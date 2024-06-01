Моуринью подтвердил, что хочет возглавить «Фенербахче»: «Я люблю испытания и буду бороться за то, чтобы играть в ЛЧ»
Жозе Моуринью подтвердил, что может возглавить «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что португальский специалист подпишет контракт на 2 года с турецким клубом.
– Было много предложений. Почему вы решили...
– Еще нет, еще нет. Я решил, что я хочу [возглавить «Фенербахче»], но мое назначение еще не оформлено, не подтверждено официально. Но да, я хочу этого.
[Выйти в Лигу чемпионов] сложно, потому что нам нужно пройти три раунда квалификации. И в случае c «Фенербахче» 8 игроков будут на Евро и не вернутся на предсезонку раньше первого раунда, так что это сложно.
Но вы знаете, что я люблю испытания, так что, если я приду в эту команду, то буду бороться за то, чтобы играть в Лиге чемпионов», – сказал Моуринью.
А Папа Карло до сих пор востребован на самом топовом уровне.
Прям Аллегри на максималках)