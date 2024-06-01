Лодыгин в «Спартаке» хотел получать 1 млн евро в год. Ему предлагали 500 тысяч (Legalbet)

Юрий Лодыгин был готов перейти в «Спартак».

По данным Legalbet, стороны не смогли согласовать финансовые условия.

просил зарплату в один миллион евро в год, но был « » готов платить второму голкиперу только 500 тысяч.

Сам Лодыгин ранее заявил: «Информация, что «Спартак» связывался со мной, правдивая. Предложение приходить в команду вторым номером меня не устраивало, поэтому я и отказался».