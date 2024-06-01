Анчелотти вздремнул перед финалом ЛЧ: «Теперь я как лев. Проблема в том, что я не играю»

Карло Анчелотти высказался о финале Лиги чемпионов.

Сегодня « » встретится с дортмундской «Боруссией» на «Уэмбли». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

«Если бы у меня был пульсометр, он показывал бы 110. Я видел, что игроки сконцентрированы, у нас было время хорошо подготовиться к игре, выработать стратегию... Обычно такого не случается в течение сезона, но для этой игры у нас было необходимое время».

Об игроках

«У них нет особого желания шутить, они очень сосредоточены, каждый готовится к игре так, как хочет. Важно играть коллективно во всех аспектах».

Об отсутствии проблем со здоровьем у футболистов

«Лунин вернулся к нам, он сядет на скамейку запасных, а все остальные в порядке».

О сне перед игрой

«С трех до четырех часов хорошо вздремнул. Теперь я как лев, проблема в том, что я не играю», – сказал главный тренер «Реала».

Анчелотти о том, что съест перед финалом ЛЧ: «Брокколи, лосось и паста. Часок вздремнуть не помешает, если получится»