Клопп будет болеть за «Боруссию» в финале ЛЧ: «Очень счастлив за клуб. Большое достижение, красивая история»

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп сказал, что будет болеть за «Боруссию» в финале Лиги чемпионов.

Команде Эдина Терзича предстоит сыграть с мадридским «Реалом». Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня.

– Вы будете смотреть эту игру как эксперт или как болельщик?

– Как болельщик! Эксперт? Вы с ума сошли?

Очень счастлив за «Боруссию». Очень приятно видеть, что все эти люди, с которыми мы знакомы, еще в борьбе. Это большое, очень большое достижение. Красивая история, – сказал главный тренер «Ливерпуля», который возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год.

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12 комментариев
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Ну кто бы сомневался😉
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Думаю многие нейтральные зрители будут за Дортмунд, чисто из-за того что это явный андердог, и если выиграют это будет красивая история.
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Его выбор, он имеет полное право на это
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Ригоберка, хватит под каждым постом про Реал позориться
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Кроме прямых фанатов Мадрида все нейтральные болельщики будут за Дортмунд, Реал Мадрид надоел уже всем своими чашками как Месси в свое время, и все хотят хоть кого то нового на троне
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Поддерживаю Клоппа.
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Ответ rigobersong
Тебя зовут Сали?:)
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