Вратарь «Оренбурга» об игре рукой Осипенко: «Пенальти был – не поставили. Судейство опять не в лучшем качестве»
Вратарь «Оренбурга» Николай Сысуев недоволен судейством в матче с «Ростовом».
Матч 14-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:1.
На 17-й минуте матча Мир РПЛ мяч попал в руку защитнику ростовчан Максиму Осипенко, когда он стоял на линии ворот. Арбитр Роман Сафьян не отреагировал на эпизод. «Оренбург» намерен обратиться в ЭСК РФС.
– Было тяжело, конечно. Хотелось выиграть, но, к сожалению, не удержали. «Ростов» в конце хорошо нас прессинговал. И оборонялись, конечно, мы во втором тайме не лучшим образом.
– Вы не очень довольны результатом?
– Честно сказать, нет. Хотелось выиграть.
– Были шансы?
– Были, конечно. Могли забивать в первом тайме. Пенальти, как вы видели, там был, не поставили нам. Осипенко играл рукой. Судейство, конечно, опять у нас не в лучшем качестве.
– Что‑то позитивное можете выделить?
– Награду (Сысуев был признан лучшим игроком матча – Sports.ru). Вот она, у меня в руках. Это тоже очень важно для меня, – сказал голкипер.
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