Булыкин о вылете «Урала»: «Печальное событие для РПЛ. Если смотреть на игроков, стадион и владельцев, то не хотелось бы, чтобы такой клуб вылетал»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Первая лига Урал Чемпионат.com Акрон Футбол

Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет «Урала» из РПЛ.

Команда из Екатеринбурга вылетела в Первую лигу, уступив в стыковых матчах «Акрону» по сумме двух встреч со счетом 2:3 (0:2, 2:1).

«Если смотреть на футболистов, стадион и владельцев, то не хотелось бы, чтобы такой клуб вылетал. Но есть спортивный принцип, по которому команда, которая больше хочет, остается в РПЛ.

В начале чемпионата шли на первых местах, но потом расслабились так, что не смогли собраться. Не знаю, почему так произошло. Вылет «Урала» – печальное событие для РПЛ. Надеюсь, что вернутся в следующем году», – сказал бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо».

Президент «Урала» о вылете: «Весь сезон ждал, что Гончаренко выправит ситуацию, но что-то не пошло у него. Может, ему самому надо было уйти раньше»

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13 комментариев
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Наоборот хотелось))))))
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Не знаю какая может быть печаль где нет игры в футбол, изредка разве что то показывали
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В начале сезона воспользовались тем, что другие медленнее вкатывались и за счет физики взяли очки. Потом нужно было усилиться 1-2 игроками, нападающим и атакующим полузащитником, чтобы остаться. На волне эйфории этого не сделали, думали и так смогут.
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А что, особенного в Урале? Они, что футболистов пачками воспитывают? Привозят крутых ленов и перепродают их? Играют в искромётный футбол, который люб нейтральному зрителю. Там серые футболисты, стадион, как стадион, владелец - герой мемов(а так быдлан обыкновенный)
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Жаль Бикфалви, может Бегича. А команду и Иванова нет
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Да уж… Сначала высоко взлетели а затем низко пали.
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Интересно, как Акрон прошел лицензирование. По игре вопросов нет - заслуженно прошли, но арена на которой они играли - это же ужас просто:))
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Ну дак надо было играть дома нормально все 90 минут и в Жигулёвске первый тайм как минимум а не в конце 20 минут
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Урал и Нижний Новгород самые слабые команды. Играют без нападающих ,которые не способны что то показать,только могут пукнуть.
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О том и речь, ведь два арбитра негодяя- это Казарцев и Любимов на ВАРе лишили город крупный футбола, отменив гол Сиссе и изменили результат в пользу Акрона.
Вот что надо разбирать, а не парня из Рубина , который пошутил немного .
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ни разу не болею за Акрон, но рад за них. А Урал должен пройти так сказать очищение пердивом и возвращаться через год
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Да особенно Иванова)
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Ответ Vladimir Frolov
Интересно, как Акрон прошел лицензирование. По игре вопросов нет - заслуженно прошли, но арена на которой они играли - это же ужас просто:))
На Самара-Арене они будут играть, сколько можно уже об этом?
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