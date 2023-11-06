Вратарь «Оренбурга» об игре рукой Осипенко: «Пенальти был – не поставили. Судейство опять не в лучшем качестве»

Вратарь «Оренбурга» Николай Сысуев недоволен судейством в матче с «Ростовом».

14-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:1.

На 17-й минуте матча Мир РПЛ мяч попал в руку защитнику ростовчан , когда он стоял на линии ворот. Арбитр Роман Сафьян не отреагировал на эпизод. « » намерен обратиться в ЭСК РФС.

– Было тяжело, конечно. Хотелось выиграть, но, к сожалению, не удержали. « » в конце хорошо нас прессинговал. И оборонялись, конечно, мы во втором тайме не лучшим образом.

– Вы не очень довольны результатом?

– Честно сказать, нет. Хотелось выиграть.

– Были шансы?

– Были, конечно. Могли забивать в первом тайме. Пенальти, как вы видели, там был, не поставили нам. Осипенко играл рукой. Судейство, конечно, опять у нас не в лучшем качестве.

– Что‑то позитивное можете выделить?

– Награду ( был признан лучшим игроком матча – Sports.ru). Вот она, у меня в руках. Это тоже очень важно для меня, – сказал голкипер.

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