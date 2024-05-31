Журналист Le Parisien о Семаке в «ПСЖ»: «Очень средний игрок, но и «Париж» был слабым на тот момент»
Журналист Le Parisien заявил, что Сергей Семак был средним игроком в «ПСЖ».
– Помнишь ли ты Семака в «Париже»?
– Да, немного. Это не было чем-то особенным. У него не было больших матчей с «ПСЖ».
– Он средний игрок?
– Да, очень средний. Но нужно сказать, что и для «Парижа» тогда был сложный период. Семак не смог привыкнуть к новому чемпионату, новой стране.
Да и «ПСЖ» был неконкурентоспособный. Это был очень слабый «ПСЖ» на тот момент. Средняя команда. Французы помнят его хет-трик в ворота «Парижа» за ЦСКА.
Но его выступления с «ПСЖ» не были фантастическими и не произвели впечатления на людей. Но что бы ни было, имя Семака навсегда останется в памяти болельщиков «ПСЖ», – сказал журналист Le Parisien Адриан Шантегреле.
7 декабря 2004 года Сергей Семак оформил хет-трик в матче ЦСКА с «ПСЖ» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.
ЦСКА выиграл со счетом 3:1, обошел парижский клуб в таблице и с третьего места вышел в плей-офф Кубка УЕФА, а затем выиграл трофей. В январе 2005 года Семак перешел в «ПСЖ».
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Потом придумали кубок конференций, чтоб отсеять слабаков и поднять уровень уже лиги Европы, что в принципе удалось сделать.
Сейчас клубы из России отстранены от еврокубков и болельщики не могут наблюдать игры Зенита в лиге чемпионов, но думается Семака бы уволили бы давно, если он с Малкомом,Ракицким и Ивановичем проваливался там, 1 очко в группе, и Брюгге возил их мордой об газон.
Лига Конференций прикольный турнир - изначально его создавали с концепцией участия большего числа клубов из Восточной Европы. И в принципе, это получилось.
Зенит всю весну играл нестарательно в РПЛ, думаю что в ЛЧ была б иная картина. Да и трансферы были б более яркими, чем армада бразилов.
А так в принципе катком прошлись по слабакам.
У Зенита были сложные матчи с испанцами и Марселем, а немцы лапки подняли, Газпром даже спонсировал клуб из Германии кажется какой то, то есть дружеские отношения были.
В финале шотландцы вылезли, совсем не о чем, а вот ЦСКА пришлось трудно в финале, играли с хозяевами, слезами потом болельщики Спортинга обливались, но Карвальо и Вагнер Лав сделали результат.