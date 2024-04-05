Директор «Ростова»: «Когда дисквалифицируют Кордобу, Соболева, звезд РПЛ – мы убираем тех, на кого ходит зритель. Потом удивляемся, почему болельщик не так бодро посещает стадионы»

Алексей Рыскин предложил пересмотреть дисциплинарный регламент РПЛ.

Главный тренер «Ростова» и тренер команды дисквалифицированы «за конфронтацию с официальными лицами» в матче Фонбет Кубка России против «Химок» (0:0, 7:6 по пенальти). Карпин пропустит один матч, Онопко – два.

«С решением тяжело спорить – оно основано на пунктах регламента. Скорее, возникает вопрос, что спровоцировало наших тренеров.

Второе, на мой взгляд, стоит пересмотреть дисциплинарный регламент.

Когда дисквалифицируют , и других главных спикеров, звезд нашего чемпионата – мы убираем тех, на кого ходит зритель. А потом удивляемся, почему болельщик не так бодро посещает стадионы.

Надо пересматривать регламент и уходить в сторону денежных штрафов. Нет смысла убирать из спектакля главных действующих лиц.

Я всегда удивлялся, когда кого‑то дисквалифицировали за слова вполголоса в подтрибунном помещении – как Кордобу, например.

И лига теряла игроков, которые являются украшением чемпионата», – сказал спортивный директор « » Алексей Рыскин.