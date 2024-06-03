Мареска о назначении в «Челси»: «Работать в одном из крупнейших клубов мира – мечта любого тренера. С нетерпением жду возможности создать команду, которая заставит болельщиков гордиться»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Футбол

Энцо Мареска высказался после назначения в «Челси».

Сегодня лондонский клуб официально объявил о назначении Марески на пост главного тренера. Специалист подписал пятилетний контракт с опцией продления на сезон.

«Работать в «Челси», одном из крупнейших клубов мира, – мечта любого тренера. Поэтому я очень рад такой возможности.

Я с нетерпением жду возможности поработать с очень талантливыми игроками и персоналом, чтобы создать команду, которая продолжит успешные традиции клуба и заставит наших болельщиков гордиться», – сказал Мареска.

Мареска – новый тренер «Челси». Он фанат Пепа и вернул «Лестер» в АПЛ

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Aristokrat_13
Очень странное назначение главного тренера. У человека только один относительно нормальный сезон в качестве главного, до этого лишь помощник/ассистент. Его опыт работы в Парме тоже вызывает большие сомнения. Вероятнее всего получится второй Поттер
Пеп и Зидан тоже выглядели темными лошадками в свое время
+2
0
+2
хз конечно как этот мареска себя проявит, но рейтинги бельского и акерского думаю многих заставят улыбаться в новом сезоне)
+4
-3
+1
Должанька, когда пройдёшь курс реабилитации и перестанешь упоминать меня в каждой простыне? 🤣 Не скидывай на меня свою роль мема.
+3
-2
+1
Ответ Сарсен Абдрахманов
Пеп и Зидан тоже выглядели темными лошадками в свое время
У Пепа и Зидана была связь с клубом. Оба играли в Барсе/Реале, работали с молодежкой, а у этого вообще 0
+1
0
+1
Ответ Etcetera
Я посматривал в этом сезоне Чемпионшип, и моё личное впечатление - ему ещё рано. И не знаю уж какую ему задачу на сезон поставили, но думаю главная задача для него - не обделаться по полной. Потому что в Шипе у него некоторые команды вызывали серьезные затруднения, а уж в АПЛ так почти каждая может доставить проблемы. Очень непонятное назначение, как и Компани в Баварию
В шипе очень много игр.
Сложно держать тонус весь сезон.
До поры до времени Лестер был абсолютно лучшим, но в конце устали.

Тоже самое произошло с Лидсом, который по итогу отлетел от Сотона.
+1
0
+1
Это правда, каждый тренер шипа мечтает возглавить Челси, у многих ещё будут шансы при Боэли
+1
-1
0
может начинать уже подыскивать себе будущее место продолжения карьеры, а то, судя по поведению боули, мареска в челси надолго не задержится. зато пополнит карман неустойкой
+1
-1
0
Ну, или плеваться...
0
0
0
Удачи Мареске в Челси, думаю он сумеет конкурировать с Ливерпулем, ТТХ и АВ, за итоговые 3 и 4 места в АПЛ.😉
0
0
0
Ответ Папа Футбола
У тебя есть время на это до зимы, Боули не любит долго ждать 😄
Боули как раз ждёт долго. Поттера тянул до конца, хотя все видели, что чел не тянет. Почеттино дали доработать сезон, хотя могли отправить в Аргентину после 2-4 от Вулвез. Также и Мареска походу получит много времени, если не будет прям ужаса ужаса.
+2
-2
0
Ответ Proper Chels
В шипе очень много игр. Сложно держать тонус весь сезон. До поры до времени Лестер был абсолютно лучшим, но в конце устали. Тоже самое произошло с Лидсом, который по итогу отлетел от Сотона.
Если судить по результатам - то да. Но я вообще-то про игру, и в начале сезона и в середине и в конце. Мне вообще Ипсвич больше понравился - чаще играют низом в атаке, комбинируют. И арендник из Челси Хатчинсон был очень хорош в своем первом сезоне.
Мареска меня меньше впечатлил.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий