«Галатасарай» выиграл лигу Турции в 24-й раз – это рекорд. Стамбульцы набрали 102 очка – больше всех в истории
«Галатасарай» во второй раз подряд стал чемпионом Турции.
Команда Окана Бурука обыграла «Коньяспор» (3:1) в заключительном туре и завершила сезон на первой строчке, опередив «Фенербахче» на три очка.
Стамбульцы выиграли лигу в 24-й раз – ни у одного другого клуба нет больше 19 побед.
102 очка – лучший результат в истории турнира. Предыдущий рекорд был установлен «Фенербахче» – 93 балла в сезоне-1988/89, причем тогда в высшем дивизионе проводили по 36 матчей, а не 38.
Замкнул тройку «Трабзонспор» (67), «Бешикташ» – только 6-й (56).
Барса - 99 очков
Реал - 96
Тоже было жёстко
PS автор, предыдущий рекорд по очкам был у Фенербахче 93
Турки как обычно чемпионы по сотрясанию воздуха.
В июне у них собрание ?