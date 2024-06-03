Угаров о Кубке России: «Суперфинал показал, что «Зенит» ненамного сильнее команды Первой лиги. Их футбол и отношение игроков оставляют желать лучшего»

Денис Угаров критически оценил игру «Зенита» в прошедшем сезоне.

В Суперфинале Фонбет Кубка России «Зенит» одержал победу над «Балтикой» (2:1). Ранее в сезоне команда Сергея Семака выиграла Мир РПЛ и Суперкубок России.

– Я ожидал совсем другого финала, и « » меня в этом матче удивила с самой лучше стороны. Я считаю, что приз лучшего тренера по итогам сезона надо отдать Игнашевичу. Потому что его команда, которая вылетела из , сыграла в этом матче очень достойно. Он смог создать из того, что у него было, очень боеспособный коллектив.

– Чего же ей все-таки не хватило для победы?

– Они, видимо, в последние две минуты думали уже о серии пенальти – и это их подвело.

– «Зенит» в этой встрече показал чемпионский футбол?

– «Зенит» на протяжении всего сезона вообще не производит особого впечатления. Были игры более-менее, но таких вот идеальных, хороших матчей – не было. И даже этот суперфинал показал, что «Зенит» ненамного сильнее команды лиги.

В этом году, хоть они и выиграли и чемпионат, и кубок, сам футбол и отношение многих футболистов оставляет желать лучшего, – сказал бывший игрок « ».