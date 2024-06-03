Моуринью о Гюлере: «Я бы хотел, чтобы «Фенербахче» арендовал его, если «Реал» будет платить 75% зарплаты. Но такие игроки, как Арда, предпочитают оставаться в больших клубах, как «Мадрид»

Теги Жозе Моуринью Реал Мадрид Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция Арда Гюлер Футбол

Жозе Моуринью заявил, что хотел бы видеть Арду Гюлера в аренде в «Фенербахче».

Вчера турецкий клуб официально объявил о назначении Моуринью на пост главного тренера.

«Если Арда Гюлер вернется в «Фенербахче» на правах аренды, а «Реал» будет платить 75 процентов его зарплаты, то в таком случае я хотел бы видеть его в клубе. Но такие игроки, как Арда, обычно предпочитают оставаться в больших клубах – таких, как «Реал»

Если Гюлер захочет приехать, почему бы и нет? Если он любит «Фенербахче», если он приедет бесплатно, и если «Реал» выплатит 75% его зарплаты, мы не сможем отказаться», – сказал Моуринью.

Арда Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» летом 2023 года. В сезоне-2023/24 19-летний полузащитник забил 6 голов в 10 матчах Ла Лиги.

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14 комментариев
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Кто бы не хотел использовать игроков на такую халяву) Жозе такими темпами в чемпионат Израиля скоро перейдет)
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+23
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Кто бы не хотел использовать игроков на такую халяву) Жозе такими темпами в чемпионат Израиля скоро перейдет)
В бчк
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-5
+17
У Жозе , губа не дура
+7
-1
+6
Ответ Pelerin
В бчк
Он там технически уже был
+5
-1
+4
Моуринью хитрожоп, ишь чего задумал, причем большую часть ЗП за счёт Мадрида. губозакаточную машинку в придачу не попросил? 😆
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+3
Ответ Asker Nourusov
У Жозе , губа не дура
Без обид, но мне правда интересно: чем вы руководствовались, ставя запятую?
+3
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Гюлер хорош
+3
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+2
Жозе уже называет Фенер маленьким бедным клубом)))
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Арда- талантище. Надеюсь в следующем сезоне он станет для Мадрида куда более значимым игроком. Уверен, что в будущем если травмы будут обходить его стороной он станет для Мадрида важным игроком.
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Разделяет ценности Барселоны на 100% - куда смотрит клуб?
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Зачем так скромничать?!, пусть еще доплачивает за возможность выходить на поле
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Всего 75 процентов? Да ну, дорого! Пусть все 100 платят. И аренда бесплатная. Года на 2. А лучше на 3.

Наглость - второе счастье.
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Сегодня было самое долгая презентация тренера в истории футбола, наверное) Моуриньо растекался по древу в течение двух часов, отвечая на вопросы прессы.
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Ответ football.in.kg
Моуринью хитрожоп, ишь чего задумал, причем большую часть ЗП за счёт Мадрида. губозакаточную машинку в придачу не попросил? 😆
Неужели не очевидно, что Моуриньо говорит с юмором?
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