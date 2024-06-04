Ляказетт договорился с саудовской «Аль-Кадисией» – новичком высшего дивизиона. Делегация клуба ведет переговоры с «Лионом»

Теги Лион лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Александр Ляказетт Аль-Кадисия Футбол

Александр Ляказетт договорился с саудовской «Аль-Кадисией».

Делегация клуба, вышедшего в высший дивизион Саудовской Аравии, прибыла во Францию на переговоры с «Лионом» по поводу трансфера 33-летнего игрока. 

Ляказетт за два последних сезона забил 46 голов в 64 матчах в Лиге 1. У него остается еще год по действующему соглашению. 

Как сообщает Foot Mercato, игрок стремится реализовать последний шанс подписать крупный контракт до конца карьеры. 

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2 комментария
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Теперь можно и на старость заработать.
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При вроде бы неплохих технических данных и статистике, так и остался теневым игроком всю карьеру, не говоря о сборной. Особенно если сравнивать, например, с Жиру.
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