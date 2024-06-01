Березуцкий о «Зените» и гонке в РПЛ: «Хотелось нового чемпиона. Победил тот, кто больше заслужил»
Алексей Березуцкий вспомнил чемпионскую гонку в Мир РПЛ.
«Я не поддерживал «Зенит». Не потому, что я имею что-то против этой команды. Просто хотелось, чтобы у нас был новый чемпион. Думаю, тогда бы и «Зенит» в следующем сезоне сделал качественный скачок вперед.
Это исключительно для интереса, а не из-за того, что я не желаю чемпионства «Зениту».
Но в итоге, как мы поняли, чемпионом стал тот, кто больше всего этого заслужил, как обычно это и бывает», – сказал экс-игрок ЦСКА.
Напомним, чемпионом стал «Зенит», «Краснодар» занял 2-е место, «Динамо» взяло бронзу.
Уж сколько Зенит дал возможностей, — нет так нет, сами взяли))