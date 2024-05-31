«Фенербахче» объявил об уходе Картала, при котором набрал рекордные 99 очков. Команду возглавит Моуринью
«Фенербахче» объявил об уходе главного тренера.
Клуб попрощался с Исмаилом Карталом, работавшим с лета 2023 года.
В этом сезоне стамбульцы набрали рекордные для себя 99 очков, но финишировали вторыми в чемпионате, уступив «Галатасараю» (102).
Ранее стало известно, что «Фенербахче» возглавит Жозе Моуринью.
Моуринью едет в «Фенербахче». Ради него убирают тренера с одним поражением за сезон: 99 голов и 99 очков!