«Фенербахче» объявил об уходе Картала, при котором набрал рекордные 99 очков. Команду возглавит Моуринью

«Фенербахче» объявил об уходе главного тренера.

Клуб попрощался с , работавшим с лета 2023 года.

В этом сезоне стамбульцы набрали рекордные для себя 99 очков, но финишировали вторыми в чемпионате, уступив «Галатасараю» (102).

Ранее стало известно, что «Фенербахче» возглавит .

Моуринью едет в «Фенербахче». Ради него убирают тренера с одним поражением за сезон: 99 голов и 99 очков!