Ляказетт договорился с саудовской «Аль-Кадисией» – новичком высшего дивизиона. Делегация клуба ведет переговоры с «Лионом»

Александр Ляказетт договорился с саудовской «Аль-Кадисией».

Делегация клуба, вышедшего в высший дивизион Саудовской Аравии, прибыла во Францию на переговоры с « » по поводу трансфера 33-летнего игрока.

за два последних сезона забил 46 голов в 64 матчах в Лиге 1. У него остается еще год по действующему соглашению.

Как сообщает Foot Mercato, игрок стремится реализовать последний шанс подписать крупный контракт до конца карьеры.