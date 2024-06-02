Дюков не поедет на Евро, хотя его пригласили: «Россию лишили возможности участвовать, ехать было бы неправильно с этической точки зрения»
Президент РФС не поедет на Евро-2024, хотя его пригласили.
– Есть ли у вас приглашение на чемпионат Европы?
– Безусловно, такое приглашение есть. Но на данный момент я не собираюсь посещать матчи Евро. Наших футболистов, тренеров и в целом команду лишили возможности участвовать в данном турнире.
Я посчитал, что с этической точки зрения было бы неправильно ехать и посещать матчи чемпионата Европы, – сказал Александр Дюков.
Однако, все это конечно не имеет смысла если всё равно такие сборные как Польша, Норвегия, Франция и прочие просто будут байкотировать матчи с нами. Проще убрать нас, чем отстранить несколько сборных. Так что имеет смысл говорить именно с этими ребятами.
Ничего подобного не было, да и радикальных изменений не будет. AIPAC имеет колоссальное влияние на правительство США
А с Польшей и Норвегией о чем говорить, о политике? Не говоря уж о том, что Польша и Норвегия ничего не решают, не тот уровень. Когда политики оформят все, что по итогам будет на поле боя, тогда и можно будет поговорить, уже на фундаменте.
До этого - это просто сотрясание воздуха и трата денег на такие поездки
Скорее Саша Грей будет причислена к святым, нежели дюков покается
На Смоленщине и в Прибалтике правильно понимают сущность дюкова
Разговор был бы такой:
- мы хотим участвовать
- выводите войска, платите репарации, сдавайте президента в Нидерланды
- нет
- значит вы не играете
- а как же Израиль, это другое?
- да, другое
Вот и все)
Дюков, сидящий в двух креслах - в РФС и в Газпром нефти, спонсоре зенита?
Не поедет, потому что календарь под зенит надо кроить