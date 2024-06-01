Березуцкий о «Зените» и гонке в РПЛ: «Хотелось нового чемпиона. Победил тот, кто больше заслужил»

Алексей Березуцкий вспомнил чемпионскую гонку в Мир РПЛ.

«Я не поддерживал « ». Не потому, что я имею что-то против этой команды. Просто хотелось, чтобы у нас был новый чемпион. Думаю, тогда бы и «Зенит» в следующем сезоне сделал качественный скачок вперед.

Это исключительно для интереса, а не из-за того, что я не желаю чемпионства «Зениту».

Но в итоге, как мы поняли, чемпионом стал тот, кто больше всего этого заслужил, как обычно это и бывает», – сказал экс-игрок ЦСКА.

Напомним, чемпионом стал «Зенит», « » занял 2-е место, « » взяло бронзу.