Дюков не поедет на Евро, хотя его пригласили: «Россию лишили возможности участвовать, ехать было бы неправильно с этической точки зрения»

Президент РФС не поедет на Евро-2024, хотя его пригласили.

– Есть ли у вас приглашение на чемпионат Европы?

– Безусловно, такое приглашение есть. Но на данный момент я не собираюсь посещать матчи Евро. Наших футболистов, тренеров и в целом команду лишили возможности участвовать в данном турнире.

Я посчитал, что с этической точки зрения было бы неправильно ехать и посещать матчи чемпионата , – сказал .