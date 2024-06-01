Мареска и «Челси» подписали контракт до 2029-го с опцией до 2030-го. «Лестер» получит 10+ млн евро

Энцо Мареска скоро станет главным тренером «Челси».

Как пишет журналист , все документы уже подписаны.

подпишет с « » контракт сроком на пять лет с опцией продления до июня 2030-го. Тренер уже подписал контракт.

Также оформлены документы относительно компенсации « » за уход тренера. Клуб, по итогам минувшего сезона вернувшийся в под руководством Марески, получит более десяти миллионов евро.

21 мая из «Челси» по обоюдному согласию ушел Маурисио Почеттино. Он проработал в клубе год.

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