Жозе Моуринью: «Кроос – гений, не верится, что в последний раз вижу его игру за клуб. Беллингем – один из двух лучших игроков сезона, все время забываю его возраст»

Теги Жозе Моуринью Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Джуд Беллингем Футбол

Жозе Моуринью высоко оценил двух полузащитников «Реала».

«Кроос – гений. Люди обычно думают, что гениальность – это креативность, какие-то красивые вещи. Но для меня футбольный гений – это также тот, кто умеет играть в касание или два, видит все наперед, всегда принимает верные решения. Не могу поверить в то, что в последний раз вижу, как он играет за клуб.

Я все время забываю возраст Беллингема. Не имеет значения, сколько ему лет: 19, 29, 39. Он феноменален, один из двух лучших футболистов сезона в Европе. Поражает то, что он сделал в этом сезоне», – сказал бывший главный тренер «Реала».

Лига чемпионов. Финал. «Реал» против «Боруссии». Кроос, Хуммельс, Винисиус, Санчо в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

4 комментария
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Ответ Саша Вжухов
Деменция у португеза... Как же это знакомо..
Что, у тебя тоже?
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Ответ Саша Вжухов
Деменция у португеза... Как же это знакомо..
Глорье пришло, добро пожаловать!))))
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