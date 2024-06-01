Президент «Урала» о вылете: «Весь сезон ждал, что Гончаренко выправит ситуацию, но что-то не пошло у него. Может, ему самому надо было уйти раньше»
Президент «Урала» высказался о вылете из Мир РПЛ.
В ответном стыковом матче «Урал» выиграл у «Акрона» (2:1), но уступил по сумме двух встреч – 2:3. Екатеринбургский клуб сыграет в Первой лиге впервые за 11 лет.
– Сейчас пришло понимание того, что «Урал» покидает РПЛ? Или до сих пор не верите в произошедшее?
– Ну что значит – не понимаю? Все уже случилось. Но мы все сегодня до последнего верили, что решим задачу. И ведь могли спасти матч! На последних минутах четыре момента имели!
– Могли совершить чудо?
– Ну не чудо... Считаю, «Урал» сильнее «Акрона». «Акрон» бился. Играл... Сейчас, конечно, можно говорить все что угодно... Но мы выше классом. Не должны мы были вылетать таким образом...
Все решилось в первой игре. Мне кажется, там тренерский штаб допустил ошибку со стартовым составом. Весь сезон ждал от тренеров, от Гончаренко, что он выправит ситуацию. Но... Виктор Михайлович – хороший специалист. Желаю ему успехов. Но так бывает... Что-то не пошло у него. Может быть, ему самому надо было уйти раньше... Или я это должен был сделать.
В какой-то момент мы просто перестали играть в футбол. Бей-беги... Все предстоит проанализировать, – сказал Григорий Иванов.
Ты на 100 процентов и виноват что вылетели. Команда весь чемпионат мучается а не играет. Игры нет уже давно!
Болельщиков в 1 лиге не жди, ходить будут только если забивать хотя б 3 мяча за матч . А так такой футбол нам не нужен!
А кто виноват- оказывается Ганчаренко, которого ты и уволил, ведь команда неплохо готова.
Еще поблагодарили Помазуна и арбитров Казарцева с Любимовым, что нельзя было их заменить, ведь весь сезон они Урал хоронили, а Иванов, мол судьи тоже имеют право на ошибку, вотони Урал и отправили в ФНЛ, а ты Ганчаренко обвиняешь.