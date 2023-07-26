Экс-форвард «Лиона» Мусса Дембеле и «Аль-Иттифак» Джеррарда подписали 4-летний контракт (Фабрицио Романо)

Теги Лион лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Мусса Дембеле 1996 Футбол

Экс-форвард «Лиона» Мусса Дембеле перешел в «Аль-Иттифак» свободным агентом.

27-летний француз подписал с клубом из Саудовской Аравии 4-летний контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В течение суток Дембеле присоединится к команде на сборе в Хорватии.

Недавно «Аль-Иттифак» возглавил экс-игрок «Ливерпуля», бывший главный тренер «Астон Виллы» и «Рейнджерс» Стивен Джеррард.

В 23 матчах прошлого чемпионата Лиги 1 на счету Дембеле 3 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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8 комментариев

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Фифа Алекс
а матч ТВ показывает саудов?этот сезон походу топ-6 вместе с ними будет)))
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che kaif
Спорц пора фентези саудовской собирать
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che kaif
Ответ Born is the King
В сезоне 21-22 забил 21 гол, в сезоне 22-23 3 гола. Настолько быстро деградировал?
Травмы.потерял место в основе выходил на 15 мин в основном. Экамби. Ляказет основные напы
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PokaNeBatya
эх когда выходил тег "Мусса Демблеле 1996" тот был еще совсем юнцом , а уже уезжает в пески заканчивать , боюсь представить что стало с оригинальным Муссой Дембеле со Спортс . как быстро летит время .
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Begench Berdimuradov
удачи Дембеле.
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Bunyod Turgunov
Ответ PokaNeBatya
эх когда выходил тег "Мусса Демблеле 1996" тот был еще совсем юнцом , а уже уезжает в пески заканчивать , боюсь представить что стало с оригинальным Муссой Дембеле со Спортс . как быстро летит время .
Оригинал скорее всего закончил карьеру
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Born is the King
В сезоне 21-22 забил 21 гол, в сезоне 22-23 3 гола. Настолько быстро деградировал?
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Kapitan Klos
При всем уважении - саудовский футбол прочно занял место цыганщины футбола мирового .
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