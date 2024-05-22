Владимир Пономарев: «Нас заставляли заканчивать в 30, потому что организм стареет. Сейчас же тянут до 37-38, боятся потерять сумасшедшие деньги. Поэтому такой плохой футбол»

Теги ЦСКА Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Р-Спорт Футбол

Владимир Пономарев считает, нынешние игроки не торопятся заканчивать из-за денег.

Об этом бывший футболист ЦСКА высказался, говоря об уходе Кирилла Набабкина из ЦСКА.

«Я бы охарактеризовал его путь в ЦСКА на пять с минусом. Он молодец. Отработал на полную катушку, без претензий.

Но решение попрощаться с ним абсолютно правильное. В этом году Набабкин совсем не играл. Не думаю, что он найдет новый клуб. И ни к чему это, он свое отыграл. Думаю, его оставят в структуре ЦСКА.

В свое время нас заставляли заканчивать в 30 лет, потому что организм стареет, реакции становятся не те. Сейчас же футболисты тянут до 37-38 лет.

Все дело в том, что они боятся потерять сумасшедшие деньги, поэтому у нас такой плохой футбол», – заявил бывший игрок сборной СССР.

Пономарев о Набабкине: «Деньги сумасшедшие, поэтому и оставался в ЦСКА. Спокойно получал зарплату, кушал хорошо на сборах, что еще надо?»

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20 комментариев
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Про технический и научный прогресс дед не слышал, понятно. Как и про прочие новые методики восстановления.
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Врача, врача!
Тут дед таблетки выплевывает
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Модричу в сентябре 39, пусть этот дядька расскажет нам что его футбол плохой и назовет хотя бы одного футболиста РПЛ играющего хотя-бы на половину его уровня
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Жирков, например, настолько был плох, что был лучшим на своей позиции до самой пенсии.
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*Закончил играть в 29 лет из-за травмы
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В Азии считается что чем старше тем мудрее и умнее, у нас же что не дед то дурак дураком! Этот явный представитель...
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Я ору, конечно. Это реально смешно
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Расскажи это Криштиану Роналду, который в 39 лет до сих пор лучший футболист планеты.
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Вот же глупый. Игрок сам себя тянет до 38 Из-за денег. А чего тогда не до 50? Если не нужен, то держать никто не будет.
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Так выглядит старческая зависть
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У Пономарёва что не мысль, то почти всегда бред. А! Ему 84 уже. Ну тогда можно простить, и не обращать особо внимания.
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Так и есть.
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Ну Набабкин действительно перестал тянуть уже лет 5 назад.
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Ответ Pushkin_CR7
Врача, врача! Тут дед таблетки выплевывает
к чему брать вью у подобных стариков? год назад в передаче ЕСТЬ ТЕМА самый лучший вратарь спартака( коим он себя считает) Анзорка заявил на всю страну, что есть он станет главой РПЛ, то незамедлительно посавит Володьку своим замом!))
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Ответ Доктор Верховцев
Жирков, например, настолько был плох, что был лучшим на своей позиции до самой пенсии.
Он и сейчас выйдет и не хуже 50 процентов игроков РПЛ на своей позиции сыграет
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Ответ Сергей Лютый
Модричу в сентябре 39, пусть этот дядька расскажет нам что его футбол плохой и назовет хотя бы одного футболиста РПЛ играющего хотя-бы на половину его уровня
ну все таки модрич сдал прилично.иначе как обьяснить что он и пару матчей не может провести подряд с первых минут.тупо на замены выходит
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Ответ Сергей Лютый
Модричу в сентябре 39, пусть этот дядька расскажет нам что его футбол плохой и назовет хотя бы одного футболиста РПЛ играющего хотя-бы на половину его уровня
Модрича выходит на 30 минут против мертвой ла лиги не в каждом матче. Тихонов в товарке с зенитом 15 минут смотрелся великолепно, не хуже нынешних паспортистов. Но увы, всего 15 минут. И такие как Модрич скорее исключения, которые подтверждают правило.
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