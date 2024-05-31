«Боруссии» и «Ювентусу» интересен хавбек ПСВ Схаутен. Игрока устроит только «первоклассное предложение»

Полузащитником ПСВ Йерди Схаутеном интересуются топ-клубы.

Как сообщает Voetbal Primeur со ссылкой на Eindhovens Dagblad, за 27-летним футболистом следят « » и « ». Дортмундцы рассматривают возможность его приобретения этим летом, интерес со стороны туринцев не такой предметный.

Сам Схаутен будет готов уйти только в том случае, если получит «совершенно первоклассное предложение».

Нидерландец перешел в из «Болоньи» в 2023 году за 12 млн евро. Его статистику можно изучить здесь.