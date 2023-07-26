Экс-форвард «Лиона» Мусса Дембеле и «Аль-Иттифак» Джеррарда подписали 4-летний контракт (Фабрицио Романо)
Экс-форвард «Лиона» Мусса Дембеле перешел в «Аль-Иттифак» свободным агентом.
27-летний француз подписал с клубом из Саудовской Аравии 4-летний контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В течение суток Дембеле присоединится к команде на сборе в Хорватии.
Недавно «Аль-Иттифак» возглавил экс-игрок «Ливерпуля», бывший главный тренер «Астон Виллы» и «Рейнджерс» Стивен Джеррард.
В 23 матчах прошлого чемпионата Лиги 1 на счету Дембеле 3 гола. Подробнее его статистика – здесь.
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