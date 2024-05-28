Николаев об ударе Максименко в пах Пересу: «Почему это не красная? Есть вопросы, на которые порой не бывает ответа. Если судья мог не увидеть, хотя как он мог не увидеть»

Алексей Николаев оценил эпизод с Александром Максименко и Матиасом Пересом.

В матче 30-го тура Мир между « » и « » (0:0) ногами задел голову Максименко – в ответ вратарь красно-белых ударил соперника кулаком в пах. Момент был изучен с помощью ВАР, но судья решил не удалять Максименко и показал ему желтую карточку.

«Почему это не красная карточка Максименко? Есть вопросы, на которые порой не бывает ответа. Вот это, наверное, один из таких.

Вопрос к Сергею Иванову и [арбитру ВАР] Алексею Амелину. Если Сергей мог не увидеть, хотя как он мог не увидеть», — сказал бывший арбитр ФИФА.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»