Круговой об уходе из «Зенита»: «Не жалко. Только положительные чувства, 4 года – 4 чемпионства. Спасибо руководству, что разрешили играть за вторую команду»

Данил Круговой заявил, что не жалеет об уходе из «Зенита», и поблагодарил клуб.

Зимой защитник договорился с ЦСКА о переходе на правах свободного агента по окончании сезона. После этого он был переведен в « ».

– Эта часть сезона в «Зените-2» пойдет вам на пользу?

– Да, конечно. Это игровая практика. Если бы я просто бегал по кругу, это было бы не очень положительно.

У меня уже была такая ситуация. Спасибо руководству клуба, что разрешили играть за вторую команду.



– «Зенит» стал чемпионом России, вы получили золотую медаль. Кто вас поздравил с чемпионством из главной команды? Кого вы поздравили? С кем держали связь в этот период?

– Я поздравил Александра Ивановича Медведева и Сергея Богдановича Семака. Все нормально.

Из игроков больше с Ковалем (Александр Коваленко – Sports), да и со всеми русскими. Поздравил команду, пожелал им удачи в Кубке России-

– Болельщики вас несколько раз признавали лучшим игроком матчей команды. Вы стали лучшим игроком группы 2 лиги в апреле. Приятно ли вам такое внимание? Что скажете болельщикам «Зенита»?

– Да, мне это все приятно. Только положительные слова. Хочу поблагодарить за то, что поддерживали, приняли ситуацию такой, какая она есть.

Большинство болельщиков понимают. Хочу пожелать им удачи. Пускай болеют, верят. Надеюсь, будут следить за мной.

– С какими чувствами уходите из «Зенита»?

– Только положительные. Четыре года – четыре чемпионства. Очень рад. Уверен, что дальше будет только лучше и интереснее. У меня только положительные эмоции.

– Не жалеете об уходе из « »?

– Нет, не жалко, – сказал .