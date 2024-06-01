Санчо, Забитцер, Кобель, Хуммельс и Фюллькруг – в старте «Боруссии» на финал ЛЧ с «Реалом»

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«Боруссия» объявила состав на финал Лиги чемпионов.

В старте на матч против «Реала» выйдут следующие футболисты:

вратарь: Грегор Кобель;

защита: Юлиан Рюэрсон, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Иан Матсен;

полузащита: Эмре Джан, Марсель Забитцер, Джейдон Санчо, Юлиан Брандт, Карим Адейеми;

нападение: Никлас Фюллькруг.

Лига чемпионов. Финал. «Реал» против дортмундской «Боруссии». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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6 комментариев
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Ответ DolJun
маатсен из финала лиги чемпионов просит передать привет маурисио п и сказать спасибо за его любовь к нестандартным решениям стандартных проблем.
Санчо лайкает этот привет
+3
-2
+1
Ответ Tima_Milan
Забитцер забьет Кобель вчера по ночным клубам ходил
Фюллькруг пойдёт на 2 круг
+1
0
+1
маатсен из финала лиги чемпионов просит передать привет маурисио п и сказать спасибо за его любовь к нестандартным решениям стандартных проблем.
+3
-3
0
Забитцер забьет
Кобель вчера по ночным клубам ходил
0
0
0
Ответ DolJun
маатсен из финала лиги чемпионов просит передать привет маурисио п и сказать спасибо за его любовь к нестандартным решениям стандартных проблем.
ладно матсен, он хотя бы просто из-за недостатка игровой практики ушел в аренду
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Ответ Spaten
Фюллькруг пойдёт на 2 круг
причем на полный
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