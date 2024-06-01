Иванов после вылета «Урала» из РПЛ: «По самоотдаче претензий нет. Хотели, боролись… У нас нет нападающих – это никуда не годится»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Григорий Иванов Матч ТВ Футбол

Григорий Иванов после вылета «Урала» из РПЛ раскритиковал нападающих команды.

В ответном стыковом матче «Урал» выиграл у «Акрона» (2:1), но уступил по сумме двух встреч – 2:3. Екатеринбургский клуб сыграет в Первой лиге впервые за 11 лет.

«По самоотдаче претензий нет. Хотели, боролись… Пропустили в начале нелепый гол, а свои моменты не забили.

У нас нет нападающих, которые забивали бы голы. Бегич забил два, он защитник. Это никуда не годится», – сказал Иванов.

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32 комментария
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Ну так а чё ж ты балбес их не купил?
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И тренера нет.
И президента....
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Ну всё, оставит теперь нападающих в Жигулёвске ))
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Ответ Дядя ТУРА
Ну так а чё ж ты балбес их не купил?
Вроде его сын - начальник селекционного отдела, вот в чем прикол)
Нападающих нет, полузащита и защита в основном из ФНЛ/Беларуси. Кроме Бегича и Ишкова нет игроков уровня РПЛ.
Жаль, что крайним сделали Гончаренко.
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Это тебе не с чаем доги катать. В стыках играть нало по настоящему)
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А когда-то в Урале были нападающие? Всегда состав серый
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+3
Ответ hiper26
Один Бикфалви и тащил.
Ничего он не тащил, ибо уже не может. Лишний вес, растренированный, постоянные травмы. В сочетании с другими очень медленными игроками команда просто стояла на поле, рассчитывая только на стандарты.
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Да уж … Бесславный конец пребывания уральцев в РПЛ. Думаю, из ФНЛ они не сразу выберутся
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За все свое 11-летнее пребывание в элите, Урал лишь раз финишировал в топ-8, остальные сезоны непременно боролись за выживание, и каждый раз каким-то образом спасались. Так что рано или поздно Екатеринбург должен был вылететь. А за этого персонажа с зоновскими понятиями я персонально рад. Таким не место в российском футболе.
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А кто ему должен был нападающих купить, Федун?
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Ты что раньше не видел, что команда каждый сезон забивает меньше всех, а пропускает больше всех?! Только сейчас глаза раскрылись что ли? А самое главное - Что ты сделал что бы эти нападающие появились?! Себя об этом спроси!
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Один Бикфалви и тащил.
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Готовый вариант для Дзюбы и с Ивановым сработаются
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Че Пашу Погребняка не подняли?
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Скажи спасибо за селекцию своему сыну
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Ответ O.Nikitin
Медленно играют, особенно защитники при первом голе Акрона. Так позорно дали пробить Понсе.
Половина пенсионеров, возраст сказывается. Но спаслись бы, будь в составе 2-3 игрока скоростных в атаке. Даже тот же изгнанный Юшин был сильнее Ионова в нынешнем виде.
Я считаю, что заняли свое место, даже Сочи и Балтика имели состав посильнее. Ни один игрок Урала не усилил бы ни одну команду РПЛ.
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Ответ juneed
Ничего он не тащил, ибо уже не может. Лишний вес, растренированный, постоянные травмы. В сочетании с другими очень медленными игроками команда просто стояла на поле, рассчитывая только на стандарты.
Моментик-то у Биквалфи был в концовочке. Забей-был бы героем матча.
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Ответ Тимур Тимербаев
Вроде его сын - начальник селекционного отдела, вот в чем прикол) Нападающих нет, полузащита и защита в основном из ФНЛ/Беларуси. Кроме Бегича и Ишкова нет игроков уровня РПЛ. Жаль, что крайним сделали Гончаренко.
Ишков тоже игрок навырост. Не может он пока вести за собой команду, ему надо пару сезонов либо мощные одноклубники. Бегич же за всех не вытянет.
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Ответ Mike 60
Да уж … Бесславный конец пребывания уральцев в РПЛ. Думаю, из ФНЛ они не сразу выберутся
Да ну, почему не выберутся?
Кроме вылетевших из РПЛ доминантов там точно не предвидится.
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Ответ Геннадий Киселев
А кто ему должен был нападающих купить, Федун?
губернатор наверное
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Ответ juneed
Половина пенсионеров, возраст сказывается. Но спаслись бы, будь в составе 2-3 игрока скоростных в атаке. Даже тот же изгнанный Юшин был сильнее Ионова в нынешнем виде. Я считаю, что заняли свое место, даже Сочи и Балтика имели состав посильнее. Ни один игрок Урала не усилил бы ни одну команду РПЛ.
Кто-то наверняка останется в РПЛ в других клубах. А так реформирование состава несомненно будет.
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Ответ juneed
По игре не сказать чтобы Акрону уступили. В первом матче тоже в целом ничейная игра была, просто нет в составе Урала игроков, которые могли бы решить моменты или сыграть креативно. Линейная команда, без дриблинга и скорости.
Медленно играют, особенно защитники при первом голе Акрона. Так позорно дали пробить Понсе.
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Ответ O.Nikitin
Моментик-то у Биквалфи был в концовочке. Забей-был бы героем матча.
По игре не сказать чтобы Акрону уступили. В первом матче тоже в целом ничейная игра была, просто нет в составе Урала игроков, которые могли бы решить моменты или сыграть креативно. Линейная команда, без дриблинга и скорости.
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Ответ Slavnov
с кем они боролись составы хуже, один факел чего стоит или пари нн,чисто тренерский слив
Да ну, состав у всех был сильнее. Нападающие Факела или Сочи гораздо сильнее уральских. Сочи вообще был сильнее по составу 5-ти последних команд.
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Ответ Тимур Тимербаев
Вроде его сын - начальник селекционного отдела, вот в чем прикол) Нападающих нет, полузащита и защита в основном из ФНЛ/Беларуси. Кроме Бегича и Ишкова нет игроков уровня РПЛ. Жаль, что крайним сделали Гончаренко.
с кем они боролись составы хуже, один факел чего стоит или пари нн,чисто тренерский слив
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Иванов уйди уже на пенсию, дай нормальным людям к руководству прийти
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Сдавал матчи зениту вот итог
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Дзюба передвигаясь трусцой максимум 1,5 км за матч.,решил бы вопрос.
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Это просто праздник какой-то 🔥🔥🔥🔥
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Играли последние 15 минут,забегали только после первого гола Бегича. А 75 минут та же вата,как в Екатеринбурге. ПС Кроме напа, тебе б Гриша еще тренера,заща и воротчика,полузащитник бы тоже не помешал,но не 35 летний как ты любишь. Гриша,ты персональный лузер,позорище! Ты перечеркнул все свои немалые заслуги этим сезоном.
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