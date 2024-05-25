«Панатинаикос» Лодыгина выиграл Кубок Греции, победив «Арис» Шапи в финале – 1:0

Теги Зенит Сборная России по футболу Панатинаикос Арис высшая лига Греция Кубок Греции Краснодар Юрий Лодыгин Магомед-Шапи Сулейманов Георгиос Ваяннидис Футбол

«Панатинаикос» выиграл Кубок Греции.

Столичный клуб в финале одержал победу над «Арисом» (1:0) благодаря голу Георгиоса Ваяннидиса на 97-й минуте.

Панатинаикос – Арис 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
25 мая, 20.30, «Пантессалико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 90+7 Ваяннидис.

Ворота «Панатинаикоса» защищал Юрий Лодыгин. Российский вратарь провел на поле весь матч.

Полузащитник «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов также провел на поле всю игру.

Это 20-я победа «Панатинаикоса» в Кубке Греции. Больше только у «Олимпиакоса» – 28.  

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В суперкубке Греции «Панатинаикос» Лодыгина сыграет с ПАОКом Оздоева
+6
-1
+5
Ахах походу редакторы спортса увидел коммент от одного пользователя))
+4
0
+4
Ответ Ебздрогыч
В суперкубке Греции «Панатинаикос» Лодыгина сыграет с ПАОКом Оздоева
С Паоком Оздоева и Антона Миранчука
+1
0
+1
ПАОК Оздоева в финале не играл
0
0
0
Ответ Sanan1908
Ахах походу редакторы спортса увидел коммент от одного пользователя))
Не зря я старался 😁👌
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий