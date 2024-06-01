«Бешикташ» опроверг интерес к Карпину. «Ростов» заявил, что тренер останется в клубе на следующий сезон

Теги Ростов премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Валерий Карпин Матч ТВ Спорт-Экспресс Алексей Рыскин Футбол

«Ростов» опроверг, что Валерий Карпин может уйти из команды ради «Бешикташа».

Ранее появилась информация о том, что Карпин может возглавить «Бешикташ».

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил: «Я должен комментировать какие-то слухи из интернета, отвечать на вопрос остается ли Карпин в «Ростове» или нет, как будто есть какие-то сомнения. Карпин остается в «Ростове». Нет желания реагировать на сплетни. У нас все без изменений, у нас все хорошо. Готовимся к сезону».

Отметим, что в «Бешикташе» интерес к Карпину опровергли.

«Президент и члены правления клуба ведут работу по поиску нового главного тренера «Бешикташа». Что касается Валерия Карпина, то я впервые слышу о нем, его нет в шорт‑листе клуба», – сказал «Матч ТВ» помощник главы футбольного департамента «Бешикташа» Эмра Байрактар.

Карпин работает в «Ростове» с марта 2022 года, также он тренировал команду с 2017-го по 2021-й. С июля 2021-го Валерий возглавляет сборную России.

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21 комментарий
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Получается инсайдер Карпов жиденько обделался.
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Моуринью выдохнул
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Ответ Gordon Brown
Получается инсайдер Карпов жиденько обделался.
Ему не привыкать
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Вот такая журналистика.
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Моуриньо берите.
Масштабы его самооценки и жадности вполне позволят тренировать 2 клуба сразу.
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Ответ Чебурашка от Гены
Не было никаких сомнений, что Карпин куда-то собирается.
Тем более, что Карпин сам говорил, что следующий сезон проведёт в Ростове.
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Ответ Чебурашка от Гены
В общем, Карп про Карпина нафантазировал.
Так 99% его "инсайдов" взяты, как говорится, "с потолка".
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Могли бы написать в заголовке, что Ростов опроверг, а не Бешикташ. И руководство и Валера заявляли, что остаётся. 😊
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Не было никаких сомнений что Карпина там не ждут.
Не было никаких сомнений, что Карпин куда-то собирается.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Если только к Дюкову получить повышенный контракт на сборную.
Нет сомнений, что Валера продлит контракт со сборной . Пусть тренирует.
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Так просто выдумать Бешикташ и повесить косяк на Валеру. Он будет оправдываться,но правду ему не скрыть
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Ростов в 5 раз поднял Карпину зарплату и он отказался от переговоров с Бешикташем.
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