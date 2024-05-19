Президент «Урала» Иванов о 3:3 с «Оренбургом»: «Нужно было засчитывать 4-й гол, судья испортил праздник всему Екатеринбургу. Его теперь презирает 10 тысяч человек – как он спать-то сегодня будет?»

Теги судьи Урал Григорий Иванов Оренбург Гильерме Шеттине Сергей Чебан Футбол

Президент «Урала» недоволен судейством Сергея Чебана в матче с «Оренбургом».

Матч 29-го тура Мир РПЛ завершился вничью (3:3). На 94-й минуте Чебан не засчитал гол форварда екатеринбуржцев Гильерме Шеттине из-за игры рукой.

– Конечно, у нас большие вопросы по поводу судейства, четвертый гол нужно было засчитывать. Он что, подыграл себе рукой? Или еще что‑то случилось? Я не знаю… У нас все эти вещи максимально непонятно судят. Кто‑то говорит, что рука была в неестественном положении, а другие – что в естественном.

Кого ни спрашивал после матча, ни один мне не сказал, что это была игра рукой. Все говорят: это не рука, он забил хороший гол. А судья на глазах у 10 тысяч болельщиков на стадионе берет и отменяет гол. Испортил праздник всему Екатеринбургу!

В такой трудной ситуации ребята вытащили из себя все, сделали 3:3, но пошли вперед и забили четвертый гол, а судья… Как он спать‑то будет сегодня? Теперь его презирает 10 тысяч человек.

– Лучше к вам ему больше не приезжать?

– Да таких деятелей уже много. Самое обидное, что у них все хорошо, свою меру ответственности они не чувствуют. Ну наказали бы его, посидел бы он два‑три матча.

– На ЭСК подавать будете?

– Посмотрим завтра. Если там 50 на 50, то это совершенно бессмысленно, – сказал Григорий Иванов.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
как болельщик урала говорю, что стыдно за такого президента, постоянно какой-то бред несет. мысленно остался в 90-х
+12
-2
+10
А кто тут лечил недавно, что ошибаться непредвзято нормально?) я матч не видел, просто вспомнилось
+2
-1
+1
Что за президент клуба такой после каждого проигрыша и после каждой ничьи ноет и плачет
+2
-1
+1
Гриш, опять таблетки принять забыл?
0
0
0
Ты сам-то хорошо спал, когда матчи сдавал?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий