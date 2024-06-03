Форвард «Штутгарта» Ундав: «Мало кто откажется перейти в «Баварию». Каждый хочет в большие клубы – «Ман Сити», «Реал», «Барселону»

Теги Бавария Штутгарт Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Дениз Ундав Футбол

Дениз Ундав рассказал, за какие клубы он хотел бы сыграть.

– Мечтаешь однажды сыграть за «Баварию»?

– Думаю, мало кто из игроков откажется от предложения «Баварии».

Каждый в какой-то момент хочет перейти в большие клубы: «Ман Сити», «Реал», «Барселону». Это последний большой шаг, который я хочу совершить в какой-то момент, и каждый день я делаю все, чтобы добиться этого, – сказал нападающий «Штутгарта».

В прошедшем сезоне 27-летний игрок провел 30 матчей в Бундеслиге, забив 18 голов и сделав 9 результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ ZA.RMA
И чем это нынешная Бавария хуже Барселоны?:/
А где он говорит, что Бавария хуже или не большой клуб?)
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий