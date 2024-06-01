Мареска и «Челси» подписали контракт до 2029-го с опцией до 2030-го. «Лестер» получит 10+ млн евро

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска возможные трансферы Лестер деньги Фабрицио Романо Футбол

Энцо Мареска скоро станет главным тренером «Челси».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, все документы уже подписаны.

Мареска подпишет с «Челси» контракт сроком на пять лет с опцией продления до июня 2030-го. Тренер уже подписал контракт.

Также оформлены документы относительно компенсации «Лестеру» за уход тренера. Клуб, по итогам минувшего сезона вернувшийся в АПЛ под руководством Марески, получит более десяти миллионов евро.

21 мая из «Челси» по обоюдному согласию ушел Маурисио Почеттино. Он проработал в клубе год.

Отличите лысых тренеров? В топах их все больше

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
чтобы я так жил... через полгода уволят и неустоечка

Боули дай пару лямов) тебе на них как мы видим пофигу )
+29
-3
+26
Ответ Инсаф Галиуллинн
Видел естественно, но провальные тренеры работали в Челси и при нём, чего стоят только Вилаш Боаш или Ди Матео.
Ди Матео выиграл первую ЛЧ для Челси
+9
0
+9
Ответ Инсаф Галиуллинн
Боули хоть и снимает тренеров по окончании сезона, но критиковать его за это я бы не стал, Роман Аркадьевич тоже не сильно то лучше был в этом плане.
Ты список трофеев романа аркадьевича в первые 2 сезона видел ?
+11
-2
+9
Уволят через сезон, приятного просмотра)
+5
-1
+4
Ответ Инсаф Галиуллинн
Видел естественно, но провальные тренеры работали в Челси и при нём, чего стоят только Вилаш Боаш или Ди Матео.
Ди Матео выиграл 2 трофея за сезон, включая ЛЧ. Это не может быть провалом априори.
+4
-1
+3
Верим , что ещё остаётся обычному болельщику клуба
+2
-1
+1
Ответ Дима
про чувака из ТТХ так же говорили
ладно не полгода а год, при таком контракте сути не меняет

но будем посмотреть кто знает
+1
-1
0
Ответ ScHunterCFC
ладно не полгода а год, при таком контракте сути не меняет но будем посмотреть кто знает
Поччетино - тоже чувак из Ттх))
0
0
0
Ответ ScHunterCFC
чтобы я так жил... через полгода уволят и неустоечка Боули дай пару лямов) тебе на них как мы видим пофигу )
про чувака из ТТХ так же говорили
+2
-2
0
Боули хочет побыстрей РА обойти по неустойкам.
0
0
0
Боэли намерен вернуть Челси в ранг клуба, которым он был первые 100 лет своей истории, до прихода Абрамовича - т.е. в середняки.
+1
-1
0
Ответ Акер
Ди Матео выиграл 2 трофея за сезон, включая ЛЧ. Это не может быть провалом априори.
50/50
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Было такое, но признает ли кто то его заслугу в этом?Это примерно как у Зизу в Мадриде было, вроде он и проявлял задатки сильного психолога, но большая часть людей всё равно не считала его топ тренером.
Вспомнилось видео из раздевалки в перерыве матча 1/2 ЛЧ. К перерыву команда уступала.
Зидан: доставляете мяч Рону, потом бежите в штрафную
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
50/50
Любая другая команда памятник бы поставила тренеру за такие достижения и пыталась бы тянуть его до самого конца. Что его уволили ещё в середине сезона - лишнее доказательство того, насколько много амбиций было тогда у Абрамовича. Плюс победа в Европе вкружила голову окончательно.
+1
-1
0
Ответ Акер
Любая другая команда памятник бы поставила тренеру за такие достижения и пыталась бы тянуть его до самого конца. Что его уволили ещё в середине сезона - лишнее доказательство того, насколько много амбиций было тогда у Абрамовича. Плюс победа в Европе вкружила голову окончательно.
Любая другая это например отдалённо похожая на тогдашний Челси Барса?
0
0
0
Ответ Дима
Вспомнилось видео из раздевалки в перерыве матча 1/2 ЛЧ. К перерыву команда уступала. Зидан: доставляете мяч Рону, потом бежите в штрафную
Это тот самый матч с Атлетико на Кальдероне?Дааа, помню его, Криш и Бензема поиздевались над матрасами прилично так, но кто ж из хейтеров Мадрида признает магию Зизу?Мадриду не нужны тренеры тактики вроде Бенитеса.
0
0
0
Ответ Vlados 86
Боэли намерен вернуть Челси в ранг клуба, которым он был первые 100 лет своей истории, до прихода Абрамовича - т.е. в середняки.
так вроде бы уже вернул, рекордно быстро
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий