Угаров о Кубке России: «Суперфинал показал, что «Зенит» ненамного сильнее команды Первой лиги. Их футбол и отношение игроков оставляют желать лучшего»
Денис Угаров критически оценил игру «Зенита» в прошедшем сезоне.
В Суперфинале Фонбет Кубка России «Зенит» одержал победу над «Балтикой» (2:1). Ранее в сезоне команда Сергея Семака выиграла Мир РПЛ и Суперкубок России.
– Я ожидал совсем другого финала, и «Балтика» меня в этом матче удивила с самой лучше стороны. Я считаю, что приз лучшего тренера по итогам сезона надо отдать Игнашевичу. Потому что его команда, которая вылетела из РПЛ, сыграла в этом матче очень достойно. Он смог создать из того, что у него было, очень боеспособный коллектив.
– Чего же ей все-таки не хватило для победы?
– Они, видимо, в последние две минуты думали уже о серии пенальти – и это их подвело.
– «Зенит» в этой встрече показал чемпионский футбол?
– «Зенит» на протяжении всего сезона вообще не производит особого впечатления. Были игры более-менее, но таких вот идеальных, хороших матчей – не было. И даже этот суперфинал показал, что «Зенит» ненамного сильнее команды Первой лиги.
В этом году, хоть они и выиграли и чемпионат, и кубок, сам футбол и отношение многих футболистов оставляет желать лучшего, – сказал бывший игрок «Зенита».
Логика Угарова — это как сказать, что по итогам финала ЛЧ «Реал» оказался едва сильнее пятой команды Бундеслиги.
Краткий курс от Угарова "Как показать что ты идиот за 20 слов".
Печально, что и у нас завелись эти вечно брюзжащие и смешные "ветераны". Сначала Николаев, теперь этот.
В своем ли уме Угаров, как и Чердак?
Она дошла до финала в статусе команды РПЛ и кубок идет сезона 23/24, в котором Балтика была командой РПЛ.
Командой ФНЛ она станет со следующего сезона
вроде бывший футболист,а логика как у человека,который вообще ни какого отношения к спорту не имеет... на то он и финал,единственный матч,в котором даже команда из более слабого дивизиона может обыграть явного фаворита.
иными словами, вылети Зенит в Педив... у него были бы хорошие шансы в следующем сезоне вернуться в Премьер лигу
Именно Игнашевич во время матча постепенно снял с игры практически всех своих игроков, кто потенциально мог убежать в контратаку, не выпустив им не то что равноценной - похожей по функционалу замены. Причем продолжил это и при счете 1:1, когда удерживать нужный счет было уже поздно.
Понятно, что у него были сильно ограничены возможности, набор игроков все-таки не самый выдающийся. К тому же "Балтике" не повезло забить гол до перерыва. Но все же полностью садиться в оборону фактически на целый тайм - это решение тренера, и оно оказалось ошибочным. Это, наверное, не повод для жесткой критики (в конце концов могло и повезти), но и восхищаться тут особо нечем.
Кстати, этот перец со мной в школе в параллельном (спортивном) классе учился.
А ещё "Лучший тренер РПЛ в игре с Зенитом" и т.д.
Думаю, что РФС нужно клубам по этому поводу грамоту выдать.