«Штутгарт» поднялся на 14 строчек в Бундеслиге по сравнению с прошлым сезоном, повторив рекорд турнира
«Штутгарт» повторил рекорд Бундеслиги 56-летней давности.
Швабы заняли в прошедшем чемпионате Германии 2-е место, поднявшись на 14 строчек в таблице по сравнению с прошлым сезоном, когда они финишировали 16-ми.
«Штутгарт» повторил достижение «Вердера», который в сезоне-1967/68 также занял в Бундеслиге 2-е место после 16-го в предыдущем сезоне. Учитывались чемпионаты, в которых команды выступали в двух сезонах Бундеслиги подряд.
если Байер и Штутгарт не раскупят за лето (что вероятно), в Бундеслиге конкуренция поднимется на новый уровень
А как они смогли играть в 2х сезонах подряд, если поднялись на 18 мест (в чемпионате с 18 командами)?
Или фразу про 2 сезона подряд добавили в новость после того, как вы написали комментарий?