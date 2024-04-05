Директор «Ростова»: «Когда дисквалифицируют Кордобу, Соболева, звезд РПЛ – мы убираем тех, на кого ходит зритель. Потом удивляемся, почему болельщик не так бодро посещает стадионы»
Алексей Рыскин предложил пересмотреть дисциплинарный регламент РПЛ.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и тренер команды Виктор Онопко дисквалифицированы «за конфронтацию с официальными лицами» в матче Фонбет Кубка России против «Химок» (0:0, 7:6 по пенальти). Карпин пропустит один матч, Онопко – два.
«С решением тяжело спорить – оно основано на пунктах регламента. Скорее, возникает вопрос, что спровоцировало наших тренеров.
Второе, на мой взгляд, стоит пересмотреть дисциплинарный регламент.
Когда дисквалифицируют Кордобу, Соболева и других главных спикеров, звезд нашего чемпионата – мы убираем тех, на кого ходит зритель. А потом удивляемся, почему болельщик не так бодро посещает стадионы.
Надо пересматривать регламент и уходить в сторону денежных штрафов. Нет смысла убирать из спектакля главных действующих лиц.
Я всегда удивлялся, когда кого‑то дисквалифицировали за слова вполголоса в подтрибунном помещении – как Кордобу, например.
И лига теряла игроков, которые являются украшением чемпионата», – сказал спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.
А не комитет их прощать из-за нытья "а как же зрители(("
Предложение с денежным штрафом забавное вообще: делай что вздумается - спокойно откупишься"
а оказывается всë рушится из-за дисквалификаций соболева, кордобы и иже с ними
надо в Минспорта с такими выводами идти