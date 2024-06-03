Мареска о назначении в «Челси»: «Работать в одном из крупнейших клубов мира – мечта любого тренера. С нетерпением жду возможности создать команду, которая заставит болельщиков гордиться»
Энцо Мареска высказался после назначения в «Челси».
Сегодня лондонский клуб официально объявил о назначении Марески на пост главного тренера. Специалист подписал пятилетний контракт с опцией продления на сезон.
«Работать в «Челси», одном из крупнейших клубов мира, – мечта любого тренера. Поэтому я очень рад такой возможности.
Я с нетерпением жду возможности поработать с очень талантливыми игроками и персоналом, чтобы создать команду, которая продолжит успешные традиции клуба и заставит наших болельщиков гордиться», – сказал Мареска.
Мареска – новый тренер «Челси». Он фанат Пепа и вернул «Лестер» в АПЛ
Сложно держать тонус весь сезон.
До поры до времени Лестер был абсолютно лучшим, но в конце устали.
Тоже самое произошло с Лидсом, который по итогу отлетел от Сотона.
Мареска меня меньше впечатлил.