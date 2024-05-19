«Штутгарт» поднялся на 14 строчек в Бундеслиге по сравнению с прошлым сезоном, повторив рекорд турнира

Теги Вердер Штутгарт бундеслига Германия рекорды Футбол

«Штутгарт» повторил рекорд Бундеслиги 56-летней давности.

Швабы заняли в прошедшем чемпионате Германии 2-е место, поднявшись на 14 строчек в таблице по сравнению с прошлым сезоном, когда они финишировали 16-ми.

«Штутгарт» повторил достижение «Вердера», который в сезоне-1967/68 также занял в Бундеслиге 2-е место после 16-го в предыдущем сезоне. Учитывались чемпионаты, в которых команды выступали в двух сезонах Бундеслиги подряд.

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6 комментариев
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Подождите, какой же это рекорд? Рекорд принадлежит Кайзерслаутерну, который поднялся на 18 мест в чемпионском сезоне. Быстро забыли историю про футбольную Золушку
+7
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э этом году две тренерские симпатичные команды в Германии наверху - справедливо
если Байер и Штутгарт не раскупят за лето (что вероятно), в Бундеслиге конкуренция поднимется на новый уровень
+3
0
+3
Даа, мало говорят, к сожалению,об этой команде из-за сверх перфоманса Байера
+1
0
+1
Ответ Юрый Краўчук
э этом году две тренерские симпатичные команды в Германии наверху - справедливо если Байер и Штутгарт не раскупят за лето (что вероятно), в Бундеслиге конкуренция поднимется на новый уровень
раскупят через год, подумаешь
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Ответ Orion2006
Подождите, какой же это рекорд? Рекорд принадлежит Кайзерслаутерну, который поднялся на 18 мест в чемпионском сезоне. Быстро забыли историю про футбольную Золушку
>>Учитывались чемпионаты, в которых команды выступали в двух сезонах Бундеслиги подряд.

А как они смогли играть в 2х сезонах подряд, если поднялись на 18 мест (в чемпионате с 18 командами)?

Или фразу про 2 сезона подряд добавили в новость после того, как вы написали комментарий?
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