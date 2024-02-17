Маротта о возможном уходе Лаутаро в «ПСЖ»: «Не вижу разницы между «Интером» и Парижем. Перед нами стоят важные цели, и мы уверены в себе» 

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Беппе Маротта Лаутаро Мартинес Футбол

Беппе Маротта считает, что Лаутаро Мартинесу нет смысла переходить из «Интера» в «ПСЖ».

«Это футбол, риски всегда существуют, но мы не видим признаков интереса [к Лаутаро]. 

При этом я не вижу разницы между нами и «ПСЖ». Возможно, у них иные горизонты [возможностей], но у нас сильные владельцы, мы конкурентоспособны и уверены в себе. Перед нами стоят важные цели, и мы сконцентрированы на этом», – сказал гендиректор «Интера».

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18 комментариев
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С таким Интером,Лаутаро может творить историю. В ПСЖ ловит нечего,развлекать не адекватных французских болельщиков идея так себе
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Один аргентинец вошёл в ТОП голеадоров Интера и ушёл в ПСЖ. И где он сейчас?
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У Лаутаро есть все шансы стать легендой и символом Интера, надеюсь он это использует.
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Ответ darby crash
Один аргентинец вошёл в ТОП голеадоров Интера и ушёл в ПСЖ. И где он сейчас?
это всё из-за его порнокоролевы...
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Зарплата
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Ответ darby crash
Один аргентинец вошёл в ТОП голеадоров Интера и ушёл в ПСЖ. И где он сейчас?
В Сарае, кажется. Тоже про него сразу вспомнилось. Кроме денег, совсем не факт, что в чём-то можно выиграть от такого перехода. В "Интере" он капитан и лидер, в Париже – "один из толпы" пронесшихся за десятилетие звёзд. Да и очень уж хорош сейчас "Интер", чтобы его на что-то с лёгкостью менять. Онана бы подтвердил, наверно.
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Разница в личном банковском счете игрока )
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Ответ Hella black
С таким Интером,Лаутаро может творить историю. В ПСЖ ловит нечего,развлекать не адекватных французских болельщиков идея так себе
Согласен. Интер это история, ПСЖ - аттракцион.
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Я вижу разницу, Интер исторически более великий клуб.
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Мартинес не Лукаку, по клубам бегать не любит....
Если что, думаю Маротта личку ему увеличит, и Париж отпадёт....
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ну,у Интера больше шансов выиграть ЛЧ))
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в парижско-евро бестрофейник,идут только за деньгами).
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Лаутаро может усилить любой клуб. Если он решит переходить то только к грандам
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ПСЖ кладбище талантов
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Разница в уровне чемпионата большая. Тут каждый год то Ювентус, то Милан, то Аталанта с Ромой заявляют об амбициях. Каждый год надо стараться, каждый год побеждать не получится, но тем ценнее итоговое первое место. Идти во Францию и клепать чемпионства, это спортивная импотенция.
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