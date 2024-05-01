Зиркзее хотят «Арсенал», «Милан» и «Юве». Он лучший бомбардир «Болоньи»

Теги Милан Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Болонья Джошуа Зиркзее Футбол

Джошуа Зиркзее привлек внимание топ-клубов.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport, на форварда «Болоньи» претендуют «Арсенал», «Милан» и «Ювентус».

Отдельно отмечается, что «Милан» планирует предложить за нападающего до 45-50 млн евро.

Зиркзее – лучший бомбардир «Болоньи». На его счету 11 голов в 32 матчах Серии А.

Тиаго Мотта тащит «Болонью» в Лигу чемпионов, играя 2-7-2 и нарушая законы футбола. Как?

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13 комментариев
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Ответ Amalfitano
Слабый игрок. Топ клубы это не его уровень. Да тот же Матета будет на голову выше Джошуа.
смотря как оценивать. В плане умения игры на команду он один из лучших. С ним вся атака Болоньи становится сильнее из-за умения создавать возможности для партнёров
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Спортс, там Парма вернулась в Серию А, давайте новость)
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Ответ Amalfitano
Я оцениваю с точки зрения усиления любого клуба из этого списка. Так вот он не усилит нифига.
усилит все, но всё зависит от тренера в команде. Мотта раскрыл его и его желание взять его в Ювентус будет понятно. Артета думаю тоже отлично понимает как использовать игрока такого плана
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0
+2
Ответ Amalfitano
А Дэвису это нафиг? Он в Реал хочет. В клуб который выигрывает трофеи каждый год. И не по одному. Часто это в том числе и ЛЧ. А Милан что?
А вы в футболе не сильны, судя по всему
+2
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+2
если у Милана есть 50 миллионов почему бы не попытаться купить Дэвиса
+1
0
+1
Ответ <Inter>
смотря как оценивать. В плане умения игры на команду он один из лучших. С ним вся атака Болоньи становится сильнее из-за умения создавать возможности для партнёров
Я оцениваю с точки зрения усиления любого клуба из этого списка. Так вот он не усилит нифига.
+1
0
+1
в Баварии неплохо выходил на замену
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0
Ответ <Inter>
смотря как оценивать. В плане умения игры на команду он один из лучших. С ним вся атака Болоньи становится сильнее из-за умения создавать возможности для партнёров
я думаю, Арсеналу скорее такого формата нападающий нужен, чем бомбардир
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