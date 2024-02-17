Маротта о возможном уходе Лаутаро в «ПСЖ»: «Не вижу разницы между «Интером» и Парижем. Перед нами стоят важные цели, и мы уверены в себе» 

Беппе Маротта считает, что Лаутаро Мартинесу нет смысла переходить из «Интера» в «ПСЖ».

«Это футбол, риски всегда существуют, но мы не видим признаков интереса [к Лаутаро].

При этом я не вижу разницы между нами и «ПСЖ». Возможно, у них иные горизонты [возможностей], но у нас сильные владельцы, мы конкурентоспособны и уверены в себе. Перед нами стоят важные цели, и мы сконцентрированы на этом», – сказал гендиректор «Интера».