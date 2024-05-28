Николаев об ударе Максименко в пах Пересу: «Почему это не красная? Есть вопросы, на которые порой не бывает ответа. Если судья мог не увидеть, хотя как он мог не увидеть»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев Оренбург Сергей Сергеевич Иванов Алексей Амелин Александр Максименко Матиас Перес II Футбол

Алексей Николаев оценил эпизод с Александром Максименко и Матиасом Пересом.

В матче 30-го тура Мир РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком» (0:0) Перес ногами задел голову Максименко – в ответ вратарь красно-белых ударил соперника кулаком в пах. Момент был изучен с помощью ВАР, но судья Сергей Иванов решил не удалять Максименко и показал ему желтую карточку.

«Почему это не красная карточка Максименко? Есть вопросы, на которые порой не бывает ответа. Вот это, наверное, один из таких.

Вопрос к Сергею Иванову и [арбитру ВАР] Алексею Амелину. Если Сергей мог не увидеть, хотя как он мог не увидеть», — сказал бывший арбитр ФИФА.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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12 комментариев
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Перес опять всех переиграл
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Перес - полетел безрассудно в Максименко - тут тоже близко к красной. Но это не отменяет факта, что Максименко не сдержался и должен был заслуженно получить КК.
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Это все хук Газпрома, не перепутайте
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А чего не было карточек игрокам Оренбурга? Мало того, что они просто отморозки, которые друг друга сшибают, так еще и бесконечные симуляции, что Саша Соболев нервно курит в сторонке, а потому что судейство в РПЛ - настоящая беда.
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И голову травмировал парень и в пах получил
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Да потому что игроки Оренбурга картинно валялись и клянчили карточки всю игру. Смотреть на этих латиносов с грустными щенячьими глазами уже нет никаких сил.

Если уж ВАР под лупой рассматривает любое манюсенькое нарушение в штрафной, давать жёлтые за подобные симуляции после просмотра ТВ нужно обязательно, можно постфактум без остановки игры. Причём как в хоккее, где даже если нарушение было, но пострадавший сакцентировал - на лавку.
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По справедливости каждому по красной.
По поводу Переса и таких же как он "иду до конца" хочется отдельно сказать. Алип идёт до конца - Тороп в больнице, Воробьев идёт до конца - Литвинов в больнице. А судьи такие лапочки: я даю играть, не прерывать же игру свистками. Бальбуэна с разбитым носом, судья: это же игровой момент. Алип (опять!) локтем в лицо Комличенко, судья опять "даёт играть".
Судейство вообще странное. Вот сейчас бы о Динамо совсем иначе говорили, назначь Карасёв пенальти за толчок. Комментаторы такие в недоумении: толчок был, но у Карасёва манера такая судить. Похоже, что у него и правила какие-то свои. И дело не в Карасеве и не исходе чемпионской гонки. Смотришь на любой розыгрыш углового, штрафная как бои гладиаторов в Колизее. Руками уже можно бороться, а уж если обоюдка, то это законно. Еще немного и поединки как в хоккее будут. Благо каски и перчатки сбрасывать не надо.
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