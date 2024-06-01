Витцель перед Евро: «Бельгия больше не входит в число главных фаворитов. Скорее считаю нас аутсайдерами»

Теги Атлетико Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Аксель Витцель Футбол

Аксель Витцель высказался о нынешнем положении сборной Бельгии.

Бельгийцы сыграют на Евро-2024. Они попали в группу E со Словакией, Румынией и Украиной.

«Мы больше не входим в число главных фаворитов. Но у нас есть хорошее сочетание опыта и молодости.

Я скорее считаю нас аутсайдерами. Нужно подходить к каждой игре по отдельности. И тогда все возможно», – сказал бывший полузащитник «Зенита», выступающий за «Атлетико».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий