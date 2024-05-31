Журналист Le Parisien о Семаке в «ПСЖ»: «Очень средний игрок, но и «Париж» был слабым на тот момент»

Журналист Le Parisien заявил, что Сергей Семак был средним игроком в «ПСЖ».

– Помнишь ли ты Семака в «Париже»?

– Да, немного. Это не было чем-то особенным. У него не было больших матчей с «ПСЖ».

– Он средний игрок?

– Да, очень средний. Но нужно сказать, что и для «Парижа» тогда был сложный период. Семак не смог привыкнуть к новому чемпионату, новой стране.

Да и «ПСЖ» был неконкурентоспособный. Это был очень слабый « » на тот момент. Средняя команда. Французы помнят его хет-трик в ворота «Парижа» за .

Но его выступления с «ПСЖ» не были фантастическими и не произвели впечатления на людей. Но что бы ни было, имя Семака навсегда останется в памяти болельщиков «ПСЖ», – сказал журналист Le Parisien Адриан Шантегреле.

7 декабря 2004 года оформил хет-трик в матче ЦСКА с «ПСЖ» в последнем туре группового этапа .

ЦСКА выиграл со счетом 3:1, обошел парижский клуб в таблице и с третьего места вышел в плей-офф Кубка УЕФА, а затем выиграл трофей. В январе 2005 года Семак перешел в «ПСЖ».