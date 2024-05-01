Зиркзее хотят «Арсенал», «Милан» и «Юве». Он лучший бомбардир «Болоньи»
Джошуа Зиркзее привлек внимание топ-клубов.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport, на форварда «Болоньи» претендуют «Арсенал», «Милан» и «Ювентус».
Отдельно отмечается, что «Милан» планирует предложить за нападающего до 45-50 млн евро.
Зиркзее – лучший бомбардир «Болоньи». На его счету 11 голов в 32 матчах Серии А.
Тиаго Мотта тащит «Болонью» в Лигу чемпионов, играя 2-7-2 и нарушая законы футбола. Как?