«Ман Сити» хочет, чтобы Гвардиола остался, но не будет препятствовать уходу тренера в 2025-м. Пеп хочет поработать со сборной (ESPN)

«Ман Сити» попросит Пепа Гвардиолу принять решение о его будущем к Рождеству.

По информации ESPN, клуб хотел бы, что главный тренер подписал новый контракт после истечения действующего соглашения в 2025 году, но предоставит ему свободу самостоятельно решать, как и когда он уйдет.

Вместе с тем руководство надеется, что Гвардиола примет окончательное решение к Рождеству (25 декабря в католической церкви). В « » осознают, насколько сложной задачей будет заменить испанца, и хотят как можно больше времени, чтобы разработать план по поиску нового тренера и оценить потенциальные замены.

Сам Пеп склоняется к тому, чтобы покинуть клуб после нового расширенного клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет 2025 году.

Ранее специалист уже заявлял об усталости и недостатке мотивации, признавая, что он «ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться».

Отмечается, что вряд ли согласится на иную должность в руководстве манчестерского клуба. У него есть амбиции возглавить национальную сборную на крупном турнире.

Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?