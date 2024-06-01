Защитник «Спартака» Чернов: «Хотелось, чтобы «Краснодар» или «Динамо» стали чемпионами. Чтобы свергнуть «Зенит», нужно брать свои очки. В этом сезоне шансы были»
Никита Чернов высказался на тему борьбы за чемпионство в Мир РПЛ.
– Удивлен, что «Зенит» стал чемпионом, ведь перед последним туром все было не в его пользу?
– Удивлен. «Краснодар» же пять минут отделяло от чемпионства? Конечно, хотелось, чтобы «Краснодар» или «Динамо» выиграли чемпионат. Можно поздравить «Зенит» – заслужили.
Чтобы свергнуть «Зенит», нужно брать свои очки. В этом сезоне шансы были. Если в следующем сезоне будем играть как во второй части: набирать очки с лидерами и выигрывать у тех, кто во второй части таблицы находится, все будет хорошо, – сказал защитник «Спартака».