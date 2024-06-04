Ляказетт договорился с саудовской «Аль-Кадисией» – новичком высшего дивизиона. Делегация клуба ведет переговоры с «Лионом»
Александр Ляказетт договорился с саудовской «Аль-Кадисией».
Делегация клуба, вышедшего в высший дивизион Саудовской Аравии, прибыла во Францию на переговоры с «Лионом» по поводу трансфера 33-летнего игрока.
Ляказетт за два последних сезона забил 46 голов в 64 матчах в Лиге 1. У него остается еще год по действующему соглашению.
Как сообщает Foot Mercato, игрок стремится реализовать последний шанс подписать крупный контракт до конца карьеры.