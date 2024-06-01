Жозе Моуринью: «Санчо совершал ошибки, но тен Хаг не смог выжать из него максимум. Иногда я тоже не мог понять ДНК игроков, а иногда есть талант, но нет нужного образа мышления»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия бундеслига Германия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Жозе Моуринью считает, что Эрик тен Хаг виноват в проблемах Джейдона Санчо.

«Конечно, парнишка совершал ошибки, но, несомненно, его тренер тоже не смог выжать из него максимум. Мы знаем, насколько он талантливый игрок, знаем, на что он способен, никаких сомнений на этот счет нет.

Я тоже иногда не справлялся с игроками. Иногда я не мог понять ДНК игрока и не мог помочь ему развиваться в правильном направлении. Иногда у них есть талант, но нет нужного образа мышления», – сказал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.

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2 комментария
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Марио Балотелли😊
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Это он про Тимоху Калачёва)
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