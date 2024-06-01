Иванов после вылета «Урала» из РПЛ: «По самоотдаче претензий нет. Хотели, боролись… У нас нет нападающих – это никуда не годится»
Григорий Иванов после вылета «Урала» из РПЛ раскритиковал нападающих команды.
В ответном стыковом матче «Урал» выиграл у «Акрона» (2:1), но уступил по сумме двух встреч – 2:3. Екатеринбургский клуб сыграет в Первой лиге впервые за 11 лет.
«По самоотдаче претензий нет. Хотели, боролись… Пропустили в начале нелепый гол, а свои моменты не забили.
У нас нет нападающих, которые забивали бы голы. Бегич забил два, он защитник. Это никуда не годится», – сказал Иванов.
И президента....
Нападающих нет, полузащита и защита в основном из ФНЛ/Беларуси. Кроме Бегича и Ишкова нет игроков уровня РПЛ.
Жаль, что крайним сделали Гончаренко.
Я считаю, что заняли свое место, даже Сочи и Балтика имели состав посильнее. Ни один игрок Урала не усилил бы ни одну команду РПЛ.
Кроме вылетевших из РПЛ доминантов там точно не предвидится.