Клопп будет болеть за «Боруссию» в финале ЛЧ: «Очень счастлив за клуб. Большое достижение, красивая история»

Юрген Клопп сказал, что будет болеть за «Боруссию» в финале Лиги чемпионов.

Команде Эдина Терзича предстоит сыграть с мадридским « ». Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня.

– Вы будете смотреть эту игру как эксперт или как болельщик?

– Как болельщик! Эксперт? Вы с ума сошли?

Очень счастлив за «Боруссию». Очень приятно видеть, что все эти люди, с которыми мы знакомы, еще в борьбе. Это большое, очень большое достижение. Красивая история, – сказал главный тренер « », который возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год.

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