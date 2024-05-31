Латышонок, Бабич, Педро, Файзуллаев – в символической сборной Кубка России по версии болельщиков. Тренером выбран Игнашевич
Объявлена символическая сборная Фонбет Кубка России по версии болельщиков.
Опрос проходил в телеграм-канале турнира.
По его итогам позицию вратаря занял Евгений Латышонок из «Балтики».
Защитники: Роберто Фернандес («Балтика»), Мойзес Барбоза (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак») и Андрей Лангович («Ростов»).
В полузащите: Тигран Аванесян («Балтика»), Педро («Зенит»), Иван Комаров («Ростов») и Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).
Нападающие: Максим Турищев («Балтика») и Матео Кассьерра («Зенит»).
Главным тренером выбран Сергей Игнашевич («Балтика»).
2 июня состоится Суперфинал Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».