Клопп будет болеть за «Боруссию» в финале ЛЧ: «Очень счастлив за клуб. Большое достижение, красивая история»
Юрген Клопп сказал, что будет болеть за «Боруссию» в финале Лиги чемпионов.
Команде Эдина Терзича предстоит сыграть с мадридским «Реалом». Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня.
– Вы будете смотреть эту игру как эксперт или как болельщик?
– Как болельщик! Эксперт? Вы с ума сошли?
Очень счастлив за «Боруссию». Очень приятно видеть, что все эти люди, с которыми мы знакомы, еще в борьбе. Это большое, очень большое достижение. Красивая история, – сказал главный тренер «Ливерпуля», который возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год.
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