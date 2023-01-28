Бут о тренировках в «Черноморце» при Зырянове: «Интенсивность такая, что некоторые чуть ли не блюют»

Теги Константин Зырянов Вторая лига Черноморец Новороссийск Владимир Бут Футбол

Владимир Бут рассказал, как изменился «Черономорец» с приходом Константина Зырянова.

— С Зыряновым прежде были знакомы?

— Когда-то соприкоснулись в молодежной сборной. А «Черноморец» как попер с его приходом — все матчи выиграли! То у нас вообще задач не было, а сейчас с приходом нового спонсора, Сергея Шишкарева, все иначе. Ребята дополнительные 20 процентов выжимают из себя — только бы остаться в «Черноморце». Понимают: могут прийти новые футболисты.

– Что такого привнес Зырянов, если начали тем же составом выигрывать?

— Совсем другие упражнения. Много «станций». То надо верхом попасть, то мяч в кольцо закатить, то серия с угловыми. Не получается? Повторяй! Бывает, игроки по часу стоят — попасть не могут... А главное, интенсивность такая, что некоторые ребята чуть ли не блюют, – сказал спортивный директор «Черноморца».

После 18 туров новороссийский клуб лидирует в таблице Второй лиги (группа 1).

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19 комментариев

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.ru
вот это я понимаю... природное здоровье
вроде пиво в автобус Косте-футболисту ещё вон когда приносили... а тошнить начало его подопечных, и только сейчас
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Gestor_36
Ответ Правый крайний
Игроков тошнит от Зырянова.
супер 😁👍
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шлеп нога
Толку то! Сколько не бегай, если игрок деревянный, ничего не поможет!
0
-1
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Tigo_Volchara93
Интересно это только в России такой культ тренировок до блевоты?
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-1
-1
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Правый крайний
Ответ Gestor_36
или из-за Зырянова в клубе блюют ))
Игроков тошнит от Зырянова.
+2
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+2
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Кино Музыка
Классно, если Черноморец вернется. С лицом была команда, хорошо играла. Ходить на него точно будут, футбольный город.
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Valentin Grabenovsky
Ответ nugoboss
У меня лично Зырянов всегда вызывал большую симпатию, в нём какую-то надёжность, я уверен он станет очень сильным тренером.
И честный! Интервью после Израиля, например
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Рашпель793
Хотелось бы, чтоб у Георгича всё получилось в тренерском ремесле.
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улъблюдок
Ответ RLVedter
Константин поиграл на уровне разных лиг, теперь помогает ребятам добиться положительных результатов.
А это не тот Бут , про которого -
Бут,Бут, супер гуд
Алес супер гуд
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nugoboss
Ответ Илнур Кара
Да хороший игрок был тихий , работящий.
Да, это точно, и как человек уверен тоже хороший, а не хамло как некоторые.
+2
0
+2
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Илнур Кара
Ответ nugoboss
У меня лично Зырянов всегда вызывал большую симпатию, в нём какую-то надёжность, я уверен он станет очень сильным тренером.
Да хороший игрок был тихий , работящий.
0
0
0
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Илнур Кара
Ответ Stasinho7
Магат 2.0?
Семак 0.5)
+7
-2
+5
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nugoboss
У меня лично Зырянов всегда вызывал большую симпатию, в нём какую-то надёжность, я уверен он станет очень сильным тренером.
+3
-1
+2
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Gestor_36
Ответ граф Якунин
Могли б заголовок и новость по-другому дать: Бут и Зырянов соприкоснулись еще в молодежной сборной
или из-за Зырянова в клубе блюют ))
+20
-3
+17
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граф Якунин
Могли б заголовок и новость по-другому дать:
Бут и Зырянов соприкоснулись еще в молодежной сборной
+8
-3
+5
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Артем Алмазов
Черономорец
0
0
0
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RLVedter
Константин поиграл на уровне разных лиг, теперь помогает ребятам добиться положительных результатов.
+10
-2
+8
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Andreas Soffliggare
Ответ Stasinho7
Магат 2.0?
Лобановский x.0
+2
-2
0
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Stasinho7
Магат 2.0?
+14
-2
+12
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