«Галатасарай» выиграл лигу Турции в 24-й раз – это рекорд. Стамбульцы набрали 102 очка – больше всех в истории

«Галатасарай» во второй раз подряд стал чемпионом Турции.

Команда Окана Бурука обыграла «Коньяспор» (3:1) в заключительном туре и завершила сезон на первой строчке, опередив « » на три очка.

Стамбульцы выиграли лигу в 24-й раз – ни у одного другого клуба нет больше 19 побед.

102 очка – лучший результат в истории турнира. Предыдущий рекорд был установлен «Фенербахче» – 93 балла в сезоне-1988/89, причем тогда в высшем дивизионе проводили по 36 матчей, а не 38.

Замкнул тройку «Трабзонспор» (67), «Бешикташ» – только 6-й (56).