Хавбек «Боруссии» Брандт об ЛЧ: «Не боимся «Реал», верим в себя. Стараемся воспринимать финал просто как очередной матч» 

Юлиан Брандт высказался в преддверии финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Последний матч мы провели две недели назад. Можно ли сказать, что это большая проблема? Я так не думаю. Считаю, что это совершенно не важно. Мы усердно и интенсивно тренировались и хорошо подготовились.

Наш сезон в этой чемпионов заряжает нас уверенностью. Впереди последний соперник. Мы не боимся « ». Мы верим в себя и свои способности. Если бы было по-другому, мы могли просто остаться дома.

Мы стараемся сохранять спокойствие. Конечно, сейчас вокруг матча большой ажиотаж. Невозможно не обращать на это внимание. Ожидание и волнение – это нормально. Тем не менее мы стараемся воспринимать этот финал просто как очередной матч.

Несмотря на давление, мы должны просто наслаждаться игрой. Финал против одного из лучших соперников в мире на одном из самых красивых стадионов – что может быть лучше? Такое случается редко, возможно, всего один раз», – сказал хавбек дортмундской « ».