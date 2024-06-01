Лодыгин в «Спартаке» хотел получать 1 млн евро в год. Ему предлагали 500 тысяч (Legalbet)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Панатинаикос высшая лига Греция Юрий Лодыгин деньги Футбол

Юрий Лодыгин был готов перейти в «Спартак».

По данным Legalbet, стороны не смогли согласовать финансовые условия.

Лодыгин просил зарплату в один миллион евро в год, но был «Спартак» готов платить второму голкиперу только 500 тысяч.

Сам Лодыгин ранее заявил: «Информация, что «Спартак» связывался со мной, правдивая. Предложение приходить в команду вторым номером меня не устраивало, поэтому я и отказался».

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20 комментариев
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Херасе запросы у средненького пенсионера.
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Ответ kulik13
Маловато, Спартак можно и на большую сумму развести.
>>>Спартак не готов был платить даже миллион, предлагая 500 тысяч

>>>"Можно было на большее развести

Логика вышла из чата
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Лучше уж в Греции остаться, если там пошло. А то можно стать очередным Васютиным
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Ответ Мой Спартак
Да он очень слабый вратарь. Я так радовался, когда он выходил в Зените. 😊
помню как ему Ивелин Попов за шиворот закинул...лодырка
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Комментарий удален пользователем
ему только 34? Фиг се, я думал он закончил давно...
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Зачем покупать вратаря, тем более на скамейку? У нас в академии их нет что ли?
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Этим летом прям дефицит вратарей, все куда то переходят. Если так подумать из всей лиги на роль второго вратаря больше всего подойдет Нигматуллин из Пари НН.
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Для вратаря без школы, он многого добился
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это дырище, свинов лодыгин какая разница. кабанчик хоть нам подходит.
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Ответ Роман
мешок платит больше 100 млн евро своим мукункам
И это только за секунду. Представляете какая зарплата в год
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Ответ Давид Agabekyan
И это только за секунду. Представляете какая зарплата в год
ты посчитай количество игроков мешка и зп...а ещё х5 за победы над мск
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Ответ Роман
помню как ему Ивелин Попов за шиворот закинул...лодырка
Болгарский перчик!🔥😊
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