Иванов после вылета «Урала» из РПЛ: «По самоотдаче претензий нет. Хотели, боролись… У нас нет нападающих – это никуда не годится»

Григорий Иванов после вылета «Урала» из РПЛ раскритиковал нападающих команды.

В ответном стыковом матче « » выиграл у «Акрона» (2:1), но уступил по сумме двух встреч – 2:3. Екатеринбургский клуб сыграет в Первой лиге впервые за 11 лет.

«По самоотдаче претензий нет. Хотели, боролись… Пропустили в начале нелепый гол, а свои моменты не забили.

У нас нет нападающих, которые забивали бы голы. Бегич забил два, он защитник. Это никуда не годится», – сказал .