Бут об убийстве отца в 90-е: «Вижу – человек лежит в крови. В ужасе делаю пару шагов, оборачиваюсь и понимаю, что это папа»

Теги Владимир Бут Виталий Бут Спорт-Экспресс контент Футбол

Победитель Лиги чемпионов сезона-1996/97 Владимир Бут рассказал об убийстве его отца.

Владимир Георгиевич Бут, вице-президент «Черноморца», был застрелен 27 сентября 1993 года.

– Время спустя часто что-то открывается. В истории с гибелью отца появились неожиданные факты?

– Нет. Дело завели – потом тихо закрыли. Было то ли три, то ли четыре версии. 1993 год, в разгаре приватизация. Но мне-то отец ничего не рассказывал! Ну и на кого думать?

– Вы маленький.

– Почему? Мне 16 лет! Уже соображал. Просто занимался совсем другим. Школа, футбол, фортепиано...

– Разносторонний вы человек.

– Да и папа был разносторонний. Например, близко дружил со Львом Лещенко. Убили отца 27 сентября, в понедельник. А в среду он должен был лететь в Москву к Иосифу Кобзону. На переговоры по бизнесу. Билет остался, до сих пор у нас лежит. Так что версий миллион. Может, газовые дела. А может, что-то в порту...

– Футбол исключаете?

– Кто ж знает? Тогда «Черноморец» бился за выход в высшую лигу. Не пустил наверх владикавказский «Автодор». В который были вкачаны большие деньги. У отца было столько дел – каждое могло обернуться выстрелом. Начальник Горгаза, постоянно встречи, люди рядом...

– Он был жесткий человек?

– Очень авторитетный в городе. Меня мог ремнем отлупить, если плохо сыграю. Или гол не забью.

– А за двойки?

– Вот за двойки – ничего. Все наказания только за футбол. При этом страшно за меня переживал. В школу отвозили охранники.

– А на уроках?

– Сидели возле класса. Тогда же детей воровали. Выкуп требовали.

– У него самого наверняка была охрана.

– Там получилось как? В Анапе местный «Спартак» принимал «Автодор», которому обязательно надо было выигрывать. Вдруг понеслись слухи, что хозяева будут матч сдавать. Отец поехал смотреть. Это было воскресенье. В понедельник в восемь утра пошел на работу. От нашей квартиры три минуты пешком.

– Без охраны?

– Так он не собирался в тот день на службу – но кто-то позвонил на домашний! Быстро оделся и ушел, не вызывая охранников и водителя. По пути застрелили.

– Кто звонил – узнали?

– Нет. Отец, уходя, ничего не сказал.

– Каждый день проходите тем местом, где отца застрелили?

– Нет, это надо зайти за поворот...

– Утро, центр города, полные улицы народа – и никто не видел убийцу?

– Скорее всего, он скрылся через сквер. Там сквозные дворы. Ими и ушел.

– Вам кто сказал о случившемся?

– Я же первый отца и увидел!

– Мы думали, Виталий по пути в школу наткнулся.

– Нет, я! Вижу – человек лежит в крови. В ужасе делаю пару шагов, оборачиваюсь и понимаю, что это папа.

– А дальше? Мобильного же у вас не было?

– Нет, конечно. Побежал домой, что-то крикнул маме. Ей уже успели сообщить. За две минуты до меня кто-то отца увидел.

– Сколько было выстрелов?

– Вроде бы один. В голову, сзади. Эта трагедия идет со мной рядом всю жизнь, я помню каждую секунду!

– Через годы начинаешь анализировать такие дни – и понимаешь: были какие-то знаки, что вот-вот беда случится...

– Потом я вспомнил – кто-то из близких друзей ему говорил: «Володя, на тебя готовится покушение». Вроде как будь внимателен. Наверное, можно было усилить охрану. Хотя если кто-то решил убрать – все равно сделают, – сказал бывший полузащитник «Боруссии» Дортмунд.

14 комментариев

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окечуква
Ответ Cliff Burton
Святые девяностые, чивоуштам. Страшно представить, что такое было в норме вещей, в общем-то
А то убивали только в 90-е, конечно. Я и смотрю, что и до и после, люди друг другу только цветочки дарили, обнимались и жили вместе счастливо и беззаботно.
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OldRedWhite
Ответ Cliff Burton
Святые девяностые, чивоуштам. Страшно представить, что такое было в норме вещей, в общем-то
Сейчас бы просто посадили и сохранили человеку жизнь !
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Cliff Burton
Святые девяностые, чивоуштам. Страшно представить, что такое было в норме вещей, в общем-то
+6
-3
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Lex
Ответ Жертва внешнего мира
Ну и где комментаторы, которые хотят чтобы убрали Путина и то что при нём в России ужасно? Мне повезло, что я не жил в такое время. Ну это вообще полная жесть, зато не было никаких санкций и футболисты уезжали в Европу!
я бы хотел вернуться во времена до 14 года. Хорошо зарабатывал тогда, курс валюты был нормальный. Машину можно было купить без сильного напряга в автосалоне, технику любую.
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Макс Шева
Это п....ц
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Lex
Ответ Dina2
Такое воспоминание - это сущий ад. Но помнить об этом каждую секунду, нет, надо переключаться.
это он так сказал просто. Иначе бы с ума сошел уже. Просто помнит четко тот день и все.
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Жертва внешнего мира
Ну и где комментаторы, которые хотят чтобы убрали Путина и то что при нём в России ужасно? Мне повезло, что я не жил в такое время. Ну это вообще полная жесть, зато не было никаких санкций и футболисты уезжали в Европу!
+10
-15
-5
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Алексей Гусев
Ответ Cruel Snake
А это точно про спорт?
Про футболиста, сына президента футбольного клуба.
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Алексей Гусев
Ответ SayCoffet
Я уже подумал не о том Буте)
тот вроди Виктор...
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stason79
Ответ Cruel Snake
А это точно про спорт?
да. не тот Бут
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Макс Кидалов
Ответ Cruel Snake
А это точно про спорт?
Ты внимательно читал вообще? Речь идёт как бы о владельцах футбольных клубов в 90е годы и что там происходило. Это как бы тоже футбольные новости, не все новости же будут про роналду и алвеса
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SayCoffet
Я уже подумал не о том Буте)
+3
-4
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Dina2
Такое воспоминание - это сущий ад. Но помнить об этом каждую секунду, нет, надо переключаться.
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Cruel Snake
Комментарий скрыт
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