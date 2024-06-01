Защитник «Спартака» Чернов: «Хотелось, чтобы «Краснодар» или «Динамо» стали чемпионами. Чтобы свергнуть «Зенит», нужно брать свои очки. В этом сезоне шансы были»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Никита Чернов Футбол

Никита Чернов высказался на тему борьбы за чемпионство в Мир РПЛ.

– Удивлен, что «Зенит» стал чемпионом, ведь перед последним туром все было не в его пользу?

– Удивлен. «Краснодар» же пять минут отделяло от чемпионства? Конечно, хотелось, чтобы «Краснодар» или «Динамо» выиграли чемпионат. Можно поздравить «Зенит» – заслужили.

Чтобы свергнуть «Зенит», нужно брать свои очки. В этом сезоне шансы были. Если в следующем сезоне будем играть как во второй части: набирать очки с лидерами и выигрывать у тех, кто во второй части таблицы находится, все будет хорошо, – сказал защитник «Спартака».

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8 комментариев
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Спартак: обсуждать чемпионства других...
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Нужно побеждать команды, которые в итоге вылетают или борятся за выживание в конце сезона и тогда будут шансы
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Какие «оригинальные» подобные ребята. Свергаемые, по их мозгам, должны наблюдать, как они будут брать «свои очки». А че? Да легко! Вот и вся формула успеха.
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Можно еще самим было футболом заниматься, а не контракт доить для капитанишки и спать до обеда, тогда бы не пришлось на Краснодар с Динамо надеяться
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Свои очки надо иметь!
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Игрок Спартака хотел, чтобы чемпионом стали Динамо или Краснодар. Тут все понятно)
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что ж вы тогда матч краснодару не слили, или тогда не так уж и хотелось что бы кто то другой чемпионом был
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а Зенит свои раздавать...
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