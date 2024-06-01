Тренер «Динамо» по физподготовке о 0:1 от «Краснодара»: «Команда была не зажата, а более сконцентрирована, чем обычно. Чисто игровая ситуация против серьезного соперника, оказавшегося сильнее» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Евгений Стукалов Футбол

Евгений Стукалов высказался о поражении «Динамо» от «Краснодара» (0:1).

В этом матче бело-голубым достаточно было ничьей, чтобы стать чемпионами Мир РПЛ.

— Перед решающей игрой чемпионата с «Краснодаром» изнутри не ощущалось, что команда зажата психологически из-за такой близости к золоту?

— Я думаю, она была не зажата, а более сконцентрирована, чем обычно. Я не видел чрезмерных эмоций, которые могли бы повлиять на какой-то негатив. Парни отнеслись к игре достаточно серьезно. 

Точно не было шапкозакидательства. Но и проблем из-за серьезного отношения в виде зажатости, о которой вы говорите, я не заметил. Считаю, обстановка в команде была нормальной. 

А то, что проиграли «Краснодару»... Тут как получилось, так получилось. Чисто игровая ситуация в матче против очень серьезного соперника, в этот конкретный день оказавшегося сильнее, – сказал тренер «Динамо» по физподготовке.

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3 комментария
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Да, уж...
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Как получилось, так получилось 😁
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