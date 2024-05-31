«Фенербахче» объявил об уходе Картала, при котором набрал рекордные 99 очков. Команду возглавит Моуринью

Теги Жозе Моуринью Фенербахче высшая лига Турция отставки Исмаил Картал Футбол

«Фенербахче» объявил об уходе главного тренера.

Клуб попрощался с Исмаилом Карталом, работавшим с лета 2023 года.

В этом сезоне стамбульцы набрали рекордные для себя 99 очков, но финишировали вторыми в чемпионате, уступив «Галатасараю» (102).

Ранее стало известно, что «Фенербахче» возглавит Жозе Моуринью.

Моуринью едет в «Фенербахче». Ради него убирают тренера с одним поражением за сезон: 99 голов и 99 очков!

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лучше никого не увольняли
+6
0
+6
Жаль этих добряков
+6
0
+6
Ну что ж, сами виноваты
+1
0
+1
Звучит очень странно, конечно. Типа Моуринью набрал бы 105?
0
0
0
Года через 2 Мавр возглавит Спартак. Скриньте
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий