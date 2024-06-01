«Спартак» интересуется вратерем «Оренбурга» Сысуевым. Он стал лучшим по сэйвам в сезоне
«Спартак» может подписать вратаря «Оренбурга».
По данным инсайдера Ивана Карпова, московский клуб интересуется Николаем Сысуевым и рассматривает его в качестве замены Александру Селихову.
Стоит отметить, что Сысуев стал лучшим вратарем в сезоне по количеству сэйвов – 40. На один больше, чем у Юрия Дюпина из «Рубина», на два – чем у Матвея Сафонова из «Краснодара».
А на деле - лучший вратарь и лучший защ в Орене играют.