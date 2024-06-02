Магат о Компани: «Бавария» снова не станет чемпионом, возможно, но проведет более хороший сезон. Рад, что клуб нанял тренером очень хорошего и успешного игрока»
Феликс Магат высказался о назначении Венсана Компании главным тренером «Баварии».
«Я очень рад, что «Бавария» снова наняла в качестве тренера очень хорошего и успешного игрока. Я считаю, что в Бундеслиге все еще есть такая потребность, бывшие игроки мирового уровня привносят в лигу свой тренерский опыт.
Хаби Алонсо не «просто случайно» выиграл чемпионат и кубок с «Байером». Вот почему я надеюсь, что у «Баварии» снова будут титулы.
«Бавария» проведет сезон лучше, потому что у игроков будет совершенно другие обязанности, чем в прошлом. У них всегда был тренер в качестве оправдания. Оправдание теперь исчезло, поэтому я верю, что «Бавария», возможно, снова не станет чемпионом, но проведет более хороший сезон», – сказал бывший тренер мюнхенского клуба.
Но проведёт более хороший сезон (наверное)
Рад, что клуб нанял тренером очень хорошего и успешного игрока (пожалуй)
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