Директор «Ростова»: «Когда дисквалифицируют Кордобу, Соболева, звезд РПЛ – мы убираем тех, на кого ходит зритель. Потом удивляемся, почему болельщик не так бодро посещает стадионы»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Виктор Онопко Валерий Карпин Краснодар Джон Кордоба Матч ТВ Александр Соболев Алексей Рыскин Футбол

Алексей Рыскин предложил пересмотреть дисциплинарный регламент РПЛ.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и тренер команды Виктор Онопко дисквалифицированы «за конфронтацию с официальными лицами» в матче Фонбет Кубка России против «Химок» (0:0, 7:6 по пенальти). Карпин пропустит один матч, Онопко – два.

«С решением тяжело спорить – оно основано на пунктах регламента. Скорее, возникает вопрос, что спровоцировало наших тренеров.

Второе, на мой взгляд, стоит пересмотреть дисциплинарный регламент.

Когда дисквалифицируют Кордобу, Соболева и других главных спикеров, звезд нашего чемпионата – мы убираем тех, на кого ходит зритель. А потом удивляемся, почему болельщик не так бодро посещает стадионы.

Надо пересматривать регламент и уходить в сторону денежных штрафов. Нет смысла убирать из спектакля главных действующих лиц.

Я всегда удивлялся, когда кого‑то дисквалифицировали за слова вполголоса в подтрибунном помещении – как Кордобу, например.

И лига теряла игроков, которые являются украшением чемпионата», – сказал спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

12 комментариев
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действительно, это же главная причина пустых стадионов
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Абонементы на матюки и оскорбления ещё предложи продавать.
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Что это за секта любителей Соболева, из-за которой пустуют стадионы?
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Так мож сами игроки должны думать, прежде чем творить дичь?

А не комитет их прощать из-за нытья "а как же зрители(("

Предложение с денежным штрафом забавное вообще: делай что вздумается - спокойно откупишься"
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Хорошо когда Соболева нет на поле, в последнем матче было ужасно смотреть на его выходки
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Если давать говорить всем, кому что нравится, то тут такая вакханалия начнётся в футболе. Каждый думает только о себе и своих интересах. Пусть этот товарищ перечитает свой опус десять раз подряд, может тогда до него дойдёт, что он сказал глупость.
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Кто-то спецом ходит на Соболева?)))
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И что теперь? Статус топового игрока автоматически даёт индульгенцию на нарушения? Что-то не представляю такого высказывания от представителя любого клуба из лиги из топ-5
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а я то думал, что из-за фанайди перестали на стадионы ходить
а оказывается всë рушится из-за дисквалификаций соболева, кордобы и иже с ними
надо в Минспорта с такими выводами идти
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Ответ Marcus-light
Что это за секта любителей Соболева, из-за которой пустуют стадионы?
«Плачущий дельфинарий».
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