Защитник «Спартака» Чернов: «Хотелось, чтобы «Краснодар» или «Динамо» стали чемпионами. Чтобы свергнуть «Зенит», нужно брать свои очки. В этом сезоне шансы были»

Никита Чернов высказался на тему борьбы за чемпионство в Мир РПЛ.

– Удивлен, что « » стал чемпионом, ведь перед последним туром все было не в его пользу?

– Удивлен. « » же пять минут отделяло от чемпионства? Конечно, хотелось, чтобы «Краснодар» или « » выиграли чемпионат. Можно поздравить «Зенит» – заслужили.

Чтобы свергнуть «Зенит», нужно брать свои очки. В этом сезоне шансы были. Если в следующем сезоне будем играть как во второй части: набирать очки с лидерами и выигрывать у тех, кто во второй части таблицы находится, все будет хорошо, – сказал защитник « ».