Магат о Компани: «Бавария» снова не станет чемпионом, возможно, но проведет более хороший сезон. Рад, что клуб нанял тренером очень хорошего и успешного игрока»

Теги Бавария Венсан Компани Феликс Магат бундеслига Германия Футбол

Феликс Магат высказался о назначении Венсана Компании главным тренером «Баварии».

«Я очень рад, что «Бавария» снова наняла в качестве тренера очень хорошего и успешного игрока. Я считаю, что в Бундеслиге все еще есть такая потребность, бывшие игроки мирового уровня привносят в лигу свой тренерский опыт.

Хаби Алонсо не «просто случайно» выиграл чемпионат и кубок с «Байером». Вот почему я надеюсь, что у «Баварии» снова будут титулы.

«Бавария» проведет сезон лучше, потому что у игроков будет совершенно другие обязанности, чем в прошлом. У них всегда был тренер в качестве оправдания. Оправдание теперь исчезло, поэтому я верю, что «Бавария», возможно, снова не станет чемпионом, но проведет более хороший сезон», – сказал бывший тренер мюнхенского клуба.

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6 комментариев
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Будет более лучше играться, и не будет того, что щас. Моё почтение переводчику новости.
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Если что Бавария позовёт Феликса поМАГАТ
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Про Пирло в Юве думали так же - напомнить, чем закончилось?
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Бавария снова станет Чемпионом (возможно)
Но проведёт более хороший сезон (наверное)
Рад, что клуб нанял тренером очень хорошего и успешного игрока (пожалуй)

Ваш Спортс :))
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Реально. Без опыта в Баварию … но НГ 🎄 продержится хоть ?)
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