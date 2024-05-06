Круговой красиво забил за «Зенит-2»: с лета после углового. Это его первый мяч после подписания контракта с ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит Динамо Санкт-Петербург Вторая лига Б Зенит-2 Иван Галанин Данил Круговой Футбол

Защитник «Зенита» Данил Круговой впервые забил за дубль в LEON Второй лиге Б.

Гол Кругового принес «Зениту-2» победу над «Динамо СПб» (1:0). На 41-й минуте он сходу пробил после подачи Ивана Галанина с углового, не давая мячу опуститься на газон.


«Зенит-2» идет на 6-м месте в Группе 2 после 5-го тура, «Динамо СПб» – на 10-м.

25-летний Круговой находится во второй команде «Зенита» после того, как в зимнее трансферное окно договорился о контракте с ЦСКА по истечении договора с петербуржцами летом.

 

Опубликовал Sports

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    5 комментариев
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    Ответ shin93
    Какая же мерзость со стороны Зенита. Навезти второсортных легионеров, которые не в состоянии с отрывом идти на первом месте и морить в дубле парня, собственного воспитанника, кандидата в сборную. Так у нас развивают футбол и растят игроков. Данилу не растерять форму и удачи в составе ЦСКА
    Как эмоционально болельщики Спартака заботятся от отрыве Зенита от второго места. Фантастика. *****, *****.
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    Получается, что этот гол он уже копытом забил?
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    Тут ещё нужно отметить подачу с углового. Очень круто исполнили оба
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