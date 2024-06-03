Моуринью о Гюлере: «Я бы хотел, чтобы «Фенербахче» арендовал его, если «Реал» будет платить 75% зарплаты. Но такие игроки, как Арда, предпочитают оставаться в больших клубах, как «Мадрид»
Жозе Моуринью заявил, что хотел бы видеть Арду Гюлера в аренде в «Фенербахче».
Вчера турецкий клуб официально объявил о назначении Моуринью на пост главного тренера.
«Если Арда Гюлер вернется в «Фенербахче» на правах аренды, а «Реал» будет платить 75 процентов его зарплаты, то в таком случае я хотел бы видеть его в клубе. Но такие игроки, как Арда, обычно предпочитают оставаться в больших клубах – таких, как «Реал»
Если Гюлер захочет приехать, почему бы и нет? Если он любит «Фенербахче», если он приедет бесплатно, и если «Реал» выплатит 75% его зарплаты, мы не сможем отказаться», – сказал Моуринью.
Арда Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» летом 2023 года. В сезоне-2023/24 19-летний полузащитник забил 6 голов в 10 матчах Ла Лиги.
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