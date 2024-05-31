Журналист Le Parisien о Семаке в «ПСЖ»: «Очень средний игрок, но и «Париж» был слабым на тот момент»

Теги ЦСКА Зенит ПСЖ Сергей Семак премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

Журналист Le Parisien заявил, что Сергей Семак был средним игроком в «ПСЖ».

– Помнишь ли ты Семака в «Париже»?

– Да, немного. Это не было чем-то особенным. У него не было больших матчей с «ПСЖ».

– Он средний игрок?

– Да, очень средний. Но нужно сказать, что и для «Парижа» тогда был сложный период. Семак не смог привыкнуть к новому чемпионату, новой стране.

Да и «ПСЖ» был неконкурентоспособный. Это был очень слабый «ПСЖ» на тот момент. Средняя команда. Французы помнят его хет-трик в ворота «Парижа» за ЦСКА.

Но его выступления с «ПСЖ» не были фантастическими и не произвели впечатления на людей. Но что бы ни было, имя Семака навсегда останется в памяти болельщиков «ПСЖ», – сказал журналист Le Parisien Адриан Шантегреле.

7 декабря 2004 года Сергей Семак оформил хет-трик в матче ЦСКА с «ПСЖ» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

ЦСКА выиграл со счетом 3:1, обошел парижский клуб в таблице и с третьего места вышел в плей-офф Кубка УЕФА, а затем выиграл трофей. В январе 2005 года Семак перешел в «ПСЖ».

28 комментариев
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Он на момент хет-трика был игроком замены в ЦСКА, пик карьеры как атакующего полузащитника уже прошел
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Ответ deligy
А в чемпионском Рубине на какой позиции он играл? Опорник?
опорника играл и в сборной, и в Зените потом. тогда пошла мода на опорников бокс ту бокс и Семак как раз попал в тренд. и в этой роли он был лучше, чем в роли атакующего хава или даже нападающего.
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+9
Ответ Ryan_Getzlaf
Он на момент хет-трика был игроком замены в ЦСКА, пик карьеры как атакующего полузащитника уже прошел
А в чемпионском Рубине на какой позиции он играл? Опорник?
+8
0
+8
Ответ ken35
Объективно зато - выше головы не прыгнешь.В том поколении намного ярче были Титов,Радимов,Кечинов,Бесчастных,Лоськов...А Семак рояль таскал.
Семак все равно был значимой фигурой тех времен. Он выделялся и я его смело ставлю в один ряд с вышеупомянутыми игроками! Да, он не был фантастическим, но он был умным, мастеровитым, трудолюбивым игроком
+9
-1
+8
Ответ deligy
1 гол за 26 матчей Лиги 1, скромновато.
Объективно зато - выше головы не прыгнешь.В том поколении намного ярче были Титов,Радимов,Кечинов,Бесчастных,Лоськов...А Семак рояль таскал.
+7
-1
+6
Ответ ken35
Объективно зато - выше головы не прыгнешь.В том поколении намного ярче были Титов,Радимов,Кечинов,Бесчастных,Лоськов...А Семак рояль таскал.
в итоге жизнь и футбол все расставили по местам - и Семак был капитаном самой успешной и зрелищной сборной России. а остальные … например, Титов, в своем последнем матче за спартачок проиграл ЦСКА 1:5…
+4
-1
+3
Ответ TheSportNik
Семак играл форвардом, но пришел Вагнер Лав ,Олич и его в полузащиту перевели, но ближе к атаке он играл. Это уже Слуцкий нашел ему место в опорной зоне на свою голову, потом Семак нам решающие голы забивал и сейчас вред приносит, а так бы закончил карьеру где-нибудь в Амкаре с Геничем и у ЦСКА трофеев было больше и титулов. ПСЖ кстати играл в лиге чемпионов , занял 2 место, отстав от Лиона на 3 очка, потом с Семаком скатился на 9 место и те его продали в Москву. Лион подряд выиграл чемпионат 7 раз, как Зенит сейчас 6 раз, но потом уже другие клубы феерили, особенно ПСЖ. Возможно и в России такое будет, все идет к тому, народу надоел Зенит по большему счету, как в свое время Лион во Франции.
У Лиона хотя бы полуфинал ЛЧ был, а у Зенита его не было. С другой стороны, Лион не выиграл КУ
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+2
1 гол за 26 матчей Лиги 1, скромновато.
+2
-1
+1
Ответ Пытливый Исследователь
У Лиона хотя бы полуфинал ЛЧ был, а у Зенита его не было. С другой стороны, Лион не выиграл КУ
Ну тот Лион был хозяином Реала))) так что не удивительно
+1
0
+1
Ответ Даник Муша
Журналистика вторая древнейшая профессия. И не сказать, что сильно лучше первой.
"А в чем он не прав"?
😎
+7
-6
+1
Так бывает когда берёшь игрока по одному матчу ))
+1
0
+1
Да, сложно сказать другое о том ПСЖ, когда команда игравшая в ЛЧ на следующий сезон никуда не попала. А Семак пришёл в ФК Москва, играть в кубке Интертото. Так что боюсь что Семак был покруче уровня того ПСЖ
+2
-1
+1
Ответ Oliver Kromwel
Его спросили про Семака - он ответил. Или что, ему надо было городить херню типа "Семак легенда ПСЖ’?
Он именно это и "городит" в конце.
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Ответ Даник Муша
Мне вообще по барабану какой игрок был Семак. Зачем опускать игрока, который сто лет как закончил?
Его спросили про Семака - он ответил. Или что, ему надо было городить херню типа "Семак легенда ПСЖ’?
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Ответ ken35
Объективно зато - выше головы не прыгнешь.В том поколении намного ярче были Титов,Радимов,Кечинов,Бесчастных,Лоськов...А Семак рояль таскал.
Радимов то чем ярче был ? Кечинова не застал хз , по остальным вопрос дискуссионный
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Что-то я не понял горение здесь в комментах. Всё ж по факту сказал. Семак в ПСЖ как условный Бальбуэна в Динамо. Достаточно средний футболист в клубе чуть выше среднего по стране на тот момент, никак себя в историю не вписавший. Сколько таких прошло через ПСЖ (да и в цели за любой клуб) за все эти годы, пересчитывать замучаешься
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Ответ Пытливый Исследователь
У Лиона хотя бы полуфинал ЛЧ был, а у Зенита его не было. С другой стороны, Лион не выиграл КУ
Ну да, ведь это в то время было позором играть таким грандам в кубке УЕФА, только потом изменили правила и клуб, который выигрывал этот турнир получал право играть в лиге чемпионов и это подняло интерес к турниру.
Потом придумали кубок конференций, чтоб отсеять слабаков и поднять уровень уже лиги Европы, что в принципе удалось сделать.
Сейчас клубы из России отстранены от еврокубков и болельщики не могут наблюдать игры Зенита в лиге чемпионов, но думается Семака бы уволили бы давно, если он с Малкомом,Ракицким и Ивановичем проваливался там, 1 очко в группе, и Брюгге возил их мордой об газон.
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Ответ TheSportNik
Ну да, ведь это в то время было позором играть таким грандам в кубке УЕФА, только потом изменили правила и клуб, который выигрывал этот турнир получал право играть в лиге чемпионов и это подняло интерес к турниру. Потом придумали кубок конференций, чтоб отсеять слабаков и поднять уровень уже лиги Европы, что в принципе удалось сделать. Сейчас клубы из России отстранены от еврокубков и болельщики не могут наблюдать игры Зенита в лиге чемпионов, но думается Семака бы уволили бы давно, если он с Малкомом,Ракицким и Ивановичем проваливался там, 1 очко в группе, и Брюгге возил их мордой об газон.
Почему же прям позором? В ЛЕ стало не сильно больше новых команд заявляться, чем в КУ. ЦСКА обыгрывал вполне себе Парму и Осер на своём пути, а Зенит - Марсель и Баварию. Да и в рамках ЛЕ случались интересности: никто глобально не ждал Аталанту в финале этого сезона. Ведь есть более раскрученные Ливерпуль и Рома, а по ходу этого сезона и Байера.

Лига Конференций прикольный турнир - изначально его создавали с концепцией участия большего числа клубов из Восточной Европы. И в принципе, это получилось.

Зенит всю весну играл нестарательно в РПЛ, думаю что в ЛЧ была б иная картина. Да и трансферы были б более яркими, чем армада бразилов.
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Ответ Юрий Кечко
Ну тот Лион был хозяином Реала))) так что не удивительно
тогда Лион кошмарил многих, не только сливочных))
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Ответ Пытливый Исследователь
Почему же прям позором? В ЛЕ стало не сильно больше новых команд заявляться, чем в КУ. ЦСКА обыгрывал вполне себе Парму и Осер на своём пути, а Зенит - Марсель и Баварию. Да и в рамках ЛЕ случались интересности: никто глобально не ждал Аталанту в финале этого сезона. Ведь есть более раскрученные Ливерпуль и Рома, а по ходу этого сезона и Байера. Лига Конференций прикольный турнир - изначально его создавали с концепцией участия большего числа клубов из Восточной Европы. И в принципе, это получилось. Зенит всю весну играл нестарательно в РПЛ, думаю что в ЛЧ была б иная картина. Да и трансферы были б более яркими, чем армада бразилов.
У ЦСКА по правде были сложные игры только с португалами- Бенфикой и Спортингом, ну может еще с воришками из Осера, которые по сумкам судейским лазили, проверяли, что там лежит.
А так в принципе катком прошлись по слабакам.
У Зенита были сложные матчи с испанцами и Марселем, а немцы лапки подняли, Газпром даже спонсировал клуб из Германии кажется какой то, то есть дружеские отношения были.
В финале шотландцы вылезли, совсем не о чем, а вот ЦСКА пришлось трудно в финале, играли с хозяевами, слезами потом болельщики Спортинга обливались, но Карвальо и Вагнер Лав сделали результат.
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Ответ TheSportNik
У ЦСКА по правде были сложные игры только с португалами- Бенфикой и Спортингом, ну может еще с воришками из Осера, которые по сумкам судейским лазили, проверяли, что там лежит. А так в принципе катком прошлись по слабакам. У Зенита были сложные матчи с испанцами и Марселем, а немцы лапки подняли, Газпром даже спонсировал клуб из Германии кажется какой то, то есть дружеские отношения были. В финале шотландцы вылезли, совсем не о чем, а вот ЦСКА пришлось трудно в финале, играли с хозяевами, слезами потом болельщики Спортинга обливались, но Карвальо и Вагнер Лав сделали результат.
Спонсировали Шальке, а у Баварии тот сезон на уровне этого, если не хуже. У Шотландцев был Глазго. Карвальо и Вагнер - те ещё топища.
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