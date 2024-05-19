«Штутгарт» поднялся на 14 строчек в Бундеслиге по сравнению с прошлым сезоном, повторив рекорд турнира

«Штутгарт» повторил рекорд Бундеслиги 56-летней давности.

Швабы заняли в прошедшем чемпионате Германии 2-е место, поднявшись на 14 строчек в таблице по сравнению с прошлым сезоном, когда они финишировали 16-ми.

« » повторил достижение « », который в сезоне-1967/68 также занял в Бундеслиге 2-е место после 16-го в предыдущем сезоне. Учитывались чемпионаты, в которых команды выступали в двух сезонах Бундеслиги подряд.