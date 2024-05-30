Бернарду Силва: «Индивидуальные награды не очень хорошо олицетворяют футбол. Это командный спорт. Призы всегда достаются нападающим, потому что они касаются мяча последними»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва считает, что индивидуальные награды не олицетворяют футбол.

Ранее в этом году на церемонии награждения ФИФА, состоявшейся в Лондоне, полузащитник «Манчестер Сити» был назван восьмым лучшим игроком среди мужчин в 2023 году. Награду получил Лионель Месси, опередивший Эрлинга Холанда.

«Признание всегда приятно. Думаю, я не придаю этим наградам ровно столько значения, сколько требуется. Потому что, в конце концов, мы занимаемся командным видом спорта. Сегодня индивидуальные награды всегда достаются нападающим, потому что они касаются мяча последними.

Но если вы понимаете игру, если вы внутри нее как игрок или тренер, вы знаете, насколько важно иметь хорошего вратаря, хорошего защитника, хорошего полузащитника и хорошего нападающего. Не одного только хорошего нападающего.

Нападающие не приносят вам титулы в одиночку. Основу составляет защита – если вы хорошо защищаетесь, вы будете лучше атаковать. Когда я смотрю на индивидуальные награды и вижу, что их получают только те ребята, которые забивают голы, я чувствую, как будто это не очень хорошо олицетворяет наш вид спорта.

Я всегда делаю все возможное, чтобы помочь моим товарищам по команде, и то, что лучше для всех. В конце концов, выиграть Лигу чемпионов гораздо лучше, чем выиграть «Золотой мяч». Я бы ни за что не променял первое на второе, без шансов», – заявил игрок «Сити».

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38 комментариев
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Согласен, вратарь в нынешнее время должен совершить чудо, что бы получить ЗМ, а кому то для этого достаточно 5 пенальти на ЧМ
+69
-26
+43
БСилва провёл выдающийся сезон 2018/19, а в итоге даже в тройке не был.
Месси сходил пару раз в Макдоналдс и получил лучшего игрока ФИФА 2023.
+37
-13
+24
За такое можно и из состава сборной португалии вылететь:))
+36
-20
+16
Ответ Aleksandr Dubovik
Согласен, вратарь в нынешнее время должен совершить чудо, что бы получить ЗМ, а кому то для этого достаточно 5 пенальти на ЧМ
Для вратаря давно надо учредить отдельную награду. Ну невозможно адекватно сопоставить голкипера с игроком любого другого амплуа.
+7
0
+7
Защитники выигрывают сотню единоборств за сезон, вратари творят десятки сейвов, полузащитники создают десятки голевых моментов а форвард забьёт один гол из трёх моментов
+5
0
+5
Месси просто касается мяча в центре поля - и Золотой Мяч его без дебатов
+14
-10
+4
Ответ Саша Вжухов
Комментарий удален модератором
Так Месси ещё не называли :)
+3
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+3
Ответ kaka10
БСилва провёл выдающийся сезон 2018/19, а в итоге даже в тройке не был. Месси сходил пару раз в Макдоналдс и получил лучшего игрока ФИФА 2023.
Если зм еще можно обьяснить выдающейся игрой на чм, то The Best-это лютый позор, который никак не оправдать. И самый прикол в том, что чм не учитывался)
+4
-1
+3
Яшин доказал, что последним мяча может касаться именно вратарь!
+6
-4
+2
Согласен. Давно пора вручать ЗМ лучшему по позиции. Что ценнее, забить 10 мячей или отбить их?
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Ответ Alexander S
Согласен. Давно пора вручать ЗМ лучшему по позиции. Что ценнее, забить 10 мячей или отбить их?
Так-то вратарь за матч может отбить 20-30 мячей. Лучшие футболисты забивают за сезон 20-30 голов в чемпионате.
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+1
Ответ Aleksandr Dubovik
Согласен, вратарь в нынешнее время должен совершить чудо, что бы получить ЗМ, а кому то для этого достаточно 5 пенальти на ЧМ
Месси опять оценивают как Роналду)) Лео провел турнир на фантастическом уровне, его игра затмила эти 4 пенальти
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Ответ morphvirg
Если зм еще можно обьяснить выдающейся игрой на чм, то The Best-это лютый позор, который никак не оправдать. И самый прикол в том, что чм не учитывался)
Выбиравшие футболисты вряд ли будут оправдываться за свой выбор, а Месси хоть не хвастался наградой, как бы сделал главный соперник в его эпохе
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Ответ kaka10
БСилва провёл выдающийся сезон 2018/19, а в итоге даже в тройке не был. Месси сходил пару раз в Макдоналдс и получил лучшего игрока ФИФА 2023.
Так за него голосовали игроки и тренеры, почему вы так ущемляетесь?)
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Доля истины, конечно, есть. И немалая. Возможно, нужно ввести награды по линиям. Когда смотришь, к примеру, на две линии обороны Кабрини, Джентиле, Ширеа, Коловатти и Барези, Мальдини, Костакурта, Тасотти... Мурашки по коже.
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Ответ Ozz99
Так-то вратарь за матч может отбить 20-30 мячей. Лучшие футболисты забивают за сезон 20-30 голов в чемпионате.
Так какая, по вашему, работа сложнее?
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Ответ Aleksandr Dubovik
Согласен, вратарь в нынешнее время должен совершить чудо, что бы получить ЗМ, а кому то для этого достаточно 5 пенальти на ЧМ
Так Мартинес и не получал зм
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Ответ Aleksandr Dubovik
Согласен, вратарь в нынешнее время должен совершить чудо, что бы получить ЗМ, а кому то для этого достаточно 5 пенальти на ЧМ
По фактам !
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Ответ ман сити фейк
Защитники выигрывают сотню единоборств за сезон, вратари творят десятки сейвов, полузащитники создают десятки голевых моментов а форвард забьёт один гол из трёх моментов
Реально, не надо открываться, бороться, чувствовать мяч
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Ответ Max Maximus
Месси просто касается мяча в центре поля - и Золотой Мяч его без дебатов
Просто 1100+ раз коснулся мяча , пришёлся пешком, что было бы если он бегал)
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Ответ Max Maximus
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
За такое можно и из состава сборной португалии вылететь:))
Комментарий удален модератором
Но ведь нападающие и стоят обычно существенно дороже всех остальных, а полузащитники дороже защитников и вратарей, если игрок будет одинаково хорошо играть в полузащите и в нападении, то его поставят именно в нападение. А так как вариант можно приводить все к цифрам, и выводить какой то показатель для каждого игрока(количество отборов, сухих матчей и т.д.) и ещё добавить учёт важных мячей с коэффициентом, чтоб важнее было в плей офф ЛЧ забить, чем Ноттингему)
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Потому что забить самое сложное)
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Попахивает жабой.Не волновало бы,не вспоминал.
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Роналду в Реале - идеальный пример.
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Тут судить довольно сложно, совершенно разные критерии оценки. И если с напами и вратарями более-менее понятно, то остальных довольно сложно оценить
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Вратарь, кстати, тоже касается мяча последним , но в другую сторону
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Комментарий удален модератором
Хм.. действительно.. а чегой то культивируется индивидуализм то.. в самом деле
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