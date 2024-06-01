Часть фанатов «Реала» прилетела в Лондон на самолете в цветах «Барселоны» и с фото ее игроков. Авиакомпания Vueling сотрудничает с «блауграной»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА бизнес болельщики ахахаха Футбол

Некоторые болельщики «Реала» прилетели в Лондон на самолете в цветах «Барселоны».

BeIn Sports передает, что некоторые болельщики приняли решение добираться на финал Лиги чемпионов через Барселону, посчитав такой маршрут наиболее удобным. Однако перед посадкой они узнали, что полетят на брендированном самолете.

Авиалайнер, направляющийся в Англию, был оформлен в сине-гранатовых цветах, на него были нанесены фотографии футболисток женской команды «блауграны».

Это связано с тем, что авиакомпания Vueling выступает одним из спонсоров и партнеров каталонского клуба.

Фото: twitter.com/DSports

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4 комментария
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То есть Барселона тоже побывала на финале Лиги чемпионов? Шах и мат, хейтерки!
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Вот это новость
Это зрада или перемога?
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