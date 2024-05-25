«Панатинаикос» Лодыгина выиграл Кубок Греции, победив «Арис» Шапи в финале – 1:0
«Панатинаикос» выиграл Кубок Греции.
Столичный клуб в финале одержал победу над «Арисом» (1:0) благодаря голу Георгиоса Ваяннидиса на 97-й минуте.
- Дата проведения
- 25 мая, 20.30, «Пантессалико»
- Гол:
- 1:0 – 90+7 Ваяннидис.
Ворота «Панатинаикоса» защищал Юрий Лодыгин. Российский вратарь провел на поле весь матч.
Полузащитник «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов также провел на поле всю игру.
Это 20-я победа «Панатинаикоса» в Кубке Греции. Больше только у «Олимпиакоса» – 28.