Владимир Пономарев: «Нас заставляли заканчивать в 30, потому что организм стареет. Сейчас же тянут до 37-38, боятся потерять сумасшедшие деньги. Поэтому такой плохой футбол»

Владимир Пономарев считает, нынешние игроки не торопятся заканчивать из-за денег.

Об этом бывший футболист ЦСКА высказался, говоря об уходе Кирилла Набабкина из ЦСКА.

«Я бы охарактеризовал его путь в ЦСКА на пять с минусом. Он молодец. Отработал на полную катушку, без претензий.

Но решение попрощаться с ним абсолютно правильное. В этом году Набабкин совсем не играл. Не думаю, что он найдет новый клуб. И ни к чему это, он свое отыграл. Думаю, его оставят в структуре ЦСКА.

В свое время нас заставляли заканчивать в 30 лет, потому что организм стареет, реакции становятся не те. Сейчас же футболисты тянут до 37-38 лет.

Все дело в том, что они боятся потерять сумасшедшие деньги, поэтому у нас такой плохой футбол», – заявил бывший игрок сборной СССР.

Пономарев о Набабкине: «Деньги сумасшедшие, поэтому и оставался в ЦСКА. Спокойно получал зарплату, кушал хорошо на сборах, что еще надо?»