Анчелотти вздремнул перед финалом ЛЧ: «Теперь я как лев. Проблема в том, что я не играю»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти высказался о финале Лиги чемпионов.

Сегодня «Реал» встретится с дортмундской «Боруссией» на «Уэмбли». Матч начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Если бы у меня был пульсометр, он показывал бы 110. Я видел, что игроки сконцентрированы, у нас было время хорошо подготовиться к игре, выработать стратегию... Обычно такого не случается в течение сезона, но для этой игры у нас было необходимое время».

Об игроках

«У них нет особого желания шутить, они очень сосредоточены, каждый готовится к игре так, как хочет. Важно играть коллективно во всех аспектах».

Об отсутствии проблем со здоровьем у футболистов

«Лунин вернулся к нам, он сядет на скамейку запасных, а все остальные в порядке».

О сне перед игрой

«С трех до четырех часов хорошо вздремнул. Теперь я как лев, проблема в том, что я не играю», – сказал главный тренер «Реала».

Анчелотти о том, что съест перед финалом ЛЧ: «Брокколи, лосось и паста. Часок вздремнуть не помешает, если получится»

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22 комментария
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>>Теперь я как лев, проблема в том, что я не играю
шикарная проблема ;)
+23
-1
+22
А я не выспался. У меня суточное дежурство было. Но финал, все равно, посмотрю(уральский часовой пояс)
+14
0
+14
Ответ Drdrdr1111 Drd
Жаль Лунина, вроде матч всей жизни а он взял и заразился гриппом(
Да его бы и не поставили. Так что норм, возьмет чашку как обычно.
+5
0
+5
Ответ инна витенберг
Что помешало Анчелоти выиграть лч с Эвертоном и почему его погнали оттуда
Слабый состав может?
А что помешало Пепу выиграть Лч в Баварской машиной ?
+4
0
+4
Ответ Drdrdr1111 Drd
Жаль Лунина, вроде матч всей жизни а он взял и заразился гриппом(
какое всей жизни, ему 25 лет всего, будут ещё матчи
да и из прошедших, почему финал ЛЧ, а не финал ЧМ, например?
+3
0
+3
Вперёд Мадрид
+9
-7
+2
Можно первый тайм в принципе вздремнуть, а во втором зажечь по настоящему
+1
0
+1
С его опытом нервы уже, как стальные канаты
Другой бы и ночью не уснул, а у него сиеста )
+1
0
+1
Ответ Under
какое всей жизни, ему 25 лет всего, будут ещё матчи да и из прошедших, почему финал ЛЧ, а не финал ЧМ, например?
финал ЧМ)))
+1
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+1
Ответ Максим Столбов
Можно первый тайм в принципе вздремнуть, а во втором зажечь по настоящему
Идеальная тактика)
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Ответ Drdrdr1111 Drd
финал ЧМ)))
ну Лунин как бы чемпион мира, играл в финале
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Ответ akaAzazello
>>Теперь я как лев, проблема в том, что я не играю шикарная проблема ;)
)))))
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Поспал ,сыграл в плэйстейшен, а вечером выиграл лигу чемпионов
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Лунин выздоровел и на скамейке.
Как Винисиус ? Темпретуру сбили и все ?
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Я тоже вздремнул
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А ведь сегодня сразу несколько игроков Реала могут установить историческое достижение - 6 ЛЧ за карьеру! Кто бы мог подумать о таком в 14 году, фантастическая цифра. Не фанат Мадрида, но если это случится - буду искренне рад за игроков
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Жаль Лунина, вроде матч всей жизни а он взял и заразился гриппом(
+1
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