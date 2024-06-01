Смертин сыграет в футбол «7 на 7» 26 часов подряд и установит рекорд России: «Тактика – как можно дольше простоять на ногах. Чем жестче, колючее ежовые рукавицы, тем лучше»

Алексей Смертин будет играть в футбол 26 часов подряд и установит рекорд.

1 июня в рамках Всероссийского дня футбола в Лужниках стартовал ультрамарафон по игре в футбол.

Смертин вместе с Игорем Принем (бывший заместитель директора департамента физической культуры и спорта Сочи – Sports) планирует установить рекорд России по игре в футбол – 26 часов подряд в формате «7 на 7». Они должны провести на поле 26 часов, при этом каждые два часа они уходят на 8-минутный технический перерыв.

Рекорд не будет зачтен, если один из них не доиграет до конца.

«Тактика – как можно дольше простоять на ногах, за исключением вот таких коротких пауз, которые составляют не 10 минут, как четыре года назад, а 8. Очень жестко подходит представитель Книги рекордов России, это правильно.

Меня отец учил с детства: чем жестче, колючее ежовые рукавицы, тем лучше, потому что формируется дисциплина ума. А здесь дисциплина ума выходит на первый план, даже не техническое оснащение, не функциональная подготовка.

Мы с Игорем очень хорошо готовы, бегаем марафоны. Но здесь что-то другое, здесь мозг не остывает, даже сейчас мне приходится напрягать извилины. Самое тяжелое – когда мы на ногах встретим следующий день, это начнется часа в 4 утра.

Мы с Игорем играли четыре года назад 25 часов, установили рекорд, поэтому сейчас на час больше. Радует, что площадка для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Футбол – неимоверный социальный феномен, площадка, где все могут играть. Это самое важное», – сказал бывший игрок сборной России Алексей Смертин.

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