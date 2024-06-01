Моуринью подтвердил, что хочет возглавить «Фенербахче»: «Я люблю испытания и буду бороться за то, чтобы играть в ЛЧ»

Теги Жозе Моуринью Фенербахче высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Футбол

Жозе Моуринью подтвердил, что может возглавить «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что португальский специалист подпишет контракт на 2 года с турецким клубом. 

– Было много предложений. Почему вы решили...

– Еще нет, еще нет. Я решил, что я хочу [возглавить «Фенербахче»], но мое назначение еще не оформлено, не подтверждено официально. Но да, я хочу этого.

[Выйти в Лигу чемпионов] сложно, потому что нам нужно пройти три раунда квалификации. И в случае c «Фенербахче» 8 игроков будут на Евро и не вернутся на предсезонку раньше первого раунда, так что это сложно. 

Но вы знаете, что я люблю испытания, так что, если я приду в эту команду, то буду бороться за то, чтобы играть в Лиге чемпионов», – сказал Моуринью

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16 комментариев
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Измелчал особенный... Раньше боролся бы что бы побеждать в лч)
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Ответ Unknown Noname
Я хочу в фенербахчу... Печально всё это, Жозе. Катар и Аравия всё ближе. А Папа Карло до сих пор востребован на самом топовом уровне.
Папа Карло в футбол играл. Моур нет. Всё очевидно
+4
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Я хочу в фенербахчу... Печально всё это, Жозе. Катар и Аравия всё ближе.

А Папа Карло до сих пор востребован на самом топовом уровне.
+4
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+2
А ведь нет никого из начала 2000-х, кто по прежнему бы оставался на вершине. Вот только Анчи, и он сегодня в финале ЛЧ. При этом он и начинал тренерскую карьеру раньше Жозе. Бенитес уже давно с ярмарки уехал. Ну может Пеллегрини уровень держит, но он все же до топ-уровня слегка не добрался.
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Валера вошел в чат
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Играть в ЛЧ? Человек изначально снижает ответственность и ожидания, чтобы потом рассказывать какой он гений, раз вывел одного из гегемонов Турции в ЛЧ.
Прям Аллегри на максималках)
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Лучше бы подождал и взялся бы за какую нибудь сборную
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Стареет
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для Спартака кишка тонка!!!
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Ответ alexmixer9
Измелчал особенный... Раньше боролся бы что бы побеждать в лч)
Да, к сожалению, при всей моей любви к нему, надо признать, что постарел и не смог адаптироваться к современным реалиям, жаль этого добряка. Хотя, возможно, в Турции последний танец свой покажет
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Ответ Carasa
Да, к сожалению, при всей моей любви к нему, надо признать, что постарел и не смог адаптироваться к современным реалиям, жаль этого добряка. Хотя, возможно, в Турции последний танец свой покажет
Последнее мошенничество хозяевам комаров что он что-то может как тренер за огромные деньги)
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Ответ Катя.Х.
Папа Карло в футбол играл. Моур нет. Всё очевидно
Мостовой, перелогинься. Венгер тоже не Бог весть какой футболист был, однако ж почти до 70 лет в АПЛ продержался.
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Ответ Павел Гребнев
А ведь нет никого из начала 2000-х, кто по прежнему бы оставался на вершине. Вот только Анчи, и он сегодня в финале ЛЧ. При этом он и начинал тренерскую карьеру раньше Жозе. Бенитес уже давно с ярмарки уехал. Ну может Пеллегрини уровень держит, но он все же до топ-уровня слегка не добрался.
ну все в силу возраста закончили фергюсон, хайнкес, венгер,дель боске и др
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