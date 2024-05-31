«Боруссии» и «Ювентусу» интересен хавбек ПСВ Схаутен. Игрока устроит только «первоклассное предложение»

Теги Боруссия Дортмунд высшая лига Нидерланды ПСВ Ювентус бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Йерди Схаутен Футбол

Полузащитником ПСВ Йерди Схаутеном интересуются топ-клубы.

Как сообщает Voetbal Primeur со ссылкой на Eindhovens Dagblad, за 27-летним футболистом следят «Ювентус» и «Боруссия». Дортмундцы рассматривают возможность его приобретения этим летом, интерес со стороны туринцев не такой предметный.

Сам Схаутен будет готов уйти только в том случае, если получит «совершенно первоклассное предложение».

Нидерландец перешел в ПСВ из «Болоньи» в 2023 году за 12 млн евро. Его статистику можно изучить здесь.

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1 комментарий
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В Болонье он играл классно !
В ПСВ закрывал 2 позици и везде очень надёжно.
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