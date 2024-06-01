«Бешикташ» опроверг интерес к Карпину. «Ростов» заявил, что тренер останется в клубе на следующий сезон

«Ростов» опроверг, что Валерий Карпин может уйти из команды ради «Бешикташа».

Ранее появилась информация о том, что Карпин может возглавить «Бешикташ».

Спортивный директор « » Алексей Рыскин заявил: «Я должен комментировать какие-то слухи из интернета, отвечать на вопрос остается ли Карпин в «Ростове» или нет, как будто есть какие-то сомнения. Карпин остается в «Ростове». Нет желания реагировать на сплетни. У нас все без изменений, у нас все хорошо. Готовимся к сезону».

Отметим, что в «Бешикташе» интерес к Карпину опровергли.

«Президент и члены правления клуба ведут работу по поиску нового главного тренера « ». Что касается , то я впервые слышу о нем, его нет в шорт‑листе клуба», – сказал «Матч ТВ» помощник главы футбольного департамента «Бешикташа» Эмра Байрактар.

Карпин работает в «Ростове» с марта 2022 года, также он тренировал команду с 2017-го по 2021-й. С июля 2021-го Валерий возглавляет сборную России.