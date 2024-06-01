Хавбек «Боруссии» Брандт об ЛЧ: «Не боимся «Реал», верим в себя. Стараемся воспринимать финал просто как очередной матч» 

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Юлиан Брандт Футбол

Юлиан Брандт высказался в преддверии финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Последний матч мы провели две недели назад. Можно ли сказать, что это большая проблема? Я так не думаю. Считаю, что это совершенно не важно. Мы усердно и интенсивно тренировались и хорошо подготовились.

Наш сезон в этой Лиге чемпионов заряжает нас уверенностью. Впереди последний соперник. Мы не боимся «Реал». Мы верим в себя и свои способности. Если бы было по-другому, мы могли просто остаться дома.

Мы стараемся сохранять спокойствие. Конечно, сейчас вокруг матча большой ажиотаж. Невозможно не обращать на это внимание. Ожидание и волнение – это нормально. Тем не менее мы стараемся воспринимать этот финал просто как очередной матч.

Несмотря на давление, мы должны просто наслаждаться игрой. Финал против одного из лучших соперников в мире на одном из самых красивых стадионов – что может быть лучше? Такое случается редко, возможно, всего один раз», – сказал хавбек дортмундской «Боруссии».

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11 комментариев
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Наше волнение и опасения абсолютно нормальные реакции, перед такими играми всë это присутствует практически всегда.
За Мадридом всë: класс, колоссальный опыт, характер.Обязаны забирать.
Ждëм-с
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Об???
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Грузим все имущество на Мадрид. Боруссия в прошлом году показала, что самые важные матчи она проводит как обычные, что не особо они и хотят в них побеждать.
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Ответ Иван Иванов
Реал по игре сильнее на 2 головы. Не признают это только чудиллы
По какой игре ? С кем ? С Лейпцигом? С Сити ? С Баварией ? Ахахах
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Ответ Man in Blanco
Это правильные слова достойной команды перед матчем. Только вспоминая прошлогоднюю игру с Майнцем и тот факт, что для Карло, Начо, Карвахаля Модрича и Крооса это будет 6-й финал ЛЧ, и то, что кроме Стамбула все эти финалы были выиграны, сдаётся мне шансы велики, что коленки затрясутся у некоторых игроков БД
В силу слов верят кухарки
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Ответ garikigarik
Об???
Я тоже не первый раз замечаю на этом сайте такую ошибку
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