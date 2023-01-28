Бут о тренировках в «Черноморце» при Зырянове: «Интенсивность такая, что некоторые чуть ли не блюют»
Владимир Бут рассказал, как изменился «Черономорец» с приходом Константина Зырянова.
— С Зыряновым прежде были знакомы?
— Когда-то соприкоснулись в молодежной сборной. А «Черноморец» как попер с его приходом — все матчи выиграли! То у нас вообще задач не было, а сейчас с приходом нового спонсора, Сергея Шишкарева, все иначе. Ребята дополнительные 20 процентов выжимают из себя — только бы остаться в «Черноморце». Понимают: могут прийти новые футболисты.
– Что такого привнес Зырянов, если начали тем же составом выигрывать?
— Совсем другие упражнения. Много «станций». То надо верхом попасть, то мяч в кольцо закатить, то серия с угловыми. Не получается? Повторяй! Бывает, игроки по часу стоят — попасть не могут... А главное, интенсивность такая, что некоторые ребята чуть ли не блюют, – сказал спортивный директор «Черноморца».
После 18 туров новороссийский клуб лидирует в таблице Второй лиги (группа 1).
вроде пиво в автобус Косте-футболисту ещё вон когда приносили... а тошнить начало его подопечных, и только сейчас
Бут,Бут, супер гуд
Алес супер гуд
Бут и Зырянов соприкоснулись еще в молодежной сборной