«Спартак» интересуется вратерем «Оренбурга» Сысуевым. Он стал лучшим по сэйвам в сезоне

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Николай Сысуев Футбол

«Спартак» может подписать вратаря «Оренбурга».

По данным инсайдера Ивана Карпова, московский клуб интересуется Николаем Сысуевым и рассматривает его в качестве замены Александру Селихову.

Стоит отметить, что Сысуев стал лучшим вратарем в сезоне по количеству сэйвов – 40. На один больше, чем у Юрия Дюпина из «Рубина», на два – чем у Матвея Сафонова из «Краснодара».

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14 комментариев
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Зачем? Максименко весну очень хорошую провел, получше Сысуева будет
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И сколько ударов было по воротам Оренбурга? Спартаку нужен вратарь, который не должен отбивать каждый второй удар, когда их 20. Нужен тот, кто может большую часть матча в носу ковырять и отбить два из трех.
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Селихов уйдёт вряд ли, этим идиотам из руководства нужно думать о приобретении нападающего в первую очередь.Ну и правого защитника хорошо бы.
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Угу. Вот прямо все взяли и поверили сливному бачку Карпову, который выдумывает новости и сидит на агентском подсосе.
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Ответ Андрей Л.
Да, вратарь одно из слабых мест команды.
А написано, что нужен "вратерь".
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Кого только не распиарили по принадлежности к так называемым топ-клубам.
А на деле - лучший вратарь и лучший защ в Орене играют.
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Все доверяют "инсайдеру" с красным носом и вечно воспалёнными глазами?)))
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Ответ Давид Agabekyan
Зачем? Максименко весну очень хорошую провел, получше Сысуева будет
Ищут второго номера. А во-вторых, хорошая весна не убеждает пока. Максименко очень нестабилен.
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Ответ samarskij-kuzmich
Да что ж какое-то, а?? Ломаева кто-нибудь заберёт наконец? ))
а Ярославский Шинник?
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