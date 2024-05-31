«Боруссии» и «Ювентусу» интересен хавбек ПСВ Схаутен. Игрока устроит только «первоклассное предложение»
Полузащитником ПСВ Йерди Схаутеном интересуются топ-клубы.
Как сообщает Voetbal Primeur со ссылкой на Eindhovens Dagblad, за 27-летним футболистом следят «Ювентус» и «Боруссия». Дортмундцы рассматривают возможность его приобретения этим летом, интерес со стороны туринцев не такой предметный.
Сам Схаутен будет готов уйти только в том случае, если получит «совершенно первоклассное предложение».
Нидерландец перешел в ПСВ из «Болоньи» в 2023 году за 12 млн евро. Его статистику можно изучить здесь.
В ПСВ закрывал 2 позици и везде очень надёжно.