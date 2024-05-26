«Галатасарай» выиграл лигу Турции в 24-й раз – это рекорд. Стамбульцы набрали 102 очка – больше всех в истории

Теги Фенербахче Бешикташ Галатасарай Трабзонспор высшая лига Турция рекорды Окан Бурук Футбол

«Галатасарай» во второй раз подряд стал чемпионом Турции.

Команда Окана Бурука обыграла «Коньяспор» (3:1) в заключительном туре и завершила сезон на первой строчке, опередив «Фенербахче» на три очка.

Стамбульцы выиграли лигу в 24-й раз – ни у одного другого клуба нет больше 19 побед.

102 очка – лучший результат в истории турнира. Предыдущий рекорд был установлен «Фенербахче» – 93 балла в сезоне-1988/89, причем тогда в высшем дивизионе проводили по 36 матчей, а не 38.

Замкнул тройку «Трабзонспор» (67), «Бешикташ» – только 6-й (56).

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Стоит упоминуть, что Фенер, закончив вторым, набрал 99 очков. Набрать столько и не стать чемпионом, очень обидно!
+66
0
+66
99 очков без выигрыша это эпично конечно
+37
0
+37
Там прикольно, у Фенербахче 99 очков, а у Трабзонспора, который на 3 месте, всего 67. Набрать 99 очков и не выиграть - думаю, это рекорд, даже круче гонки Ливерпуля за Сити с 97 очками
+34
-4
+30
Ответ Ебздрогыч
Там прикольно, у Фенербахче 99 очков, а у Трабзонспора, который на 3 месте, всего 67. Набрать 99 очков и не выиграть - думаю, это рекорд, даже круче гонки Ливерпуля за Сити с 97 очками
2010
Барса - 99 очков
Реал - 96

Тоже было жёстко
+21
-2
+19
Ответ Криштиану Роналду
2010 Барса - 99 очков Реал - 96 Тоже было жёстко
Ну там времена Негрейры
+14
-2
+12
Ответ Kirlian
Стоит упоминуть, что Фенер, закончив вторым, набрал 99 очков. Набрать столько и не стать чемпионом, очень обидно!
Но все-таки Сарай - единственный турецкий клуб, который выиграл еврокубок и не у кого-нибудь, а у самого Арсена Венгера!
+8
-1
+7
Очередное чемпионство 💛❤️

PS автор, предыдущий рекорд по очкам был у Фенербахче 93
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А Фенербахче ещё не вышло из турецкой Суперлиги ? В июне у них собрание ?
Да не выйдут они никуда.
Турки как обычно чемпионы по сотрясанию воздуха.
+4
-1
+3
да и команд в 11-12 году было на две меньше.
+1
0
+1
Галатасарай так то защитил титул!Автор,какой 21й год?
+3
-2
+1
Мощно, прям результаты из фифы)
+1
0
+1
Ранее рекорд был 86 очков, а тут две команды 99+ пробили, безумие
+1
0
+1
Ответ Kirlian
Стоит упоминуть, что Фенер, закончив вторым, набрал 99 очков. Набрать столько и не стать чемпионом, очень обидно!
Прям флешбеки из Англии когда Ливерпуль набрал 97 очков и не стал чемпионом.
+1
0
+1
Ответ Wiley Fox
Не вижу повода для радости Футбол в Турции погряз в скандалах после прихода бабла из России
Шишкановские и Тамбовские виноваты.
+1
-1
0
Ответ Kirlian
Стоит упоминуть, что Фенер, закончив вторым, набрал 99 очков. Набрать столько и не стать чемпионом, очень обидно!
Провукали матчи, которые нужно было брать. Вот и результат. Да и евровесна тоже сказалась.
+3
-3
0
Ответ Станислав Яцевич
99 очков без выигрыша это эпично конечно
Прямо как Ливерпуль и Сити)
0
0
0
Ответ gavulya
Очередное чемпионство 💛❤️ PS автор, предыдущий рекорд по очкам был у Фенербахче 93
Спасибо, точно.
0
0
0
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Ну там времена Негрейры
кто это?
0
0
0
Гонка Сити-Ливер сезона 18-19 только по турецки)
0
0
0
102 очка - это мощно! По-моему, в УЕФА только Селтик набирал больше.
0
0
0
А Фенербахче ещё не вышло из турецкой Суперлиги ?
В июне у них собрание ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий