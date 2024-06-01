Санчо, Забитцер, Кобель, Хуммельс и Фюллькруг – в старте «Боруссии» на финал ЛЧ с «Реалом»
«Боруссия» объявила состав на финал Лиги чемпионов.
В старте на матч против «Реала» выйдут следующие футболисты:
– вратарь: Грегор Кобель;
– защита: Юлиан Рюэрсон, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Иан Матсен;
– полузащита: Эмре Джан, Марсель Забитцер, Джейдон Санчо, Юлиан Брандт, Карим Адейеми;
– нападение: Никлас Фюллькруг.
Лига чемпионов. Финал. «Реал» против дортмундской «Боруссии». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
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