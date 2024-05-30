Бернарду Силва: «Индивидуальные награды не очень хорошо олицетворяют футбол. Это командный спорт. Призы всегда достаются нападающим, потому что они касаются мяча последними»

Бернарду Силва считает, что индивидуальные награды не олицетворяют футбол.

Ранее в этом году на церемонии награждения ФИФА, состоявшейся в Лондоне, полузащитник « » был назван восьмым лучшим игроком среди мужчин в 2023 году. Награду получил Лионель Месси, опередивший Эрлинга Холанда.

«Признание всегда приятно. Думаю, я не придаю этим наградам ровно столько значения, сколько требуется. Потому что, в конце концов, мы занимаемся командным видом спорта. Сегодня индивидуальные награды всегда достаются нападающим, потому что они касаются мяча последними.

Но если вы понимаете игру, если вы внутри нее как игрок или тренер, вы знаете, насколько важно иметь хорошего вратаря, хорошего защитника, хорошего полузащитника и хорошего нападающего. Не одного только хорошего нападающего.

Нападающие не приносят вам титулы в одиночку. Основу составляет защита – если вы хорошо защищаетесь, вы будете лучше атаковать. Когда я смотрю на индивидуальные награды и вижу, что их получают только те ребята, которые забивают голы, я чувствую, как будто это не очень хорошо олицетворяет наш вид спорта.

Я всегда делаю все возможное, чтобы помочь моим товарищам по команде, и то, что лучше для всех. В конце концов, выиграть чемпионов гораздо лучше, чем выиграть « ». Я бы ни за что не променял первое на второе, без шансов», – заявил игрок «Сити».