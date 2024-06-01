Президент «Урала» о вылете: «Весь сезон ждал, что Гончаренко выправит ситуацию, но что-то не пошло у него. Может, ему самому надо было уйти раньше»

Президент «Урала» высказался о вылете из Мир РПЛ.

В ответном стыковом матче «Урал» выиграл у «Акрона» (2:1), но уступил по сумме двух встреч – 2:3. Екатеринбургский клуб сыграет в Первой лиге впервые за 11 лет.

– Сейчас пришло понимание того, что «Урал» покидает РПЛ? Или до сих пор не верите в произошедшее?

– Ну что значит – не понимаю? Все уже случилось. Но мы все сегодня до последнего верили, что решим задачу. И ведь могли спасти матч! На последних минутах четыре момента имели!

– Могли совершить чудо?

– Ну не чудо... Считаю, «Урал» сильнее «Акрона». «Акрон» бился. Играл... Сейчас, конечно, можно говорить все что угодно... Но мы выше классом. Не должны мы были вылетать таким образом...

Все решилось в первой игре. Мне кажется, там тренерский штаб допустил ошибку со стартовым составом. Весь сезон ждал от тренеров, от Гончаренко, что он выправит ситуацию. Но... Виктор Михайлович – хороший специалист. Желаю ему успехов. Но так бывает... Что-то не пошло у него. Может быть, ему самому надо было уйти раньше... Или я это должен был сделать.

В какой-то момент мы просто перестали играть в футбол. Бей-беги... Все предстоит проанализировать, – сказал Григорий Иванов.