Ляказетт интересен саудовцам и «Лос-Анджелес Гэлакси»

Теги Лион МЛС Лос-Анджелес Гэлакси лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Александр Ляказетт Футбол

Александром Ляказеттом интересуются клубы чемпионата Саудовской Аравии и МЛС.

За нападающим «Лиона» внимательно следит «Лос-Анджелес Гэлакси», а два клуба из Саудовской Аравии уже сделали футболисту внушительные предложения. Не исключено, что летом он может покинуть французский клуб.

Текущий контракт 33-летнего игрока с «Лионом» действителен до 2025 года. Клуб может рассмотреть его возможный уход как выгодный с финансовой точки зрения, однако осознает, что заменить футболиста будет непросто.

Зарплата француза – 500 тысяч евро в месяц – является самой высокой в команде, сэкономленные деньги можно было бы распределить среди игроков, которых планируется приобрести в будущем.

Январское трансферное окно, в которое «Лион» потратил 56 млн евро, стало самым затратным за всю историю клуба.

В нынешнем сезоне Ляказетт провел 29 матчей во всех соревнованиях, забив 18 голов и отдав 3 результативные передачи.

Со 178 голами за все время, проведенное в «Лионе», он занимает второе место в списке лучших бомбардиров после Флери Ди Налло (222 гола). С полной статистикой Александра Ляказетта можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Ох уж эти саудовцы. Керимовское Анжи, отмасштабированное на уровень целой лиги. Как шоу сойдет, но реальных успехов и развития футбола ждать не приходится. Еще как бы и не закончили так же, как и Анжи.
+4
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+4
Надо продлевать и становится лучшим бомбардиром Лиона в истории
+3
0
+3
Ответ Детрит
Ох уж эти саудовцы. Керимовское Анжи, отмасштабированное на уровень целой лиги. Как шоу сойдет, но реальных успехов и развития футбола ждать не приходится. Еще как бы и не закончили так же, как и Анжи.
Для того, чтобы это можно было назвать шоу, нужны соответствующий антураж и атмосфера. А у арабов ни того, ни другого. Даже МЛС в этом плане смотрится более выигрышно, хоть и уступает в фанатском плане любому серьезному европейскому чемпионату
+2
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В Лионе кто забивать-то будет?))
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56 млн. самое затратное ТО.
До шейховского ПСЖ был гегемоном во Франции.
Лиону нужно его оставлять. Иначе снова будут у них дела плохи.
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Ответ Детрит
Ох уж эти саудовцы. Керимовское Анжи, отмасштабированное на уровень целой лиги. Как шоу сойдет, но реальных успехов и развития футбола ждать не приходится. Еще как бы и не закончили так же, как и Анжи.
Не, на на всю лигу, там 5 команд вроде таких
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Ответ Азрет-Али Айбазов
56 млн. самое затратное ТО. До шейховского ПСЖ был гегемоном во Франции. Лиону нужно его оставлять. Иначе снова будут у них дела плохи.
Там надо учитывать еще, что часть затрат Текстор провел через Моленбек, который тоже зимой побил клубный рекорд по самому дорогому трансферу. Но реально купили игрока для Лиона
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