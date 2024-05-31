Латышонок, Бабич, Педро, Файзуллаев – в символической сборной Кубка России по версии болельщиков. Тренером выбран Игнашевич

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Объявлена символическая сборная Фонбет Кубка России по версии болельщиков.

Опрос проходил в телеграм-канале турнира.

По его итогам позицию вратаря занял Евгений Латышонок из «Балтики».

Защитники: Роберто Фернандес («Балтика»), Мойзес Барбоза (ЦСКА), Срджан БабичСпартак») и Андрей Лангович («Ростов»).

В полузащите: Тигран Аванесян («Балтика»), Педро («Зенит»), Иван КомаровРостов») и Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).

Нападающие: Максим Турищев («Балтика») и Матео Кассьерра («Зенит»).

Главным тренером выбран Сергей ИгнашевичБалтика»).

2 июня состоится Суперфинал Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».

2 комментария
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Максим Турищев - Балтика? Я чего-то не знаю?
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Соболев и Сергеев забили больше чем Кассьерра и Турищев в кубке, но выбрали вторых.
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