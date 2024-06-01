Булыкин о вылете «Урала»: «Печальное событие для РПЛ. Если смотреть на игроков, стадион и владельцев, то не хотелось бы, чтобы такой клуб вылетал»

Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет «Урала» из РПЛ.

Команда из Екатеринбурга вылетела в Первую лигу, уступив в стыковых матчах « » по сумме двух встреч со счетом 2:3 (0:2, 2:1).

«Если смотреть на футболистов, стадион и владельцев, то не хотелось бы, чтобы такой клуб вылетал. Но есть спортивный принцип, по которому команда, которая больше хочет, остается в .

В начале чемпионата шли на первых местах, но потом расслабились так, что не смогли собраться. Не знаю, почему так произошло. Вылет « » – печальное событие для РПЛ. Надеюсь, что вернутся в следующем году», – сказал бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо».

Президент «Урала» о вылете: «Весь сезон ждал, что Гончаренко выправит ситуацию, но что-то не пошло у него. Может, ему самому надо было уйти раньше»