Экс-форвард «Лиона» Мусса Дембеле и «Аль-Иттифак» Джеррарда подписали 4-летний контракт (Фабрицио Романо)

Экс-форвард «Лиона» Мусса Дембеле перешел в «Аль-Иттифак» свободным агентом.

27-летний француз подписал с клубом из Саудовской Аравии 4-летний контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В течение суток Дембеле присоединится к команде на сборе в Хорватии.

Недавно « » возглавил экс-игрок «Ливерпуля», бывший главный тренер «Астон Виллы» и «Рейнджерс» Стивен Джеррард.

В 23 матчах прошлого чемпионата Лиги 1 на счету 3 гола. Подробнее его статистика – здесь.