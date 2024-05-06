Круговой красиво забил за «Зенит-2»: с лета после углового. Это его первый мяч после подписания контракта с ЦСКА

Защитник «Зенита» Данил Круговой впервые забил за дубль в LEON Второй лиге Б.

Гол Кругового принес «Зениту-2» победу над «Динамо СПб» (1:0). На 41-й минуте он сходу пробил после подачи Ивана Галанина с углового, не давая мячу опуститься на газон.



«Зенит-2» идет на 6-м месте в Группе 2 после 5-го тура, «Динамо СПб» – на 10-м.

25-летний Круговой находится во второй команде «Зенита» после того, как в зимнее трансферное окно договорился о контракте с ЦСКА по истечении договора с петербуржцами летом.