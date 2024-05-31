Латышонок, Бабич, Педро, Файзуллаев – в символической сборной Кубка России по версии болельщиков. Тренером выбран Игнашевич

Объявлена символическая сборная Фонбет Кубка России по версии болельщиков.

Опрос проходил в телеграм-канале турнира.

По его итогам позицию вратаря занял из «Балтики».

Защитники: («Балтика»), Мойзес Барбоза (ЦСКА), (« ») и («Ростов»).

В полузащите: («Балтика»), («Зенит»), (« ») и ( ).

Нападающие: («Балтика») и («Зенит»).

Главным тренером выбран (« »).

2 июня состоится Суперфинал Фонбет Кубка России между «Балтикой» и « ».