Мареска и «Челси» подписали контракт до 2029-го с опцией до 2030-го. «Лестер» получит 10+ млн евро
Энцо Мареска скоро станет главным тренером «Челси».
Как пишет журналист Фабрицио Романо, все документы уже подписаны.
Мареска подпишет с «Челси» контракт сроком на пять лет с опцией продления до июня 2030-го. Тренер уже подписал контракт.
Также оформлены документы относительно компенсации «Лестеру» за уход тренера. Клуб, по итогам минувшего сезона вернувшийся в АПЛ под руководством Марески, получит более десяти миллионов евро.
21 мая из «Челси» по обоюдному согласию ушел Маурисио Почеттино. Он проработал в клубе год.
Боули дай пару лямов) тебе на них как мы видим пофигу )
но будем посмотреть кто знает
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