Президент «Урала» Иванов о 3:3 с «Оренбургом»: «Нужно было засчитывать 4-й гол, судья испортил праздник всему Екатеринбургу. Его теперь презирает 10 тысяч человек – как он спать-то сегодня будет?»

Президент «Урала» недоволен судейством Сергея Чебана в матче с «Оренбургом».

Матч 29-го тура Мир РПЛ завершился вничью (3:3). На 94-й минуте не засчитал гол форварда екатеринбуржцев из-за игры рукой.

– Конечно, у нас большие вопросы по поводу судейства, четвертый гол нужно было засчитывать. Он что, подыграл себе рукой? Или еще что‑то случилось? Я не знаю… У нас все эти вещи максимально непонятно судят. Кто‑то говорит, что рука была в неестественном положении, а другие – что в естественном.

Кого ни спрашивал после матча, ни один мне не сказал, что это была игра рукой. Все говорят: это не рука, он забил хороший гол. А судья на глазах у 10 тысяч болельщиков на стадионе берет и отменяет гол. Испортил праздник всему Екатеринбургу!

В такой трудной ситуации ребята вытащили из себя все, сделали 3:3, но пошли вперед и забили четвертый гол, а судья… Как он спать‑то будет сегодня? Теперь его презирает 10 тысяч человек.

– Лучше к вам ему больше не приезжать?

– Да таких деятелей уже много. Самое обидное, что у них все хорошо, свою меру ответственности они не чувствуют. Ну наказали бы его, посидел бы он два‑три матча.

– На ЭСК подавать будете?

– Посмотрим завтра. Если там 50 на 50, то это совершенно бессмысленно, – сказал .