«Ман Сити» хочет, чтобы Гвардиола остался, но не будет препятствовать уходу тренера в 2025-м. Пеп хочет поработать со сборной (ESPN)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола чемпионат мира среди клубов Футбол

«Ман Сити» попросит Пепа Гвардиолу принять решение о его будущем к Рождеству.

По информации ESPN, клуб хотел бы, что главный тренер подписал новый контракт после истечения действующего соглашения в 2025 году, но предоставит ему свободу самостоятельно решать, как и когда он уйдет.

Вместе с тем руководство надеется, что Гвардиола примет окончательное решение к Рождеству (25 декабря в католической церкви). В «Сити» осознают, насколько сложной задачей будет заменить испанца, и хотят как можно больше времени, чтобы разработать план по поиску нового тренера и оценить потенциальные замены.

Сам Пеп склоняется к тому, чтобы покинуть клуб после нового расширенного клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет 2025 году.

Ранее специалист уже заявлял об усталости и недостатке мотивации, признавая, что он «ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться».

Отмечается, что Гвардиола вряд ли согласится на иную должность в руководстве манчестерского клуба. У него есть амбиции возглавить национальную сборную на крупном турнире.

Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?

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32 комментария
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Все что можно выиграл а также установил много рекордов, и что немаловажно оставит после себя прочный фундамент для следующего тренера. Интересно было бы посмотреть на Гвардиолу в сборной Бразилии.
+17
-2
+15
Ждем встречи на ЧМ26 Испания-Пеп, Германия- Клопп, Бразилия- Карло, на будет бойня)
+14
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Ответ Папа Футбола
Все что можно выиграл а также установил много рекордов, и что немаловажно оставит после себя прочный фундамент для следующего тренера. Интересно было бы посмотреть на Гвардиолу в сборной Бразилии.
Пеп не выносит карнавальщиков ))
+11
0
+11
Выиграет ЧМ с Каталонией, скриньте
+7
-3
+4
Ответ ягодицы ямаля
Мостовой всегда на связи
шутки про Царя- актуально всегда
+3
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К Рождеству Пеп сделает подарок всей Англии))
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Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Ждем встречи на ЧМ26 Испания-Пеп, Германия- Клопп, Бразилия- Карло, на будет бойня)
Гвардиола каталонец. Играть за Испанию и тренировать её это не одно и тоже.
+3
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Ответ Rio de Janeiro
Искренне желаю чтобы мечта Пепа о независимой Каталонии как можно скорее исполнилась (очевидно что это лишь вопрос времени) и он возглавил по-настоящему родную сборную на крупном турнире
значит, его мечта не исполнится
+4
-2
+2
Ответ Папа Футбола
Все что можно выиграл а также установил много рекордов, и что немаловажно оставит после себя прочный фундамент для следующего тренера. Интересно было бы посмотреть на Гвардиолу в сборной Бразилии.
В сборную Англии ему надо,там отличный состав,к жизни в Англии он уже приноровился,язык прекрасно знает,многие игроки ему лично знакомы!
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Ответ Пацанчик реальный
В сборную Англии ему надо,там отличный состав,к жизни в Англии он уже приноровился,язык прекрасно знает,многие игроки ему лично знакомы!
Согласен 👍 С таким составом и тренером ЧМ он 100% возьмёт. Идеальный тандем
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+1
Хаг пережил Клоппа и переживёт Гвардиолу.
Потом будет рассказывать всем, что это его лысины дело
+5
-4
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а вот и замена Карпину
+1
0
+1
Ответ Rio de Janeiro
Искренне желаю чтобы мечта Пепа о независимой Каталонии как можно скорее исполнилась (очевидно что это лишь вопрос времени) и он возглавил по-настоящему родную сборную на крупном турнире
Никогда этого не случится. Каталония всегда будет частью Испании.
+3
-2
+1
Мостовой всегда на связи
+5
-4
+1
Ответ kaka10
Хаг пережил Клоппа и переживёт Гвардиолу. Потом будет рассказывать всем, что это его лысины дело
Реально, просто оба поняли, что не выдерживают борьбы с гением из красного Манчестера!
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Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Ждем встречи на ЧМ26 Испания-Пеп, Германия- Клопп, Бразилия- Карло, на будет бойня)
Пеп не будет тренировать Испанию. Он за свободную Каталонию )
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Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Ждем встречи на ЧМ26 Испания-Пеп, Германия- Клопп, Бразилия- Карло, на будет бойня)
Анчи же на этой неделе сказал, что закончит карьеру а Мадриде ("уйдёт на пенсию") ;)
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Ответ Саша Вжухов
Выиграет ЧМ с Каталонией, скриньте
А что такая страна существует?
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Ответ Папа Футбола
Все что можно выиграл а также установил много рекордов, и что немаловажно оставит после себя прочный фундамент для следующего тренера. Интересно было бы посмотреть на Гвардиолу в сборной Бразилии.
вроде FA очень хотели назначить Пепа
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Ответ dedpihto59
Бабла накинут останется!
Для этого вся эта тактика и разработана. Всё гениальное - просто.
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Ответ Папа Футбола
Все что можно выиграл а также установил много рекордов, и что немаловажно оставит после себя прочный фундамент для следующего тренера. Интересно было бы посмотреть на Гвардиолу в сборной Бразилии.
Там пахать надо с утра до вечера, а те только бухают. Хотя, есть отдельные фигуры, которые как эталон для остальных. Интересно было бы посмотреть Фернандиньо в качестве главного тренера. Голова там приличная, прикурить всем даст..
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Будет забавно, когда он начнет требовать миллиарды на трансферы в сборную)
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В Аргентину?
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Мостовой открыт для предложений!
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Бабла накинут останется!
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уйдет в сборную Аргентины, и потащит Лионеля на ЧМ2030
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Ну если он возглавит сборную Испанию потом, то все будут рады. Вот только работа со сборной вообще не имеет никакого отношения к работе в клубе. Другая работа вообще.
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Надо брать игравшего футбол, скажет ... ))
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Я б на их месте к батарее его привязал и не отпускал
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А не собрался ли Клопп в МанСити ?
Поэтому и такие ироничные ответы про возможное наказание МанСити ....
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