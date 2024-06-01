Витцель перед Евро: «Бельгия больше не входит в число главных фаворитов. Скорее считаю нас аутсайдерами»
Аксель Витцель высказался о нынешнем положении сборной Бельгии.
Бельгийцы сыграют на Евро-2024. Они попали в группу E со Словакией, Румынией и Украиной.
«Мы больше не входим в число главных фаворитов. Но у нас есть хорошее сочетание опыта и молодости.
Я скорее считаю нас аутсайдерами. Нужно подходить к каждой игре по отдельности. И тогда все возможно», – сказал бывший полузащитник «Зенита», выступающий за «Атлетико».