Дюков не поедет на Евро, хотя его пригласили: «Россию лишили возможности участвовать, ехать было бы неправильно с этической точки зрения»

Теги Сборная России по футболу РФС Евро-2024 Александр Дюков Политика Футбол

Президент РФС не поедет на Евро-2024, хотя его пригласили.

– Есть ли у вас приглашение на чемпионат Европы?

– Безусловно, такое приглашение есть. Но на данный момент я не собираюсь посещать матчи Евро. Наших футболистов, тренеров и в целом команду лишили возможности участвовать в данном турнире.

Я посчитал, что с этической точки зрения было бы неправильно ехать и посещать матчи чемпионата Европы, – сказал Александр Дюков.

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25 комментариев
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А как делегат по восстановлению отношений? Если уж пригласили значит не просто так, значит не закрывают двери до конца. Намного мудрее было бы поехать и поговорить об этих проблемах и напомнить что Израиль до сих пор играет хотя их премьера признают военным преступником даже в США. Вообщем найти точки соприкосновения раз уж пригласили. А уехать бы всегда успел. К тому же это был бы хороший сигнал миру - смотрите , нас пригласили и тд.

Однако, все это конечно не имеет смысла если всё равно такие сборные как Польша, Норвегия, Франция и прочие просто будут байкотировать матчи с нами. Проще убрать нас, чем отстранить несколько сборных. Так что имеет смысл говорить именно с этими ребятами.
+26
-13
+13
Ответ MikhaL
А мог бы обсудить пути возвращения клубов и сборной к турнирам.
Его последнее заявление по этому поводу: «С момента нашей последней встречи с представителями ФИФА и УЕФА никаких новостей нет. Переговоры находятся на паузе. Если говорить о нашей позиции, позиции международных регуляторов ФИФА и УЕФА, они озвучены. В настоящий момент мы считаем, что мяч находится на половине поля УЕФА. Одно решение они уже приняли — о возвращении наших юношеских сборных U17. Теперь мы ждём практической и технической реализации этого решения»
+6
-1
+5
Ответ Крыло советов
А как делегат по восстановлению отношений? Если уж пригласили значит не просто так, значит не закрывают двери до конца. Намного мудрее было бы поехать и поговорить об этих проблемах и напомнить что Израиль до сих пор играет хотя их премьера признают военным преступником даже в США. Вообщем найти точки соприкосновения раз уж пригласили. А уехать бы всегда успел. К тому же это был бы хороший сигнал миру - смотрите , нас пригласили и тд. Однако, все это конечно не имеет смысла если всё равно такие сборные как Польша, Норвегия, Франция и прочие просто будут байкотировать матчи с нами. Проще убрать нас, чем отстранить несколько сборных. Так что имеет смысл говорить именно с этими ребятами.
Как всегда: поехал бы - "вот, ничего не делает, а по евро разъезжает на бюджетные деньги". не поехал - "фу, надо было ехать, наводить мосты".
+3
-1
+2
Ответ Крыло советов
А как делегат по восстановлению отношений? Если уж пригласили значит не просто так, значит не закрывают двери до конца. Намного мудрее было бы поехать и поговорить об этих проблемах и напомнить что Израиль до сих пор играет хотя их премьера признают военным преступником даже в США. Вообщем найти точки соприкосновения раз уж пригласили. А уехать бы всегда успел. К тому же это был бы хороший сигнал миру - смотрите , нас пригласили и тд. Однако, все это конечно не имеет смысла если всё равно такие сборные как Польша, Норвегия, Франция и прочие просто будут байкотировать матчи с нами. Проще убрать нас, чем отстранить несколько сборных. Так что имеет смысл говорить именно с этими ребятами.
Так о чем говорить, когда отношения с Европой будут только усугубляться в будущем и это понимают что в Европе, что в руководстве РФ
+4
-2
+2
Ответ Крыло советов
А как делегат по восстановлению отношений? Если уж пригласили значит не просто так, значит не закрывают двери до конца. Намного мудрее было бы поехать и поговорить об этих проблемах и напомнить что Израиль до сих пор играет хотя их премьера признают военным преступником даже в США. Вообщем найти точки соприкосновения раз уж пригласили. А уехать бы всегда успел. К тому же это был бы хороший сигнал миру - смотрите , нас пригласили и тд. Однако, все это конечно не имеет смысла если всё равно такие сборные как Польша, Норвегия, Франция и прочие просто будут байкотировать матчи с нами. Проще убрать нас, чем отстранить несколько сборных. Так что имеет смысл говорить именно с этими ребятами.
все что мудрее - не про нашу Россию
+11
-9
+2
Ответ Крыло советов
А как делегат по восстановлению отношений? Если уж пригласили значит не просто так, значит не закрывают двери до конца. Намного мудрее было бы поехать и поговорить об этих проблемах и напомнить что Израиль до сих пор играет хотя их премьера признают военным преступником даже в США. Вообщем найти точки соприкосновения раз уж пригласили. А уехать бы всегда успел. К тому же это был бы хороший сигнал миру - смотрите , нас пригласили и тд. Однако, все это конечно не имеет смысла если всё равно такие сборные как Польша, Норвегия, Франция и прочие просто будут байкотировать матчи с нами. Проще убрать нас, чем отстранить несколько сборных. Так что имеет смысл говорить именно с этими ребятами.
«Премьера Израиля признают военным преступником даже в США» - ложь

Ничего подобного не было, да и радикальных изменений не будет. AIPAC имеет колоссальное влияние на правительство США

А с Польшей и Норвегией о чем говорить, о политике? Не говоря уж о том, что Польша и Норвегия ничего не решают, не тот уровень. Когда политики оформят все, что по итогам будет на поле боя, тогда и можно будет поговорить, уже на фундаменте.
До этого - это просто сотрясание воздуха и трата денег на такие поездки
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Ответ Michael Sh
Дюков, рассказывающий про этику 🤡 ждем Сашу Грей, которая будет агитировать за целибат
Возьми Библию и почитай про Марию Магдалину

Скорее Саша Грей будет причислена к святым, нежели дюков покается
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Абсолютно правильное решение.
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Ответ OldRedWhite
Дюков в переводе на русский это Черешнин или Герцегов ( Великокнязев ) ! Может быть пора сменить фамилию ?
https://familio.org/surnames/41522eaa-23e3-4916-a26c-c6129b48b686

На Смоленщине и в Прибалтике правильно понимают сущность дюкова
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Ответ Крыло советов
А как делегат по восстановлению отношений? Если уж пригласили значит не просто так, значит не закрывают двери до конца. Намного мудрее было бы поехать и поговорить об этих проблемах и напомнить что Израиль до сих пор играет хотя их премьера признают военным преступником даже в США. Вообщем найти точки соприкосновения раз уж пригласили. А уехать бы всегда успел. К тому же это был бы хороший сигнал миру - смотрите , нас пригласили и тд. Однако, все это конечно не имеет смысла если всё равно такие сборные как Польша, Норвегия, Франция и прочие просто будут байкотировать матчи с нами. Проще убрать нас, чем отстранить несколько сборных. Так что имеет смысл говорить именно с этими ребятами.
«Не закрывают двери до конца..» - это что за ерундa такая? )).. по твоей логике, мы должны ждать какой то милости от них что ли? Кто они такие вообще и кем себя возомнили? ).. Вот когда сами позовут обратно, когда искренне попросят прощения за все свои грехи перед Россией, только тогда мы сами рассмотрим возвращаться нам куда то или нет.. а пока что нам делать нечего в этом европейскoм рассадникe русофoбии!
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Ответ MikhaL
А мог бы обсудить пути возвращения клубов и сборной к турнирам.
Россию выделили в особую категорию (в отличие от того же Израиля), поэтому пока что Россия не будет нигде играть под эгидой ФИФА и УЕФА, просто потому что мировой порядок такой. Так что говорить тут не о чем.

Разговор был бы такой:

- мы хотим участвовать
- выводите войска, платите репарации, сдавайте президента в Нидерланды
- нет
- значит вы не играете
- а как же Израиль, это другое?
- да, другое

Вот и все)
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Ответ catcher69
складно рамсует
За что сидишь?..
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Ответ MikhaL
А мог бы обсудить пути возвращения клубов и сборной к турнирам.
А что обсуждать? Пусть допускают.
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Ответ Юквэл
Его последнее заявление по этому поводу: «С момента нашей последней встречи с представителями ФИФА и УЕФА никаких новостей нет. Переговоры находятся на паузе. Если говорить о нашей позиции, позиции международных регуляторов ФИФА и УЕФА, они озвучены. В настоящий момент мы считаем, что мяч находится на половине поля УЕФА. Одно решение они уже приняли — о возвращении наших юношеских сборных U17. Теперь мы ждём практической и технической реализации этого решения»
складно рамсует
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Да кому он интересен????? Но конечно ехать надо,чтоб совсем не забыли….
+2
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А зачем бабло тогда отчисляете в их организации или это другое?
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Это кто об этике тут заикается?

Дюков, сидящий в двух креслах - в РФС и в Газпром нефти, спонсоре зенита?

Не поедет, потому что календарь под зенит надо кроить
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