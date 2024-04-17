Ляказетт интересен саудовцам и «Лос-Анджелес Гэлакси»

Александром Ляказеттом интересуются клубы чемпионата Саудовской Аравии и МЛС.

За нападающим « » внимательно следит « », а два клуба из Саудовской Аравии уже сделали футболисту внушительные предложения. Не исключено, что летом он может покинуть французский клуб.

Текущий контракт 33-летнего игрока с «Лионом» действителен до 2025 года. Клуб может рассмотреть его возможный уход как выгодный с финансовой точки зрения, однако осознает, что заменить футболиста будет непросто.

Зарплата француза – 500 тысяч евро в месяц – является самой высокой в команде, сэкономленные деньги можно было бы распределить среди игроков, которых планируется приобрести в будущем.

Январское трансферное окно, в которое «Лион» потратил 56 млн евро, стало самым затратным за всю историю клуба.

В нынешнем сезоне Ляказетт провел 29 матчей во всех соревнованиях, забив 18 голов и отдав 3 результативные передачи.

Со 178 голами за все время, проведенное в «Лионе», он занимает второе место в списке лучших бомбардиров после Флери Ди Налло (222 гола). С полной статистикой можно ознакомиться здесь.