Санчо, Забитцер, Кобель, Хуммельс и Фюллькруг – в старте «Боруссии» на финал ЛЧ с «Реалом»

«Боруссия» объявила состав на финал Лиги чемпионов.

В старте на матч против « » выйдут следующие футболисты:

– вратарь: ;

– защита: , , , Иан Матсен;

– полузащита: Эмре Джан, Марсель Забитцер, Джейдон Санчо, Юлиан Брандт, Карим Адейеми;

– нападение: Никлас Фюллькруг.

Лига чемпионов. Финал. «Реал» против дортмундской «Боруссии». Онлайн-трансляция начнется в 22:00