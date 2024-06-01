Жозе Моуринью: «Кроос – гений, не верится, что в последний раз вижу его игру за клуб. Беллингем – один из двух лучших игроков сезона, все время забываю его возраст»

Жозе Моуринью высоко оценил двух полузащитников «Реала».

«Кроос – гений. Люди обычно думают, что гениальность – это креативность, какие-то красивые вещи. Но для меня футбольный гений – это также тот, кто умеет играть в касание или два, видит все наперед, всегда принимает верные решения. Не могу поверить в то, что в последний раз вижу, как он играет за клуб.

Я все время забываю возраст . Не имеет значения, сколько ему лет: 19, 29, 39. Он феноменален, один из двух лучших футболистов сезона в Европе. Поражает то, что он сделал в этом сезоне», – сказал бывший главный тренер « ».

Лига чемпионов. Финал. «Реал» против «Боруссии». Кроос, Хуммельс, Винисиус, Санчо в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00