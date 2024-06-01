Смертин сыграет в футбол «7 на 7» 26 часов подряд и установит рекорд России: «Тактика – как можно дольше простоять на ногах. Чем жестче, колючее ежовые рукавицы, тем лучше»

Теги Алексей Смертин премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС рекорды ТАСС Марафон Ультрамарафон Футбол

Алексей Смертин будет играть в футбол 26 часов подряд и установит рекорд.

1 июня в рамках Всероссийского дня футбола в Лужниках стартовал ультрамарафон по игре в футбол.

Смертин вместе с Игорем Принем (бывший заместитель директора департамента физической культуры и спорта Сочи – Sports) планирует установить рекорд России по игре в футбол – 26 часов подряд в формате «7 на 7». Они должны провести на поле 26 часов, при этом каждые два часа они уходят на 8-минутный технический перерыв.

Рекорд не будет зачтен, если один из них не доиграет до конца.

«Тактика – как можно дольше простоять на ногах, за исключением вот таких коротких пауз, которые составляют не 10 минут, как четыре года назад, а 8. Очень жестко подходит представитель Книги рекордов России, это правильно.

Меня отец учил с детства: чем жестче, колючее ежовые рукавицы, тем лучше, потому что формируется дисциплина ума. А здесь дисциплина ума выходит на первый план, даже не техническое оснащение, не функциональная подготовка.

Мы с Игорем очень хорошо готовы, бегаем марафоны. Но здесь что-то другое, здесь мозг не остывает, даже сейчас мне приходится напрягать извилины. Самое тяжелое – когда мы на ногах встретим следующий день, это начнется часа в 4 утра.

Мы с Игорем играли четыре года назад 25 часов, установили рекорд, поэтому сейчас на час больше. Радует, что площадка для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Футбол – неимоверный социальный феномен, площадка, где все могут играть. Это самое важное», – сказал бывший игрок сборной России Алексей Смертин.

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14 комментариев
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Что общего данный перфоманс имеет со здоровым образом жизни?
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Бессмертин какой-то
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Мостовой: могу чеканить по 8 минут с перерывами на 26 часов.
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Из серии - дайте денег, не пойми за что ?)Уж Смертин, мог чего поинтересней придумать.
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Смертин опорного вроде играл, много головой мяч выносил
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Ответ Alexandr Bychkov
Что общего данный перфоманс имеет со здоровым образом жизни?
Ну, например, если не бухать и не курить во время игры, то это более суток без алкоголя и никотина ;)
(а вот насчет прочих стимулирующих веществ в данном случае я почему-то не уверен)
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26 часов подряд при перерывах на 8 минут каждые два часа-это не 26 часов подряд! Давай нормальный подряд!!
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Смертин вообще смотрю любит истязать себя
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Так можно здоровье не хило подорвать.
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Их после этого в дурку сразу повезут? Хотя лучше бы до, как раз в тот момент, когда они эту затею придумали.
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Ну это уже безумие какое то
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Я бы сдох уже через пару часов
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12 мая в Казани Алексей марафон пробежал за 3 с небольшим часа - сказал - это всего лишь тренировка перед этим ультраматчем))
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