Мареска о назначении в «Челси»: «Работать в одном из крупнейших клубов мира – мечта любого тренера. С нетерпением жду возможности создать команду, которая заставит болельщиков гордиться»

Энцо Мареска высказался после назначения в «Челси».

Сегодня лондонский клуб официально объявил о назначении Марески на пост главного тренера. Специалист подписал пятилетний контракт с опцией продления на сезон.

«Работать в «Челси», одном из крупнейших клубов мира, – мечта любого тренера. Поэтому я очень рад такой возможности.

Я с нетерпением жду возможности поработать с очень талантливыми игроками и персоналом, чтобы создать команду, которая продолжит успешные традиции клуба и заставит наших болельщиков гордиться», – сказал Мареска.

Мареска – новый тренер «Челси». Он фанат Пепа и вернул «Лестер» в АПЛ