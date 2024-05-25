«Панатинаикос» Лодыгина выиграл Кубок Греции, победив «Арис» Шапи в финале – 1:0

«Панатинаикос» выиграл Кубок Греции.

Столичный клуб в финале одержал победу над « » (1:0) благодаря голу Георгиоса Ваяннидиса на 97-й минуте.

Ворота «Панатинаикоса» защищал . Российский вратарь провел на поле весь матч.

Полузащитник «Ариса» также провел на поле всю игру.

Это 20-я победа «Панатинаикоса» в Кубке Греции. Больше только у «Олимпиакоса» – 28.