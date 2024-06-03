Угаров о Кубке России: «Суперфинал показал, что «Зенит» ненамного сильнее команды Первой лиги. Их футбол и отношение игроков оставляют желать лучшего»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Балтика Денис Угаров Футбол

Денис Угаров критически оценил игру «Зенита» в прошедшем сезоне.

В Суперфинале Фонбет Кубка России «Зенит» одержал победу над «Балтикой» (2:1). Ранее в сезоне команда Сергея Семака выиграла Мир РПЛ и Суперкубок России.

– Я ожидал совсем другого финала, и «Балтика» меня в этом матче удивила с самой лучше стороны. Я считаю, что приз лучшего тренера по итогам сезона надо отдать Игнашевичу. Потому что его команда, которая вылетела из РПЛ, сыграла в этом матче очень достойно. Он смог создать из того, что у него было, очень боеспособный коллектив.

– Чего же ей все-таки не хватило для победы?

– Они, видимо, в последние две минуты думали уже о серии пенальти – и это их подвело.

– «Зенит» в этой встрече показал чемпионский футбол?

– «Зенит» на протяжении всего сезона вообще не производит особого впечатления. Были игры более-менее, но таких вот идеальных, хороших матчей – не было. И даже этот суперфинал показал, что «Зенит» ненамного сильнее команды Первой лиги.

В этом году, хоть они и выиграли и чемпионат, и кубок, сам футбол и отношение многих футболистов оставляет желать лучшего, – сказал бывший игрок «Зенита».

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23 комментария
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Угарный ты, Угаров. А ничего, что «Зенит» до «команды Первой лиги» выбил ряд лидеров РПЛ? А ничего, что те же лидеры РПЛ потом проиграли «команде Первой лиги» в другом пути?

Логика Угарова — это как сказать, что по итогам финала ЛЧ «Реал» оказался едва сильнее пятой команды Бундеслиги.
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Почему по отдельному матчу что-то судят? Получается, если Балтика дошла до финала,то она вообще вторая команда чемпионата
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"считаю, что приз лучшего тренера по итогам сезона надо отдать Игнашевичу. Потому что его команда, которая вылетела из РПЛ"

Краткий курс от Угарова "Как показать что ты идиот за 20 слов".

Печально, что и у нас завелись эти вечно брюзжащие и смешные "ветераны". Сначала Николаев, теперь этот.
+16
-1
+15
Ахахахаха. Балтика за второй тайм ровно 0 раз выползла к воротам Зенита, а единственный более-менее опасный момент подарил ей Адамов
+18
-4
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Почему Балтику упорно пытаются назвать командой первой лиги?!
В своем ли уме Угаров, как и Чердак?
Она дошла до финала в статусе команды РПЛ и кубок идет сезона 23/24, в котором Балтика была командой РПЛ.
Командой ФНЛ она станет со следующего сезона
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То есть даём лучшего тренера Игнашевичу? Такссс, посмотрим заслуги. Вылет в ФНЛ. Разгромно не проиграл в финале кубка. Отличный выбор.
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Получается Спартак и вовсе ниже команды первой лиги раз вылетел в матче с ней?
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если Зенит ненамного сильнее команды первой лиги,то кто тогда все остальные команды в РПЛ?

вроде бывший футболист,а логика как у человека,который вообще ни какого отношения к спорту не имеет... на то он и финал,единственный матч,в котором даже команда из более слабого дивизиона может обыграть явного фаворита.
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Если Зенит ненамного сильнее первой лиги то насколько донные московские команды которые не могут его обогнать из года в год?
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Ответ andrew.p
Почему Балтику упорно пытаются назвать командой первой лиги?! В своем ли уме Угаров, как и Чердак? Она дошла до финала в статусе команды РПЛ и кубок идет сезона 23/24, в котором Балтика была командой РПЛ. Командой ФНЛ она станет со следующего сезона
Вот да, Чердак весь матч этим бесил. Балтика даже только по количеству легионеров не подпадает под первую лигу.
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Неплохой слоган для Балтики "Мы не намного слабее чемпиона России!".
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«Зенит» не намного сильнее команды Первой лиги...
иными словами, вылети Зенит в Педив... у него были бы хорошие шансы в следующем сезоне вернуться в Премьер лигу
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То есть если добавить условную Кубань в РПЛ, то она будет в середине таблицы? А Шинник будет бороться с Зенитом за чемпионство? А что, неплохой ход мыслей
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Ну это с какой стороны посмотреть...

Именно Игнашевич во время матча постепенно снял с игры практически всех своих игроков, кто потенциально мог убежать в контратаку, не выпустив им не то что равноценной - похожей по функционалу замены. Причем продолжил это и при счете 1:1, когда удерживать нужный счет было уже поздно.

Понятно, что у него были сильно ограничены возможности, набор игроков все-таки не самый выдающийся. К тому же "Балтике" не повезло забить гол до перерыва. Но все же полностью садиться в оборону фактически на целый тайм - это решение тренера, и оно оказалось ошибочным. Это, наверное, не повод для жесткой критики (в конце концов могло и повезти), но и восхищаться тут особо нечем.
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О, нашли еще одного "Володьку"))))
Кстати, этот перец со мной в школе в параллельном (спортивном) классе учился.
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Почему по отдельному матчу что-то судят? Получается, если Балтика дошла до финала,то она вообще вторая команда чемпионата
вторая команда кубка, а не чемпионата
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Вот если бы Балтика так играла весь сезон, то явно не вылетели бы. Но история не терпит сослагательного выражения .
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Раз теперь никто не в состоянии бороться за титулы с Зенитом, РФС надо особый приз учредить, "За достойную игру против Зенита".
А ещё "Лучший тренер РПЛ в игре с Зенитом" и т.д.
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Угаров угорел, критикуя Зенит, в котором он не нашёл работу...
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Ответ Hong Kil
Неплохой слоган для Балтики "Мы не намного слабее чемпиона России!".
Это всем клубам РПЛ текущего сезона можно записать в актив.
Думаю, что РФС нужно клубам по этому поводу грамоту выдать.
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Ответ Фантом
Ну это с какой стороны посмотреть... Именно Игнашевич во время матча постепенно снял с игры практически всех своих игроков, кто потенциально мог убежать в контратаку, не выпустив им не то что равноценной - похожей по функционалу замены. Причем продолжил это и при счете 1:1, когда удерживать нужный счет было уже поздно. Понятно, что у него были сильно ограничены возможности, набор игроков все-таки не самый выдающийся. К тому же "Балтике" не повезло забить гол до перерыва. Но все же полностью садиться в оборону фактически на целый тайм - это решение тренера, и оно оказалось ошибочным. Это, наверное, не повод для жесткой критики (в конце концов могло и повезти), но и восхищаться тут особо нечем.
1-1 счет для Балтики был вполне нормален. Как там карта ляжет при пенальти неизвестно.
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