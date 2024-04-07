Круговой о «Зените-2»: «Рад, что дают возможность играть. Болельщики хорошо ко мне относятся, думаю, они понимают ситуацию»

Теги Зенит Леон Сатурн Вторая лига Б Зенит-2 Данил Круговой Футбол

Данил Круговой рад, что может играть в «Зените-2».

25-летний левый защитник в январе, за полгода до истечения срока контракта с «Зенитом», договорился о бесплатном переходе в ЦСКА по окончании сезона. После этого клуб из Санкт-Петербурга отправил Данила в команду LEON Второй лиги Б. Вчера Круговой сыграл в первом матче сезона против «Леон Сатурна» (5:0).

«Хороший матч, уверенно выиграли. Полностью владели преимуществом, создали много хороших моментов и главное, что не пропустили сзади. «Леон Сатурн» – хорошая, боевая команда. Думаю, что у них еще нет полноценной сыгранности. По ходу сезона будут прибавлять с каждым матчем.

В «Зените-2» для меня особо ничего не изменилось в плане тренировочного процесса. Я рад, что они дают мне возможность играть. Я буду только помогать. У меня два месяца [до конца] контракта, и я хочу отработать его по максимуму, приносить пользу команде.

Общение с болельщиками после матча? Были слова поддержки. Болельщики «Зенита» хорошо ко мне относятся. Думаю, что они понимают всю ситуацию. Ощущаю ли какое-то внутреннее давление на фоне перехода в ЦСКА? Нет», – сказал Круговой.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алип то сегодня как ЛЗ играл. Очень даже прилично.
+4
-1
+3
Ответ Nick Crosier
Алип то сегодня как ЛЗ играл. Очень даже прилично.
Без ошибок, обрезов, кривых вбросов аута. Гораздо надёжнее Круга. Ну а Сантос и Круг это небо и земля.
Так что отряд не заметил потери бойца. Ждём Сантоса и двигаемся дальше
+5
-2
+3
Спасибо товарищу Миллеру за мое счастливое окончание этапа карьеры, отдохну полсезона перед новой командой.
+1
-1
0
Да уж, что-то говорить против госклуба газпрома себе дороже любому футболисту, они там обидчивые все. Смешно то, что кто-то про конкуренцию с ними еще говорит, не удивлюсь если и Галицкому с администрации президента позвонили и приказали под ногами не мешаться на пути к чемпионству, а мы про еще гадаем, зачем Ивича убрали
+1
-1
0
Ответ Ковид 07.10.52
Спасибо товарищу Миллеру за мое счастливое окончание этапа карьеры, отдохну полсезона перед новой командой.
Вы действительно здесь зареганы?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий