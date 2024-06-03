Форвард «Штутгарта» Ундав: «Мало кто откажется перейти в «Баварию». Каждый хочет в большие клубы – «Ман Сити», «Реал», «Барселону»

Дениз Ундав рассказал, за какие клубы он хотел бы сыграть.

– Мечтаешь однажды сыграть за «Баварию»?

– Думаю, мало кто из игроков откажется от предложения «Баварии».

Каждый в какой-то момент хочет перейти в большие клубы: «Ман Сити», «Реал», «Барселону». Это последний большой шаг, который я хочу совершить в какой-то момент, и каждый день я делаю все, чтобы добиться этого, – сказал нападающий « ».

В прошедшем сезоне 27-летний игрок провел 30 матчей в Бундеслиге, забив 18 голов и сделав 9 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.